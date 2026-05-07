7 май 1099 г.: Кръстоносците превземат Йерусалим и променят историята на Близкия изток

На 7 май 1099 г. се случва един от най-драматичните моменти в средновековната история. След близо три години изтощителен поход през Европа и Мала Азия, рицарите от Първия кръстоносен поход най-накрая виждат стените на Светия град.
Достигането до Йерусалим е заветната цел на експедицията, започната от папа Урбан II през 1095 г.
Кръстоносците са изтощени, като броят им е силно намалял поради битки, глад и болести. От огромната сила, тръгнала от Европа, до стените достигат около 12 000 – 15 000 боеспособни мъже.
Градът, управляван тогава от Фатимидите, е отлично укрепен. Обсадата продължава до 15 юли 1099 г., когато кръстоносците успяват да пробият защитата и да превземат града, което води до създаването на Йерусалимското кралство.
Това събитие променя завинаги политическата и религиозната карта на Близкия изток и поставя началото на векове на конфликти и културен обмен между Изтока и Запада.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
13:18 07.05.2026
13:21 07.05.2026
13:21 07.05.2026
13:22 07.05.2026
13:27 07.05.2026
13:32 07.05.2026
13:34 07.05.2026
8 Лошото е, че все още
13:34 07.05.2026
13:35 07.05.2026
10 Летописец
Коментиран от #11, #13
13:35 07.05.2026
11 Гориил
До коментар #10 от "Летописец":България и днес е ограбена. Субсидиите на ЕС са в размер на сто милиона, а заемът на България към Украйна е в размер на един милиард.Гарантирам, че няма да си върнете тези пари. Киев не връща заеми на никого.Чии пари използва Бандера, за да купува вили, дворци, яхти, конюшни, диаманти и изискани вина?
13:48 07.05.2026
13:57 07.05.2026
13 Странно освобождение
До коментар #10 от "Летописец":През 1442г. При един от "освободителните" си набези същият този Хуняди избива над 39000 българи в дунавската низина. При следващият "освободителен" поход две години по-късно е спрян и разбит край Варна от сълтан Мурад в чиято армия на десният фланг се бият българите. След тази битка кръстоносците забравят за "освобождаване" и българите заживяват спокойно.
Коментиран от #15
13:58 07.05.2026
14:03 07.05.2026
15 Летописец
До коментар #13 от "Странно освобождение":Отношение към българите: По време на походите си през 1443-1444 г. („Дългият поход“) Хуняди е посрещан като освободител от българското население. Местните българи активно помагат на християнските войски с храна, разузнаване и дори се включват в битките срещу турците. ☝️ Изкривяване на фактите: Възможно е цифрата „39 000“ или объркването да идва от османски хроники, които често преувеличават загубите на противника или представят загиналите в битка турски войници (които често са били от местен балкански произход, насилствено мобилизирани) като „българи“, за да дискредитират Хуняди.
Коментиран от #17, #18
14:10 07.05.2026
14:16 07.05.2026
17 То други източници няма много
До коментар #15 от "Летописец":Факт е, че пълчища та на Хуняди разоряват цялата дунавска низина. Грабят продоволствия, реколта и убиват тези които се съпротивляват. И сам може да стигнете до заключението какви са били тези хора които са ограбвали. Няма нужда от никакви архиви. Само малко мозък се иска...
14:21 07.05.2026
18 Къде ги четеш тези глупости
До коментар #15 от "Летописец":Посрещан бил като освободител.... Само при вестта за наближаващите орди местното население е тръгвали да бяга и да се спасява в укрепените турски гарнизони където е имало такива. По онова време там са живели изключително и само българи. Имало е малобройни турски гарнизони по поречието на Дунав които са се отбранявали срещу кръстоносците. Българите са участвали активно в защитата. Вестта за кланетата извършени от кръстоносците бързо се е разпространила и когато през 1444 се е разбрал за новият поход много български доброволци от Южна България са се присъединили към армията на султана пресичайки Стара планина. В империята е нямало практика да се мобилизират християни за война. Можело е да участват само като доброволци. Внушенията ви за насилствена мобилизация отдавна не хващат дикиш, още повече когато има оставени писмени свидетелства от участващи в събитията.
Коментиран от #19, #20, #21, #22
14:34 07.05.2026
19 Летописец
До коментар #18 от "Къде ги четеш тези глупости":Посочил съм се прави разлика между набезите над българите от кръстоносците през първите векове на походите , и походите на Корвин/ Хуняди . Да имали е доста потрязани глави на османски турци при похода му , приблизително колко олиото и при Влад Дракула "Цепеш" - по около 20 000.
14:46 07.05.2026
20 Летописец
До коментар #18 от "Къде ги четеш тези глупости":към 1444 г. е съществувала организирана форма на насилствено набиране на българи за османската армия, известна като кръвен данък (девширме).Това е основният механизъм, чрез който християнски момчета са били отвеждани от семействата си, насилствено ислямизирани и обучавани
14:49 07.05.2026
21 Летописец
До коментар #18 от "Къде ги четеш тези глупости":Девширме: Първите писмени сведения за тази практика са от 1438 г., което означава, че към 1444 г. системата вече е била напълно активна в българските земи.Възраст: Събирани са здрави и интелигентни момчета, обикновено между 10 и 15 години (понякога и по-малки).
14:50 07.05.2026
22 Летописец
До коментар #18 от "Къде ги четеш тези глупости":Годината 1444 е ключова заради Битката при Варна. Докато османците са набирали българи чрез "кръвния данък", местното население активно е подпомагало християнската коалиция на Владислав III Варненчик и Янош Хуняди
14:51 07.05.2026