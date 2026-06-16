Хари Стайлс поставя нов рекорд на стадиона Wembley с 12 поредни концерта

Британската поп звезда Хари Стайлс даде начало на 12-вечерната си резиденция на стадиона Wembley в Лондон като част от глобалното турне Together, Together. С впечатляващата поредица от концерти, той поставя нов рекорд за най-много изяви от един изпълнител на емблематичния стадион в рамките на една календарна година.
Специален гост на концертите в Лондон е кънтри звездата Шаная Туейн.
В рамките на световното турне Хари Стайлс ще изнесе ексклузивни концерти само в Амстердам, Лондон, Сао Пауло, Мексико Сити, Ню Йорк, Мелбърн и Сидни през 2026 година. Турнето включва и най-голямата 30-концертна резиденция в Madison Square Garden, Ню Йорк - единствените му дати в САЩ тази година.
Сред специалните гости в различните градове на турнето са Robyn, Shania Twain, Fcukers, Jorja Smith, Jamie xx, Fousheé и Skye Newman.
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