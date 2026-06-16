Нова актриса с български корени плени Холивуд: Мика Абдала (ВИДЕО+СНИМКИ)

Нова млада актриса обира овациите в Холивуд от известно време насам, а в нейните вени тече българска кръв. След пробива на Нина Добрев в „Дневниците на вампира“ и историческата номинация за „Оскар“ на Мария Бакалова, американската фабрика за мечти се прекланя пред нов талант с балкански дух. Тя се казва Мика Абдала. И макар никога да не е живяла за постоянно в България, младата актриса използва всяка възможност в бляскавия свят на киното, за да разкаже за своите корени, традиции и... вкуса на бабината баница, пише vesti.bg.
Мика е родена на 13 май 2000 г. в Плано, Тексас. Тя е американка от първо поколение по линия на своя баща, който е имигрирал в САЩ именно от България. Нейното богато наследство е екзотичен микс от български, ливански, гръцки, италиански и германски корени. Кариерата ѝ започва едва на 6-годишна възраст като детски модел, преминава през кратки появи в Barney & Friends и поредица от независими късометражни филми.
Първият ѝ голям успех идва с ролята на тийнейджър шпионин в оригиналния сериал на Netflix Project Mc², който ѝ носи номинация за престижната награда „Млад артист“ през 2016 г. Последват роли в хитови продукции като "S.W.A.T.", "Светкавицата", "Snack Shack" и "Sex Appeal".
Истинският глобален фурор обаче настъпи наскоро с премиерата на сериала "Off Campus". Базиран на бестселърите, които подлудиха читателите, проектът се превърна в абсолютен феномен, а Мика Абдала се превърна в холивудска звезда.
„Виждам много от себе си в героинята ми Али. Обичам да казвам, че тя е моето алтер-его, когато имам най-хубавия си ден“, споделя актрисата пред престижното списание Numero Netherlands. Любопитен факт е, че създателката на сериала Луиза Леви е била толкова вдъхновена от Мика, че е създала таен профил на героинята със нейни снимки месеци преди самото прослушване.
Въпреки че е израснала в Тексас и Лос Анджелис, Мика поддържа изключително силна връзка с родината на баща си. „Единствено дете съм и съм изключително близка със семейството си“, разказва тя в интервю. "Вкъщи традициите са живи – на трапезата редовно присъстват български пълнени чушки, баница, пиле с ориз и баклава".
@angeldaysii Mika Abdalla 🩷#mikaabdalla #offcampus #bulgaria #booktok #fyp ♬ original sound - alliecat
България присъства неизменно и в медийните ѝ изяви. В популярната игра за платформата Quinn „Колко добре познава партньора си“, нейният екранен партньор Стивън Калин бе подложен на изпит. Когато трябваше да назове второто име на актрисата, тя му подсказа: „Като столицата на България“. След кратко замисляне от негова страна, Мика гордо обяви: „София!“.
@hamstera007 🇧🇬😊🇧🇬 @Quinn App @abdallamika @Stephen ♬ original sound - Just Ani 📚✈️🐾
Още по-романтична е историята ѝ от студентските години в Калифорнийския университет (UCLA), където завършва философия и кино. В час по философия Мика се влюбва в момче, седящо пред нея. Когато най-накрая събира смелост да го заговори, съдбата си казва думата – оказва се, че неговото семейство е от същия български град, от който произхожда и нейният баща. Изгряващата звезда обаче все още пази в тайна името на българското си родно място.
През 2024 г., в подкаста "Sit and Chat", Мика сподели и впечатленията си от посещението в България. Тя останала очарована от спокойствието и достъпния живот, като през смях си спомни как си е купила „вкусен фалафел за едва 50 цента“.
Мика Абдала едва сега започва сериозната част от кариерата си, но с оглед на таланта и харизмата ѝ е лесно да се предположи, че успехите тепърва ѝ предстоят.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Делю Хайдутин
Коментиран от #11
16:00 16.06.2026
2 будала мелес
16:02 16.06.2026
3 Тая е с по-селско излъчване и от
Коментиран от #19
16:02 16.06.2026
4 Тая е толко българка
16:03 16.06.2026
5 Без име
16:04 16.06.2026
6 Поправете ме ако греша
16:05 16.06.2026
7 Не става ясно
Нинето поне съм я чувал
16:06 16.06.2026
8 Ай сик-тиииир бе
16:09 16.06.2026
9 Глупости
16:10 16.06.2026
10 Сибке, тутко пр0ст@,
16:11 16.06.2026
11 Жельо воевода
До коментар #1 от "Делю Хайдутин":Знам една абдала,ама тя се подвизава у нас и винаги качва тъпи статии у ФаТките...
16:11 16.06.2026
12 Събке, ке те ръмбя само в дивия
16:12 16.06.2026
13 Комплексари
16:12 16.06.2026
14 Едрине
Хахаха
16:14 16.06.2026
15 Заличаване
16:15 16.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Соваж бейби
Коментиран от #21
16:16 16.06.2026
18 Тойзи
16:17 16.06.2026
19 тц тц
До коментар #3 от "Тая е с по-селско излъчване и от":В сравнение с ДАРА лесбото направо си е класа, а и изглежда в пъти по добре от Дарина.
Коментиран от #20
16:19 16.06.2026
20 ама не
До коментар #19 от "тц тц":Много е грозна тази Абдала с ливански и гръцки корени виж какво се е получило на снимката дзвер.
Коментиран от #22, #24
16:28 16.06.2026
21 Любопитен
До коментар #17 от "Соваж бейби":Ти ливанка виждал ли си през живота си? Например ти коя би избрал ливанките Валери Абу Чакра и Джиджи Хадид или някоя наша звездЪ? Разбира се ако си падаш по маймунски джуки и силикон ще избереш второто.
16:28 16.06.2026
22 хахаха
До коментар #20 от "ама не":Е не е красива като твоята любимка Кончита Вурст:)
16:30 16.06.2026
23 генетичен пъзел грешно сглобен
16:33 16.06.2026
24 Въпросче
До коментар #20 от "ама не":Би ли споделил името на някоя българска актриса, която смяташ за по красива от тази та да се посмеем?
16:34 16.06.2026
25 Какво е българското
16:34 16.06.2026
26 урко
16:36 16.06.2026
27 Будала
16:38 16.06.2026
28 ха ха
16:40 16.06.2026