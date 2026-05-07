7 май 1099 г.: Кръстоносците превземат Йерусалим и променят историята на Близкия изток

На 7 май 1099 г. се случва един от най-драматичните моменти в средновековната история. След близо три години изтощителен поход през Европа и Мала Азия, рицарите от Първия кръстоносен поход най-накрая виждат стените на Светия град.

Достигането до Йерусалим е заветната цел на експедицията, започната от папа Урбан II през 1095 г.

Кръстоносците са изтощени, като броят им е силно намалял поради битки, глад и болести. От огромната сила, тръгнала от Европа, до стените достигат около 12 000 – 15 000 боеспособни мъже.

Градът, управляван тогава от Фатимидите, е отлично укрепен. Обсадата продължава до 15 юли 1099 г., когато кръстоносците успяват да пробият защитата и да превземат града, което води до създаването на Йерусалимското кралство.

Това събитие променя завинаги политическата и религиозната карта на Близкия изток и поставя началото на векове на конфликти и културен обмен между Изтока и Запада.