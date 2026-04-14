Азис разбуни духовете с послание за гърдите си

Азис отново разбуни духовете и прикова погледите в социалните мрежи с поредната си провокация. Кралят на скандала публикува снимка на гърдите си след поставянето на импланти по-рано тази година и, както винаги, не изневери на стила си – дръзко, директно и с щипка хумор, пише marica.bg.

View this post on Instagram A post shared by Azis Online (@azis_online_new)



„Мисля, че заслужават отделен паспорт“, написа изпълнителят под кадъра и моментално предизвика лавина от реакции. Феновете му избухнаха в коментари – от възхищение до шок, но едно е сигурно: никой не остана безразличен.

Провокацията отново затвърди репутацията на Азис като абсолютен майстор на вниманието. Той от години доказва, че не се страхува да прекрачва граници, да експериментира с визията си и да налага собствените си правила в шоубизнеса.

Близки до звездата споделят, че за него визията е форма на изкуство, а всяка поява – внимателно премислен ход. Новата снимка не е просто кадър, а послание – за свобода, самоувереност и отказ от клишетата.

Социалните мрежи буквално прегряха, а публикацията се превърна в хит за часове. Ясно е едно – когато Азис публикува нещо, цяла България гледа.