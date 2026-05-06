Илон Мъск искал пълен контрол над OpenAI заради план за град на Марс на стойност $80 млрд.

6 Май, 2026 12:44

Oснователят на Tesla и SpaceX ясно е заявил, че иска да поеме ръководството на OpenAI

Илон Мъск искал пълен контрол над OpenAI заради план за град на Марс на стойност $80 млрд. - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Президентът на OpenAI Грег Брокман заяви пред съда, че Илън Мъск е подкрепял трансформирането на компанията от организация с нестопанска цел в търговско дружество, но при условие, че получи пълен контрол над нея.

Според Брокман една от причините за това била желанието на Мъск да набере 80 милиарда долара за създаването на самоподдържащ се град на Марс, информира Reuters, цитирани от bgonair.bg.

Свидетелските показания бяха дадени през втората седмица от съдебния процес в Калифорния, който може да определи бъдещето на OpenAI — компанията, предизвикала глобалния бум на генеративния изкуствен интелект след пускането на чатбота ChatGPT в края на 2022 г.

По време на делото Брокман разкри, че OpenAI възнамерява да инвестира 50 милиарда долара в изчислителни ресурси през 2026 г.

Мъск обвинява OpenAI и главния изпълнителен директор Сам Алтман, че са го подвели да дари 38 милиона долара на организацията с нестопанска цел, след което тя се е отказала от първоначалната си обществена мисия и се е превърнала в печеливша компания с цел лично обогатяване.

Най-богатият човек в света настоява за обезщетение от 150 милиарда долара, които да бъдат изплатени на неправителствената организация, както и за отстраняването на Алтман и Брокман от ръководните им позиции. Мъск напуска борда на OpenAI през февруари 2018 г.

По време на втория ден от своите показания Брокман разказа, че още през 2017 г. Мъск е настоявал OpenAI да промени корпоративната си структура, тъй като според него организация с нестопанска цел трудно би могла да набере необходимите средства за разработването на напреднали AI модели.

Според Брокман основателят на Tesla и SpaceX ясно е заявил, че иска да поеме ръководството на OpenAI, ако компанията премине към търговски модел. Единственият друг обсъждан кандидат за лидерския пост бил Сам Алтман.

Брокман описа особено напрегната среща, по време на която Мъск заявил, че заслужава мажоритарен дял в OpenAI заради своя бизнес опит. По думите му, Мъск възнамерявал да използва този контрол, за да финансира изграждането на устойчив град на Марс.

"Той каза, че му трябват 80 милиарда долара, за да създаде град на Марс. В крайна сметка той искаше пълен контрол", посочи Брокман и добави, че Мъск е заявил, че сам ще реши кога и дали да се откаже от този контрол.

По думите на Брокман, Мъск рязко станал и се приближил толкова бързо, че той се уплашил, че може да бъде ударен.

Вместо това Мъск взел картината на Съцкевер и напуснал разгневен помещението, като заявил, че ще спре допълнителното финансиране, докато спорът не бъде разрешен.

Адвокатите на Мъск се опитаха да представят Брокман като човек, мотивиран също от финансови интереси.

В понеделник Брокман свидетелства, че неговият дял в OpenAI се оценява на близо 30 милиарда долара. Той допълни, че притежава участия в две стартъп компании, подкрепяни от Алтман, както и 1% дял във фамилния инвестиционен фонд на Алтман.

Сред доказателствата по делото фигурира и запис от дневника на Брокман от 2017 г., в който той пише: "Финансово, как мога да достигна 1 милиард долара?".

SpaceX също може да излезе на борсата тази година чрез мащабно първично публично предлагане, което потенциално да надмине това на OpenAI.

Според документи по регистрацията, бордът на SpaceX е одобрил през януари предоставянето на 200 милиона акции със засилени права на глас на Мъск, ако пазарната стойност на компанията достигне 7,5 трилиона долара и бъде създадена постоянна колония на Марс с поне 1 милион жители.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 БеГемот

    7 0 Отговор
    Тоя с неговите фантасмагории ....ама как залъгва баламите да му купуват акциите....шарлатан и социопат...

    Коментиран от #3

    12:48 06.05.2026

  • 2 Сталин

    6 0 Отговор
    Да взема и евреите с него на Марс и да не се връщат

    12:51 06.05.2026

  • 3 Сталин

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "БеГемот":

    Мъск е най големия шарлатан в историята ,всичките негови милиарди идват от държавата

    12:52 06.05.2026

  • 4 Дедо поп

    2 0 Отговор
    В Библията е писано е: "Поискай си и ще ти се даде".😎

    12:54 06.05.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор
    Лъжа още от първия ред
    ИЛОН МЪСК НЕ Е ОСНОВАТЕЛ НА ТЕСЛА❗

    12:56 06.05.2026

  • 6 авантгард

    2 0 Отговор
    Новите колонизаторчета, а?
    Хоп и Марс е техен.
    Ама отивайте си там бре, ако можете.

    12:57 06.05.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор
    Tesla е основана на 1 юли 2003 г. от инженерите Мартин Еберхард и Марк Тарпенинг.
    Мъск НЕ САМО, ЧЕ НЕ Е ОСНОВАТЕЛ, НО ДОРИ НЕ Е СРЕД ОСНОВАТЕЛИТЕ❗

    Коментиран от #8

    12:59 06.05.2026

  • 8 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Абсолютно. Все едно да кажеш, че ГЕПИ баце я е основал.

    13:19 06.05.2026

  • 9 хаха

    2 0 Отговор
    "Президентът на OpenAI Грег Брокман заяви пред съда, че Илън Мъск е подкрепял трансформирането на компанията от организация с нестопанска цел в търговско дружество, но при условие, че получи пълен контрол над нея."
    И? Това ли им е защитата? Мъск е дал повечето капитал за развитие на разработката, офиси и т.н. Нормално да иска съответен пакет акции равен на дела от участието му. Да, ако държиш 70%, имаш пълен контрол, но така е в бизнеса.
    Мъск сега иска пари.Не ги и мисли да са за Марс.Вече обяви, че ще ги дари благотворително. За него играта е вид отмъщение, че е измамен и ощетен в OpenAI и неговата си борба с демократите и цензурата им(OpenAI съвсем открито си е цензуриран да подържа леви идеи и да мълчи за десни или да ги отрича).
    Важното в случая е, че има копия на мейли и разговори на Алтман и останалите от борда как ще изгонят Мъск с 0, за да могат те да вземат стотици милиарди за себе си само. Има и свидетелски показания какво са правили с цел да мине измамата. Също има доказателства, че Мъск е подкрепил да има НЕЗАВИСИМА фирма да продава услуги на фондацията(Защото е основано като фондация, а не с цел печалба.), с която да се вкарват пари за разработки и т.н. Алтмат лъже с години, че няма нищо общо с тази фирма, и източва пари през нея. Оказва се, че той е собственикът й през подставени лица.
    Та Мъск лош ли е? Ако на някой му откраднат имот или фирма, дали няма да съди до откат и да опита да съсипе крадците?

    13:21 06.05.2026

  • 10 На Марс щял да строи град,

    0 2 Отговор
    абсолютно същия клоун като Рижавия. Айзък Азимов и Трантор(ия) ряпа да ядат! 😂

    Коментиран от #11

    13:24 06.05.2026

  • 11 хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "На Марс щял да строи град,":

    Абе, смееха му се, че си даде парите от Пейпал да купи фалиращата и супер задлъжняла Тесла, а той я вдигна на крака и направи да има капитализация стотици милиарди. Смяха му се за Спейс Х, сега изстрелва до 2-3 ракети НА СЕДМИЦА, в орбита има ПОВЕЧЕ САТЕЛИТИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪБРАНИ НАКУП с изключение на военните на САЩ(ама те са изстрелвани с десетилетия). Като хоби взе Туитър, оптимизира и вече печели милиарди от там. Пак хоби- СКУЧНАТА КОМПАНИЯ(The Boring Company). Не се говори за нея много, но е основана като част от плана му да се развият технологии за копаене, инфраструктура за космическите бази. В момента е една от НАЙ-ЕВТИНИТЕ и НАЙ-ДОБРИТЕ КАТО КАЧЕСТВО с НАЙ-БЪРЗО ИЗПЪЛНЕНИЕ компании за копаене на тунели, строеж на пътища.
    Много му се смеят за космоса, а вече планира преди НАСА полет до Луната, лунна база. Взел е разрешение за десетки хиляди сателите всеки с цял център за данни в него, за да избегне проблема с тока на Земята и да ползва 24/7 слънчеви панели. Направи първата преизползваема ракета и от там е свалил цената на полетите до жълти стотинки.
    Така че ти се смей. Човекът си знае какво и как прави и за разлика от теб в завистта ти гради все повече и от там ще е скоро първия трилионер на Земята. Не е той да изобретява, но е човек с визия, организатор и харизматичен достатъчно да събере топ таланти, да им даде свобода и финанси и те да се вихрят и да правят чудеса в областта си.

    13:38 06.05.2026

  • 12 фантазии

    0 1 Отговор
    :МАРС ли? Фантасмагория. При Малсова гравитация 3,3 , сравнена със Земната, това е невъзмажно за хора от Земята. Може би роботи, но при състояние без атмосфера, Космическите лъчи ше направят механичната роботика неъзможно да работи.

    Коментиран от #13

    13:46 06.05.2026

  • 13 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "фантазии":

    В момента на Марс НАСА има 2 ровъра, които са там от 2021г, т.е. вече 5г, и не са се развалили. Предният е проектиран за 90 дни мисии и го пенсионират след 14г работа- Опъртюнити 2004-2018. Как пък тези роботи не са се разпаднали механично? Или просто да си чешем езиците с "умни заключения"?

    14:04 06.05.2026