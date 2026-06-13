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Михаил Константинов: Партийните квоти в състава на ЦИК трябва да се определят от броя на гласовете на партиите

Михаил Константинов: Партийните квоти в състава на ЦИК трябва да се определят от броя на гласовете на партиите

13 Юни, 2026 18:11 629 10

  • михаил константинов-
  • членове-
  • цик

По думите му алгоритъмът за изчисление понякога работи, но в някои случаи - не

Михаил Константинов: Партийните квоти в състава на ЦИК трябва да се определят от броя на гласовете на партиите - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Това, което е публикувано като алгоритъм за определяне на партийните квоти в ЦИК, е некоректно. Той понякога работи, но в някои случаи - не. В този случай, той не работи добре, защото предизвиква възражения. Същото стана през 2021 г., когато беше приложен за първи път. Тогава ГЕРБ също бяха ощетени и изкараха 5-годишен мандат с 4, вместо с 5 членове", заяви в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS бившият заместник-председател на ЦИК и настоящ ръководител на сектор Електорални анализи и прогнози към "Галъп Интернешънъл Болкан" проф. Михаил Константинов.

"Партийните квоти в състава на ЦИК трябва да се определят въз основа на подадените за партиите гласове, а не на база спечелените мандати. Трябва да се знае какво да се прави, когато имаме равни остатъци по метода на Хеър-Ниймайер. Партия не може да има мнозинство, затова тя трябва да върне 1 или 2 мандата. Докато не се каже какъв алгоритъм трябва да се прилага, ще бъде по този начин", обясни проф. Константинов.

Той коментира първия месец от управлението на "Прогресивна България". "Управляващите не могат да говорят с обществото. Няма комуникация между тях самите и не могат да обяснят какво правят. Когато една политическа сила е опитна, тя си избира няколко говорители, които да обясняват какви политики правят. Когато един човек обяснява, става ясно. При "Прогресивна България” имаме повече от един. Много важна позиция в една партия е тази на говорител", изтъкна той.

"Управлението започна с грешки, но започват нещата да се оправят. Няма някакви блестящи действия от страна на депутатите", каза още проф. Константинов.

"Според проучванията до момента, Илияна Йотова ще стигне до балотаж. Подкрепата от страна на "Прогресивна България” за нея е абсолютно необходима. Ако я няма, това ще се зачете като предателство от обществото. Тя се държи лоялно към бившия си партньор и настоящ премиер Румен Радев", коментира той.

Той коментира и хипотезата за кандидатирането на Андрей Гюров и Георги Кандев за президентска двойка. "Те ще се борят за балотаж. Имат примера на Бойко Борисов, който от главен секретар на МВР до кмет на София и три пъти премиер на страната", изтъкна анализаторът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 това ли е проблема

    6 0 Отговор
    или че в бюлетините има само шайки агенти на кгб?

    18:17 13.06.2026

  • 2 Без майтап

    5 2 Отговор
    Дайте път на младите. Стига с тези които имат акъл, ама не са помъдрели с годините

    18:18 13.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Що не

    2 1 Отговор
    се скриеш , бе сметанке ?

    18:48 13.06.2026

  • 5 Лост

    0 1 Отговор
    Ако Йотова стигне до балотаж,а Гюров и Кандев се борят за балотаж,защо не каже с кого ще се борят за балотаж?

    19:06 13.06.2026

  • 6 Съдията

    3 0 Отговор
    Мишо Дънката. Една от марионетките на Тиквата, осигурила изборни "победи" на ОПГ ГРОБ. Ама вече не става, скоро ще се плаща ресто.😂

    19:14 13.06.2026

  • 7 Дориана

    3 0 Отговор
    Михаил Константинов да осъзнае , че времето на корупционния мафиотски модел в България вече свърши.. Така, че този модел вече няма нужда от защита, а точно обратното от строги и крути мерки .ЦИК от много години работеха в полза на Борисов и Пеевски и техните съюзници като ИТН и съзнателно бойкотираха машинното гласуване. Така, че трябва да бъдат точно там, където недоволството на народа по площадите ги постави . И тези, квоти, които им дадоха им са много, защото отново ще търсят начини как да саботират изборите и да работят срещу народния вот. Те са пълен провал и дори изобщо нямат място в Парламента.

    19:18 13.06.2026

  • 8 Чичо Мишо

    1 0 Отговор
    Язе броим най-добре.

    19:23 13.06.2026

  • 9 Чата

    1 0 Отговор
    То пък един анализ! Язък му за дипломата и ръбестата едра картуна! Ютова щяла да се бори на балотаж! По скоро на този вот ще има пак някакъв саботаж! Кандев, колкото и да стана любимец на обществото, само за месец се видя, че не е нещо изключително и това показва формулата за борба с престапността, а именно, че един човек не може сам да се изправи срещу от векове напластени корупции и е нужно да се действа екипно! Гюров и Дечев също не са някакви великани поединично, но в комбинация помежду си, тримата показаха ефективност! Хората се възхитиха, защото от десетилетия не бяха виждали някой честно и отговорно да работи! Има разлика между действията на скромни хора от служебно правителство и декларираните бляскави намерения на самохвалко като Демержиев! Той още се носи по еуфорията от победата, а Евровизия отмина, другарю министър! Залавяй се за работа и не демагогствай!

    19:24 13.06.2026

  • 10 До кога ще

    1 0 Отговор
    натрапвате този търгаш на гласове и "уйдорми" на резултати ? Микрофони в "устата" само на пропаднали и измамни политици, нагли и противни професори слугували цял живот на БКП или на дуото Тиква/Пеевски, установени от чужди разузнавания на български мафиоти и корупционери, СТИГА ВЕЧЕ БЕ МИСИРКИ СЛУГУВАЩИ НА ПРЕСТЪПНИЦИ И МАФИЯ, ИНТЕРВЮИРАЙТЕ ПОНЕ ЕДИН ДЕН НЯКОЙ СВЕСТЕН, ПОЧТЕН И ЧЕСТЕН ПОЛИТИК ИЛИ УЧЕН !

    19:26 13.06.2026

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