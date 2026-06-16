На Дуейн Джонсън-Скалата му омръзна от политиката в Холивуд

Холивудската звезда Дуейн Джонсън-Скалата заяви, че съзнателно се дистанцира от политическите дебати и предпочита да не коментира публично политическите си възгледи, тъй като според него съвременният обществен разговор е доминиран от разделение, нападки и конфронтация.

В интервю за списание Esquire 54-годишният актьор и бивш кечист обясни, че през последните години е преосмислил ролята си като обществена фигура и е стигнал до извода, че основният му фокус трябва да остане върху творчеството.

„Научих от опита си, че трябва да държа най-важното на първо място. За мен това е създаването на истории, изкуството и работата ми. Затова реших да запазя политическите си възгледи за себе си“, заяви Джонсън.

Звездата от филмите „Джуманджи“, „Бързи и яростни“ и „Смелата Ваяна“ признава, че политиката е неизбежна част от обществения живот, но не харесва начина, по който се водят публичните спорове.

„Политиката е навсякъде и винаги ще бъде. Не ми харесва. Понякога дори я мразя. Не харесвам нападките и всичко останало, което върви с тях“, коментира актьорът.

Повод за думите му стана въпрос за критиките, които рок легендата Брус Спрингстийн отправя към президента на САЩ Доналд Тръмп по време на концертите от настоящото си турне. Скалата заяви, че според него подобни конфликти биха могли да бъдат разрешавани чрез директен диалог.

„Когато чух за това, първата ми мисъл беше: защо просто не седнат и не поговорят? Не знам какъв би бил резултатът, но смятам, че това е важна първа стъпка“, каза той.

Дуейн Джонсън, който се определя като независим избирател, привлече значително внимание по време на президентските избори през 2020 г., когато публично подкрепи Джо Байдън в надпреварата му срещу Доналд Тръмп. По-късно обаче призна, че решението е довело до неочаквано силни реакции и е задълбочило политическото разделение сред част от неговите почитатели.

В интервю за Fox News през 2024 г. той обясни защо е отказал да подкрепи кандидат на президентските избори същата година.

„Тогава смятах, че това е правилното решение. Но впоследствие осъзнах колко голямо разделение предизвика. А моята цел винаги е била да обединявам хората, а не да ги противопоставям“, заяви актьорът.

Екс-кечистът също така осъди опита за покушение срещу Тръмп през юли 2024 г., като заяви, че независимо от политическите различия подобни действия нямат място в демократичното общество.

„Няма значение дали харесвате или не харесвате Доналд Тръмп. Опитът за убийство е недопустим. Това не е Америка, в която вярвам“, коментира той по време на конференцията The Value Conference през септември 2024 г.

Актьорът припомни и че Доналд Тръмп е посещавал негови кеч мачове в нюйоркската зала „Медисън Скуеър Гардън“ още преди политическата си кариера.

В разговора си Дуейн Джонсън засегна и темата за т.нар. „култура на отмяната“ и нарастващото напрежение в обществения дебат. Според него честността и автентичността са по-важни от страха от обществено неодобрение.

„Днес живеем във време на култура на отмяната, разделение и постоянни етикети. Това ме дразни. Научих, че е по-добре да бъдеш себе си и да казваш истината, дори ако това не се харесва на всички. Не можеш да живееш според очакванията на другите хора“, заяви Джонсън.