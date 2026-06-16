Добри новини: Бони Тейлър се събуди от комата

Легендарната британска певица Бони Тайлър е изведена от медикаментозната кома, в която беше поставена през миналия месец, но състоянието ѝ остава сериозно, съобщи нейният екип.

В официално изявление, разпространено в понеделник, се посочва, че здравословното състояние на 75-годишната изпълнителка постепенно се подобрява, но възстановяването протича бавно. Бони Тайлър продължава да бъде под наблюдение в интензивното отделение на болница във Фаро, Португалия.

През май мениджърът на певицата съобщи, че лекарите са решили да я поставят в медикаментозна кома, за да подпомогнат лечението ѝ след сериозни следоперативни усложнения. Малко преди това стана ясно, че изпълнителката е приета по спешност в болница в португалския град, където притежава втори дом, заради необходимост от спешна операция на червата.

Според публикации в британски медии здравословните проблеми са започнали през април, когато Тайлър е получила силни коремни болки малко след пристигането си в Португалия. След проведени изследвания лекарите установили тежко разкъсване на червата, което наложило незабавна хирургическа намеса.

Операцията е преминала успешно, но впоследствие са възникнали усложнения, довели до решението певицата да бъде поставена в медикаментозна кома. Португалски медии съобщиха, че при първи опит за извеждането ѝ от това състояние преди няколко седмици е настъпил кратък сърдечен арест, макар тази информация да не е била официално потвърдена от близките ѝ или медицинския екип.

Заради продължаващото лечение всички планирани концерти на Бони Тайлър до края на август бяха отменени. Мениджмънтът на певицата благодари на почитателите за подкрепата и многобройните послания от цял свят.

Бони Тайлър е сред най-успешните британски изпълнителки на последните десетилетия. Световна популярност ѝ носи хитовата песен „Total Eclipse of the Heart“, превърнала се в един от най-разпознаваемите музикални записи на 80-те години. Сред най-големите ѝ успехи са още „It’s a Heartache“ и „Holding Out for a Hero“, които затвърждават статута ѝ на една от емблематичните фигури в рок и поп музиката.

Само няколко месеца преди здравословната криза певицата уверяваше в интервю за списание Hello!, че се чувства в добра форма и продължава да се наслаждава на концертната си дейност. Тогава тя заяви, че все още има енергия за сцената и с удоволствие се среща с публиката си по света.