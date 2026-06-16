Нова актриса с български корени плени Холивуд: Мика Абдала (ВИДЕО+СНИМКИ)

Нова млада актриса обира овациите в Холивуд от известно време насам, а в нейните вени тече българска кръв. След пробива на Нина Добрев в „Дневниците на вампира“ и историческата номинация за „Оскар“ на Мария Бакалова, американската фабрика за мечти се прекланя пред нов талант с балкански дух. Тя се казва Мика Абдала. И макар никога да не е живяла за постоянно в България, младата актриса използва всяка възможност в бляскавия свят на киното, за да разкаже за своите корени, традиции и... вкуса на бабината баница, пише vesti.bg.

Мика е родена на 13 май 2000 г. в Плано, Тексас. Тя е американка от първо поколение по линия на своя баща, който е имигрирал в САЩ именно от България. Нейното богато наследство е екзотичен микс от български, ливански, гръцки, италиански и германски корени. Кариерата ѝ започва едва на 6-годишна възраст като детски модел, преминава през кратки появи в Barney & Friends и поредица от независими късометражни филми.

Първият ѝ голям успех идва с ролята на тийнейджър шпионин в оригиналния сериал на Netflix Project Mc², който ѝ носи номинация за престижната награда „Млад артист“ през 2016 г. Последват роли в хитови продукции като "S.W.A.T.", "Светкавицата", "Snack Shack" и "Sex Appeal".

Истинският глобален фурор обаче настъпи наскоро с премиерата на сериала "Off Campus". Базиран на бестселърите, които подлудиха читателите, проектът се превърна в абсолютен феномен, а Мика Абдала се превърна в холивудска звезда.

„Виждам много от себе си в героинята ми Али. Обичам да казвам, че тя е моето алтер-его, когато имам най-хубавия си ден“, споделя актрисата пред престижното списание Numero Netherlands. Любопитен факт е, че създателката на сериала Луиза Леви е била толкова вдъхновена от Мика, че е създала таен профил на героинята със нейни снимки месеци преди самото прослушване.

Въпреки че е израснала в Тексас и Лос Анджелис, Мика поддържа изключително силна връзка с родината на баща си. „Единствено дете съм и съм изключително близка със семейството си“, разказва тя в интервю. "Вкъщи традициите са живи – на трапезата редовно присъстват български пълнени чушки, баница, пиле с ориз и баклава".

България присъства неизменно и в медийните ѝ изяви. В популярната игра за платформата Quinn „Колко добре познава партньора си“, нейният екранен партньор Стивън Калин бе подложен на изпит. Когато трябваше да назове второто име на актрисата, тя му подсказа: „Като столицата на България“. След кратко замисляне от негова страна, Мика гордо обяви: „София!“.

Още по-романтична е историята ѝ от студентските години в Калифорнийския университет (UCLA), където завършва философия и кино. В час по философия Мика се влюбва в момче, седящо пред нея. Когато най-накрая събира смелост да го заговори, съдбата си казва думата – оказва се, че неговото семейство е от същия български град, от който произхожда и нейният баща. Изгряващата звезда обаче все още пази в тайна името на българското си родно място.

През 2024 г., в подкаста "Sit and Chat", Мика сподели и впечатленията си от посещението в България. Тя останала очарована от спокойствието и достъпния живот, като през смях си спомни как си е купила „вкусен фалафел за едва 50 цента“.

Мика Абдала едва сега започва сериозната част от кариерата си, но с оглед на таланта и харизмата ѝ е лесно да се предположи, че успехите тепърва ѝ предстоят.