Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
7 май 1099 г.: Кръстоносците превземат Йерусалим и променят историята на Близкия изток

7 май 1099 г.: Кръстоносците превземат Йерусалим и променят историята на Близкия изток

7 Май, 2026 13:14 1 512 22

  • кръстоносците-
  • превземат-
  • йерусалим-
  • близкия изток

Достигането до Йерусалим е заветната цел на експедицията, започната от папа Урбан II през 1095 г.

7 май 1099 г.: Кръстоносците превземат Йерусалим и променят историята на Близкия изток - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 7 май 1099 г. се случва един от най-драматичните моменти в средновековната история. След близо три години изтощителен поход през Европа и Мала Азия, рицарите от Първия кръстоносен поход най-накрая виждат стените на Светия град.

Достигането до Йерусалим е заветната цел на експедицията, започната от папа Урбан II през 1095 г.

7 май 1099 г.: Кръстоносците превземат Йерусалим и променят историята на Близкия изток

Кръстоносците са изтощени, като броят им е силно намалял поради битки, глад и болести. От огромната сила, тръгнала от Европа, до стените достигат около 12 000 – 15 000 боеспособни мъже.

Градът, управляван тогава от Фатимидите, е отлично укрепен. Обсадата продължава до 15 юли 1099 г., когато кръстоносците успяват да пробият защитата и да превземат града, което води до създаването на Йерусалимското кралство.

7 май 1099 г.: Кръстоносците превземат Йерусалим и променят историята на Близкия изток

Това събитие променя завинаги политическата и религиозната карта на Близкия изток и поставя началото на векове на конфликти и културен обмен между Изтока и Запада.


Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    4 3 Отговор
    деюс вулт, еретико

    13:18 07.05.2026

  • 2 Митко пешев

    15 0 Отговор
    Слава на Калоян

    13:21 07.05.2026

  • 3 Кръстоносците

    15 8 Отговор
    Винаги носят само беди.

    13:21 07.05.2026

  • 4 Гориил

    13 5 Отговор
    350 години по-късно кръстоносците губят Константинопол в игра на карти и са прогонени от Йерусалим от джин на име Саладин.

    13:22 07.05.2026

  • 5 Ел Кондор паса

    7 5 Отговор
    Европа е на християните ! Вовеки ! Амен !

    13:27 07.05.2026

  • 6 Ииии

    11 2 Отговор
    Саладин го превзема след две години и те така до ПСВ

    13:32 07.05.2026

  • 7 пресолена

    5 2 Отговор
    .....и все още не са спрели....затова ли не знам дойдоха после и при нас арабите.....

    13:34 07.05.2026

  • 8 Лошото е, че все още

    12 4 Отговор
    Не са прогонени от светите земи, на всичкото отгоре изцвъкаха и терористичната държава там.

    13:34 07.05.2026

  • 9 Гоце

    8 11 Отговор
    Ако беше Путин за три деня щеше да го превземе

    13:35 07.05.2026

  • 10 Летописец

    11 3 Отговор
    От този католически поход , цели 4-5 века българските земи са по-скоро газени и грабени от кръстоносците . Чак към XV век , Йоан Корвин или Янош Хуняди , трансилвански и унгарски рицар на Ордена на Дракона ( Дракула не е случайно съвпадение )!и политик в Средна Европа , включва в целите си освобождаване на България .

    Коментиран от #11, #13

    13:35 07.05.2026

  • 11 Гориил

    9 1 Отговор

    До коментар #10 от "Летописец":

    България и днес е ограбена. Субсидиите на ЕС са в размер на сто милиона, а заемът на България към Украйна е в размер на един милиард.Гарантирам, че няма да си върнете тези пари. Киев не връща заеми на никого.Чии пари използва Бандера, за да купува вили, дворци, яхти, конюшни, диаманти и изискани вина?

    13:48 07.05.2026

  • 12 име

    8 1 Отговор
    Явно и сега трябва да се прави поход за освобождението на Божиите земи от ционизма. Няма да се учудя ако християни и мюсюлнами се бият рамо до рамо за да прочистят от Земята от ционизма.

    13:57 07.05.2026

  • 13 Странно освобождение

    2 9 Отговор

    До коментар #10 от "Летописец":

    През 1442г. При един от "освободителните" си набези същият този Хуняди избива над 39000 българи в дунавската низина. При следващият "освободителен" поход две години по-късно е спрян и разбит край Варна от сълтан Мурад в чиято армия на десният фланг се бият българите. След тази битка кръстоносците забравят за "освобождаване" и българите заживяват спокойно.

    Коментиран от #15

    13:58 07.05.2026

  • 14 Голям лабут са яли и от нас

    7 1 Отговор
    тия мръсни англосаксонски мародери, че до ден днешен ни мразят в червата.

    14:03 07.05.2026

  • 15 Летописец

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "Странно освобождение":

    Отношение към българите: По време на походите си през 1443-1444 г. („Дългият поход“) Хуняди е посрещан като освободител от българското население. Местните българи активно помагат на християнските войски с храна, разузнаване и дори се включват в битките срещу турците. ☝️ Изкривяване на фактите: Възможно е цифрата „39 000“ или объркването да идва от османски хроники, които често преувеличават загубите на противника или представят загиналите в битка турски войници (които често са били от местен балкански произход, насилствено мобилизирани) като „българи“, за да дискредитират Хуняди.

    Коментиран от #17, #18

    14:10 07.05.2026

  • 16 Абе ако бяха много хубави кръстоносците

    0 1 Отговор
    Цар Калоян нямаше да ги избие в съюз с братовчедите си кумани през1205г. край Одрин, а щеше да им подари царството си.

    14:16 07.05.2026

  • 17 То други източници няма много

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "Летописец":

    Факт е, че пълчища та на Хуняди разоряват цялата дунавска низина. Грабят продоволствия, реколта и убиват тези които се съпротивляват. И сам може да стигнете до заключението какви са били тези хора които са ограбвали. Няма нужда от никакви архиви. Само малко мозък се иска...

    14:21 07.05.2026

  • 18 Къде ги четеш тези глупости

    0 2 Отговор

    До коментар #15 от "Летописец":

    Посрещан бил като освободител.... Само при вестта за наближаващите орди местното население е тръгвали да бяга и да се спасява в укрепените турски гарнизони където е имало такива. По онова време там са живели изключително и само българи. Имало е малобройни турски гарнизони по поречието на Дунав които са се отбранявали срещу кръстоносците. Българите са участвали активно в защитата. Вестта за кланетата извършени от кръстоносците бързо се е разпространила и когато през 1444 се е разбрал за новият поход много български доброволци от Южна България са се присъединили към армията на султана пресичайки Стара планина. В империята е нямало практика да се мобилизират християни за война. Можело е да участват само като доброволци. Внушенията ви за насилствена мобилизация отдавна не хващат дикиш, още повече когато има оставени писмени свидетелства от участващи в събитията.

    Коментиран от #19, #20, #21, #22

    14:34 07.05.2026

  • 19 Летописец

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Къде ги четеш тези глупости":

    Посочил съм се прави разлика между набезите над българите от кръстоносците през първите векове на походите , и походите на Корвин/ Хуняди . Да имали е доста потрязани глави на османски турци при похода му , приблизително колко олиото и при Влад Дракула "Цепеш" - по около 20 000.

    14:46 07.05.2026

  • 20 Летописец

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Къде ги четеш тези глупости":

    към 1444 г. е съществувала организирана форма на насилствено набиране на българи за османската армия, известна като кръвен данък (девширме).Това е основният механизъм, чрез който християнски момчета са били отвеждани от семействата си, насилствено ислямизирани и обучавани

    14:49 07.05.2026

  • 21 Летописец

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Къде ги четеш тези глупости":

    Девширме: Първите писмени сведения за тази практика са от 1438 г., което означава, че към 1444 г. системата вече е била напълно активна в българските земи.Възраст: Събирани са здрави и интелигентни момчета, обикновено между 10 и 15 години (понякога и по-малки).

    14:50 07.05.2026

  • 22 Летописец

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Къде ги четеш тези глупости":

    Годината 1444 е ключова заради Битката при Варна. Докато османците са набирали българи чрез "кръвния данък", местното население активно е подпомагало християнската коалиция на Владислав III Варненчик и Янош Хуняди

    14:51 07.05.2026