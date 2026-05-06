Илон Мъск искал пълен контрол над OpenAI заради план за град на Марс на стойност $80 млрд.

Президентът на OpenAI Грег Брокман заяви пред съда, че Илън Мъск е подкрепял трансформирането на компанията от организация с нестопанска цел в търговско дружество, но при условие, че получи пълен контрол над нея.

Според Брокман една от причините за това била желанието на Мъск да набере 80 милиарда долара за създаването на самоподдържащ се град на Марс, информира Reuters, цитирани от bgonair.bg.

Свидетелските показания бяха дадени през втората седмица от съдебния процес в Калифорния, който може да определи бъдещето на OpenAI — компанията, предизвикала глобалния бум на генеративния изкуствен интелект след пускането на чатбота ChatGPT в края на 2022 г.

По време на делото Брокман разкри, че OpenAI възнамерява да инвестира 50 милиарда долара в изчислителни ресурси през 2026 г.

Мъск обвинява OpenAI и главния изпълнителен директор Сам Алтман, че са го подвели да дари 38 милиона долара на организацията с нестопанска цел, след което тя се е отказала от първоначалната си обществена мисия и се е превърнала в печеливша компания с цел лично обогатяване.

Най-богатият човек в света настоява за обезщетение от 150 милиарда долара, които да бъдат изплатени на неправителствената организация, както и за отстраняването на Алтман и Брокман от ръководните им позиции. Мъск напуска борда на OpenAI през февруари 2018 г.

По време на втория ден от своите показания Брокман разказа, че още през 2017 г. Мъск е настоявал OpenAI да промени корпоративната си структура, тъй като според него организация с нестопанска цел трудно би могла да набере необходимите средства за разработването на напреднали AI модели.

Според Брокман основателят на Tesla и SpaceX ясно е заявил, че иска да поеме ръководството на OpenAI, ако компанията премине към търговски модел. Единственият друг обсъждан кандидат за лидерския пост бил Сам Алтман.

Брокман описа особено напрегната среща, по време на която Мъск заявил, че заслужава мажоритарен дял в OpenAI заради своя бизнес опит. По думите му, Мъск възнамерявал да използва този контрол, за да финансира изграждането на устойчив град на Марс.

"Той каза, че му трябват 80 милиарда долара, за да създаде град на Марс. В крайна сметка той искаше пълен контрол", посочи Брокман и добави, че Мъск е заявил, че сам ще реши кога и дали да се откаже от този контрол.

По думите на Брокман, Мъск рязко станал и се приближил толкова бързо, че той се уплашил, че може да бъде ударен.

Вместо това Мъск взел картината на Съцкевер и напуснал разгневен помещението, като заявил, че ще спре допълнителното финансиране, докато спорът не бъде разрешен.

Адвокатите на Мъск се опитаха да представят Брокман като човек, мотивиран също от финансови интереси.

В понеделник Брокман свидетелства, че неговият дял в OpenAI се оценява на близо 30 милиарда долара. Той допълни, че притежава участия в две стартъп компании, подкрепяни от Алтман, както и 1% дял във фамилния инвестиционен фонд на Алтман.

Сред доказателствата по делото фигурира и запис от дневника на Брокман от 2017 г., в който той пише: "Финансово, как мога да достигна 1 милиард долара?".

SpaceX също може да излезе на борсата тази година чрез мащабно първично публично предлагане, което потенциално да надмине това на OpenAI.

Според документи по регистрацията, бордът на SpaceX е одобрил през януари предоставянето на 200 милиона акции със засилени права на глас на Мъск, ако пазарната стойност на компанията достигне 7,5 трилиона долара и бъде създадена постоянна колония на Марс с поне 1 милион жители.