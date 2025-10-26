Чума и хороскопи: Как е живял Нострадамус и какво е предсказал

Нострадамус е толкова известен с предсказанията си, че самата дума „прогнозиране“ е документирана за първи път в писмен английски език през 1672 г., позовавайки се на него, пише National Geographic.

Животът на пророка е не по-малко интересен от дешифрирането на неговите текстове.

Нострадамус (латинизираната версия на името му е Мишел дьо Нострадам) е роден на 14 декември 1503 г. в Сен Реми дьо Прованс (днешна Франция). Баща му е син на нотариус, а майка му е дъщеря на известен лекар. Самият Нострадамус е бил женен два пъти и е имал осем деца.

По време на Ренесанса Европа е обхваната от религиозни борби и това се отразява и на семейството на астролога. Неговите предци са евреи, които приемат католицизма под заплаха от изгонване, след като Прованс става част от Френското кралство през 1486 г. Нострадамус израства като католик.

Като млад мъж той изучава латински, гръцки и иврит, както и медицина, и посещава университета в Авиньон. Сведенията за това дали е получил „диплома“ се разминават. Според една версия, той получава бакалавърска степен по медицина през 1520-те години, въпреки че университетът му е затворен поради бубонната чума. Според друг, Нострадамус не само не успял да завърши медицинското си образование, но може би дори е бил изключен от университета.

След това Нострадамус пътува из цяла Франция и изучава употребата на билки в медицинската практика. Той също така лекува пациенти, заразени с чума. Твърди се, че е изключен от университета в Монпелие - следващата институция, която Нострадамус посещава - заради практикуване на аптекарство. Историците спорят дали се е върнал в университета, за да получи докторска степен.

Успехът на методите на Нострадамус при лечението на „чумата“ най-вероятно се дължи на спазването на хигиенните правила и съвета му да се пие само чиста вода. Хапчетата, които препоръчва, са направени от билки и цветя. Той също така следва „езотерични“ методи. Пациентите са доста доволни от резултатите и името на Нострадамус става широко известно, а самият той печели почитатели във висшето общество.

По време на Ренесанса медицината обхваща не само лечението на болести като чумата, но и алхимия, астрология и пророчества, които днес се считат за ненаучни. Всички тези практики обаче не успяват да спасят живота на една от съпругите на Нострадамус и две от децата му, които вероятно умират от чума.

Нострадамус започва да пише пророчества около 1547 г. и няколко години по-късно – през 1555 г. – публикува книга, наречена „Векове“. Астрологията е на мода по това време, така че второ издание не закъснява – публикувано е през 1558 г. и е посветено на френския крал. Скоро астрологът е поканен в двора на Екатерина Медичи, кралица консорт и съпруга на френския владетел Хенри II, където Нострадамус съставя хороскопи за децата на монарха.

Хенри II умира през 1559 г. поради нараняване на турнир по рицарски двубои. През 1555 г. Нострадамус твърди, че „младият лъв ще падне в битка“. Думите „млад лъв“ тогава са били разглеждани като шифър – гербът на Хенри II е изобразявал царя на зверовете.

Най-големият син на Хенри II, Франциск II, се възкачва на трона, но царуването му е краткотрайно – новият крал на Франция умира през 1560 г. и е наследен от по-малкия си брат, Шарл IX. Той е само на десет години, когато се възкачва на трона, а кралицата служи като негов регент. През 1564 г. Шарл IX назначава Нострадамус за кралски лекар.

През 1538 г. Нострадамус едва не губи живота си, когато някой го чул да критикува изкуството на създаването на религиозни статуи, което довело до обвинения в ерес. Лекарят е изправен пред инквизиторите, а осъдителна присъда е означавала екзекуция. Съдът обаче оправдава астролога и Нострадамус се върнал към лечението на чумата.

Свещената конгрегация на Индекса, институция, оторизирана от Римокатолическата църква за оценка на книги и ръкописи, не осъжда произведенията на Нострадамус, въпреки широко разпространените критики към неговите пророчества. По това време Европа е обхваната от религиозни и социални конфликти. На този фон интересът към пророчествата бил висок.

Нострадамус се разминал с обвинения в грешки, шарлатанство и унижение благодарение на доста изискания му стил на писане, пише National Geographic.

Дебатът около книгите на Мишел дьо Нострдам се е съсредоточил върху стила на представяне и съдържанието на самите пророчества. Нострадамус е публикувал хороскопи и е разбирал как да привлече обществения интерес, но е избягвал и проверката на църквата и критиците. Текстовете му са били толкова общи, че всеки е можел да намери свой собствен смисъл в предсказанията. Правдоподобността на пророчествата му се засилва и от факта, че много от тях биха могли да се основават на исторически събития, а историята не е без своите сходства, според лингвиста Питър Лемесурие. Нострадамус е писал за пожари, наводнения, глад и тирания, които са се случвали повече от веднъж и вероятно биха могли да се случат и в бъдеще.

Смята се, че е описал някои подробности от Френската революция (1789–1799). Друго пророчество на Нострадамус датира от 1558 г., когато той заявява, че британският парламент ще осъди краля на смърт. През 1649 г. Чарлз I е екзекутиран - обвинен е в държавна измяна и други тежки престъпления срещу Англия.

Освен това Нострадамус заявява, че Лондон ще бъде изгорен от огнени топки - и през 1666 г. в града се случва Големият пожар в Лондон.

Както посочва National Geographic, предсказанията на Нострадамус не са забравени и на него са приписвани нови пророчества. Не всички негови „предсказания“ обаче се сбъдват и някои текстове са тълкувани така, че да отговарят на лични интереси. Например, името на Нострадамус е използвано в нацистка Германия. Йозеф Гьобелс споменава редове от пророчествата на Нострадамус в листовки, разпространени в цяла Европа. Брошурите твърдят, че гадателят е предсказал победа на Германия; Нацистите се надявали, че този ход ще улесни напредването на войските им, докато Гьобелс отбелязва, че американците и британците са склонни да вярват в окултното и пророчествата на Нострадамус.

Съюзниците също се възползват от славата на лекаря-пророк: британците публикуват свои собствени брошури. В Съединените щати MGM продуцира няколко късометражни филма за Нострадамус, представяйки ренесансовата фигура на широката публика.

След терористичните атаки на 11 септември 2001 г. книжарниците отбелязаха рязко увеличение на търсенето на книги за Нострадамус и фалшиви пророчества.

Нострадамус също предсказа края на света. Той смятал, че това ще се случи през 3797 г. Самият пророк умира на 1 юли 1566 г., най-вероятно от подагра.

Източник: www.rbc.ru