Легендата Стиви Уондър навършва 76 г. днес

Днес една от най-ярките звезди на световната сцена и вдъхновение на много от днешните музиканти, Стиви Уондър, навършва 76 години, пише woman.bg.



Легендарният певец, композитор, аранжор и инструменталист, започва блестящата си кариера още от ранна детска възраст. Въпреки че губи зрението си, когато е съвсем малък, той започва да свири на пиано и развива зашеметяващ музикален талант. Още, когато е на 8 години, той е наречен детето-чудо или "Малкия Стиви Уондър" от президента на "Моутаун рекърдс" Бери Горди, а когато е на 11 години прави първите си студийни записи. Стиви Уондър подписва договор с легендарната звукозаписна компания и през 1962 г. издава своя първи инструментален албум "The Jazz Soul Of Little Stevie Wonder".

Няколко месеца по-късно той записва и албум, който е с песните на соул иконата Рей Чарлз. Малкият Стиви печели публиката със зашеметяващия си талант още в детските си години и същевременно изучава класическо пиано в училище. Един от първите хитове, с които оглавява r'n'b класациите е "Uptight". През 1969 г. издава и една от най-запомнящите се песни - красивата балада "My Cherie Amour". След нея Стиви пише хитовете си "Yester - Me, Yester - You, Yesterday" и "Signed, Sealed, Delivered". Но това е само малка част от впечатляващото творчество на неповторимия Стиви. Началото на 70-те е един от най-силните периоди за него, когато издава албумите "Innervisions", "Songs In The Key Of Life", "Fulfillingness` First Finale" и "Talking Book", в които са включени песни като "Superstition", "You Are The Sunshine Of My Life", "I Wish", "Sir Duke", "Higher Ground", "Don`t You Worry 'bout The Thing" и много други, превърнали се в класика във фънк и соул музиката.

Несъмнено музиката му е вдъхновение за много от днешните звезди, които в началото на 2015 г. направиха и концерт в негова чест. Лейди Гага, Бионсе, Ед Шийрън, Ъшър и много други знаменитости изпяха някои от вечните му хитове.

Стиви Уондър е носител на 26 награди "Грами" и получава награда и за цялостен принос. Той е една от най-влиятелните фигури в музиката през XX и XXI век, създавайки гениални композиции и вдъхновяващи аранжименти. Един от последните албуми на Стиви носи името "A Time 2 love" - издаден е през 2005 г. и в него взимат участие едни от най-големите имена на световната r'n'b сцената - Индиа Ари и Принс, а най-големият хит, който е включен в него, е песента "So What The Fuss".



Стиви Уондър има няколко брака и 7 деца, като ще сключи последния си през юни. Първата любов на соул звездата е певицата Сайрита Райт, за която се жени през 1970 г., но бракът им продължава само две години. През 1975 г. Стиви се влюбва отново и заживява с избраницата си Йоланда Симънс. Двамата имат дъщеря - Айша, тя го вдъхновява да напише хита си "Isn`t She Lovely". Не след дълго и бракът му с Йоланда се разпада. През 2001 г. се жени за Карън Морис и се развеждат през 2015 г. Няколко месеца по-късно той започва връзката си с бъдещата си съпруга Томика Брейси.