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Нова актриса с български корени плени Холивуд: Мика Абдала (ВИДЕО+СНИМКИ)

Нова актриса с български корени плени Холивуд: Мика Абдала (ВИДЕО+СНИМКИ)

16 Юни, 2026 15:58 930 28

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  • мика абдала

Мика Абдала е дъщеря на български емигрант в САЩ

Нова актриса с български корени плени Холивуд: Мика Абдала (ВИДЕО+СНИМКИ) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Нова млада актриса обира овациите в Холивуд от известно време насам, а в нейните вени тече българска кръв. След пробива на Нина Добрев в „Дневниците на вампира“ и историческата номинация за „Оскар“ на Мария Бакалова, американската фабрика за мечти се прекланя пред нов талант с балкански дух. Тя се казва Мика Абдала. И макар никога да не е живяла за постоянно в България, младата актриса използва всяка възможност в бляскавия свят на киното, за да разкаже за своите корени, традиции и... вкуса на бабината баница, пише vesti.bg.

Мика е родена на 13 май 2000 г. в Плано, Тексас. Тя е американка от първо поколение по линия на своя баща, който е имигрирал в САЩ именно от България. Нейното богато наследство е екзотичен микс от български, ливански, гръцки, италиански и германски корени. Кариерата ѝ започва едва на 6-годишна възраст като детски модел, преминава през кратки появи в Barney & Friends и поредица от независими късометражни филми.

Първият ѝ голям успех идва с ролята на тийнейджър шпионин в оригиналния сериал на Netflix Project Mc², който ѝ носи номинация за престижната награда „Млад артист“ през 2016 г. Последват роли в хитови продукции като "S.W.A.T.", "Светкавицата", "Snack Shack" и "Sex Appeal".

Истинският глобален фурор обаче настъпи наскоро с премиерата на сериала "Off Campus". Базиран на бестселърите, които подлудиха читателите, проектът се превърна в абсолютен феномен, а Мика Абдала се превърна в холивудска звезда.

„Виждам много от себе си в героинята ми Али. Обичам да казвам, че тя е моето алтер-его, когато имам най-хубавия си ден“, споделя актрисата пред престижното списание Numero Netherlands. Любопитен факт е, че създателката на сериала Луиза Леви е била толкова вдъхновена от Мика, че е създала таен профил на героинята със нейни снимки месеци преди самото прослушване.

Въпреки че е израснала в Тексас и Лос Анджелис, Мика поддържа изключително силна връзка с родината на баща си. „Единствено дете съм и съм изключително близка със семейството си“, разказва тя в интервю. "Вкъщи традициите са живи – на трапезата редовно присъстват български пълнени чушки, баница, пиле с ориз и баклава".

@angeldaysii Mika Abdalla 🩷#mikaabdalla #offcampus #bulgaria #booktok #fyp ♬ original sound - alliecat

България присъства неизменно и в медийните ѝ изяви. В популярната игра за платформата Quinn „Колко добре познава партньора си“, нейният екранен партньор Стивън Калин бе подложен на изпит. Когато трябваше да назове второто име на актрисата, тя му подсказа: „Като столицата на България“. След кратко замисляне от негова страна, Мика гордо обяви: „София!“.

@hamstera007 🇧🇬😊🇧🇬 @Quinn App @abdallamika @Stephen ♬ original sound - Just Ani 📚✈️🐾

Още по-романтична е историята ѝ от студентските години в Калифорнийския университет (UCLA), където завършва философия и кино. В час по философия Мика се влюбва в момче, седящо пред нея. Когато най-накрая събира смелост да го заговори, съдбата си казва думата – оказва се, че неговото семейство е от същия български град, от който произхожда и нейният баща. Изгряващата звезда обаче все още пази в тайна името на българското си родно място.

През 2024 г., в подкаста "Sit and Chat", Мика сподели и впечатленията си от посещението в България. Тя останала очарована от спокойствието и достъпния живот, като през смях си спомни как си е купила „вкусен фалафел за едва 50 цента“.

Мика Абдала едва сега започва сериозната част от кариерата си, но с оглед на таланта и харизмата ѝ е лесно да се предположи, че успехите тепърва ѝ предстоят.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Делю Хайдутин

    13 2 Отговор
    Големи абдали са в този Холивуд

    Коментиран от #11

    16:00 16.06.2026

  • 2 будала мелес

    7 1 Отговор
    паднало е опрашване

    16:02 16.06.2026

  • 3 Тая е с по-селско излъчване и от

    12 1 Отговор
    марабакаловото демократично недоразумение

    Коментиран от #19

    16:02 16.06.2026

  • 4 Тая е толко българка

    13 0 Отговор
    Колкото просто киро е канадец

    16:03 16.06.2026

  • 5 Без име

    12 0 Отговор
    За българин с фамилия Абдала не сме чували. Корените не ще да са от тая географска област.

    16:04 16.06.2026

  • 6 Поправете ме ако греша

    8 0 Отговор
    Баклавата българско творение ли е

    16:05 16.06.2026

  • 7 Не става ясно

    7 0 Отговор
    Знае ли нещо на български

    Нинето поне съм я чувал

    16:06 16.06.2026

  • 8 Ай сик-тиииир бе

    10 0 Отговор
    с това име най-вече български корени има. Баклава, да, за шекер байряма

    16:09 16.06.2026

  • 9 Глупости

    6 0 Отговор
    И какво българско видяхте в тази дама? Глупости.Хайде стига!

    16:10 16.06.2026

  • 10 Сибке, тутко пр0ст@,

    5 0 Отговор
    напиши още една толкова куха статия и идвам да те напълня като баклава с орехи, кудуп с кудупа ти мазен

    16:11 16.06.2026

  • 11 Жельо воевода

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Делю Хайдутин":

    Знам една абдала,ама тя се подвизава у нас и винаги качва тъпи статии у ФаТките...

    16:11 16.06.2026

  • 12 Събке, ке те ръмбя само в дивия

    3 0 Отговор
    глиган с глигана ти тлъст

    16:12 16.06.2026

  • 13 Комплексари

    5 1 Отговор
    И името е българско и корените, и екзотичните роднини. Що за глупости пишете!

    16:12 16.06.2026

  • 14 Едрине

    3 0 Отговор
    Е на границата с България не е в нея
    Хахаха

    16:14 16.06.2026

  • 15 Заличаване

    5 0 Отговор
    С такива фриволни и забавни статии се цели да се заличи българската идентичност. Значи името Абдала е българско? Кое още е българско? Нейните ливански, гръцки, италиански и германски корени? И къде тук има нещо българско? Глупости.

    16:15 16.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Соваж бейби

    2 0 Отговор
    Как е възможно да лепне на дъщеря си такава фамилия този българин ?Отишъл в Америка ,ливанка намерил 🙈

    Коментиран от #21

    16:16 16.06.2026

  • 18 Тойзи

    5 1 Отговор
    Малко на Корнелийка Нинова мяза,а?

    16:17 16.06.2026

  • 19 тц тц

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Тая е с по-селско излъчване и от":

    В сравнение с ДАРА лесбото направо си е класа, а и изглежда в пъти по добре от Дарина.

    Коментиран от #20

    16:19 16.06.2026

  • 20 ама не

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "тц тц":

    Много е грозна тази Абдала с ливански и гръцки корени виж какво се е получило на снимката дзвер.

    Коментиран от #22, #24

    16:28 16.06.2026

  • 21 Любопитен

    0 4 Отговор

    До коментар #17 от "Соваж бейби":

    Ти ливанка виждал ли си през живота си? Например ти коя би избрал ливанките Валери Абу Чакра и Джиджи Хадид или някоя наша звездЪ? Разбира се ако си падаш по маймунски джуки и силикон ще избереш второто.

    16:28 16.06.2026

  • 22 хахаха

    0 3 Отговор

    До коментар #20 от "ама не":

    Е не е красива като твоята любимка Кончита Вурст:)

    16:30 16.06.2026

  • 23 генетичен пъзел грешно сглобен

    3 0 Отговор
    Типичен продукт на генетичен коктейл, прилича на едно нищо. Ни риба, ни рак. Крокозъбел. А името Абдала е типично българско и се среща с честота от 0,00 до 0,00 процента, негг ра мотни и прооо сти миссирки. Велоятно има някакви помачорски примеси и това й е "българското".

    16:33 16.06.2026

  • 24 Въпросче

    0 3 Отговор

    До коментар #20 от "ама не":

    Би ли споделил името на някоя българска актриса, която смяташ за по красива от тази та да се посмеем?

    16:34 16.06.2026

  • 25 Какво е българското

    2 0 Отговор
    Абдали сме ние българите, че всякакви ги представят за българи.

    16:34 16.06.2026

  • 26 урко

    3 0 Отговор
    Баща и Абдал ли се казва?

    16:36 16.06.2026

  • 27 Будала

    0 0 Отговор
    Гръцкото е надделяло и то в отрицателен смисъл. Да не говорим, че сигурно е висока 1,53 с вдигнати ръце.

    16:38 16.06.2026

  • 28 ха ха

    1 0 Отговор
    Баба и може да е българка но дядо и 100% е ливанец от там идва фамилията и.Ето ти два корена по бащина линия.Останалите явно са от майка и така,че е смешно да пишете че има български корени.Всеки друг ,,корен,,може да има същите претенции.Сравненито с Нина Добрев и Мария Бакалова е неуместно защото те са етнически българки докато това момиче е тюрлю гювеч от корени.

    16:40 16.06.2026