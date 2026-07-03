Владимир Зомбори на 38 г.: Актьорът, който превърна сцената, музиката и екрана в една обща роля

Владимир Зомбори навършва 38 години днес. Роден на 3 юли 1988 г. в Пловдив, той е сред актьорите от своето поколение, които успяха да преминат естествено между театъра, телевизията, киното, дублажа и музикалната сцена, без да загубят разпознаваемия си артистичен почерк. Завършва Професионалната гимназия за сценични и екранни изкуства в родния си град, а през 2011 г. се дипломира в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ в класа на проф. Атанас Атанасов. Още същата година става част от трупата на Малък градски театър „Зад канала“.

Зомбори е от онези актьори, при които биографията изглежда като естествено продължение на сцената. Любопитен факт е, че фамилията му се произнася с ударение върху първото „о“ и идва от прадядо му, дошъл в България от Австро-Унгария като придворен сладкар на цар Фердинанд. Семейството е имало и сладкарници в София — детайл, който придава почти кинематографичен щрих към родовата история на актьора.

Широката публика го познава от редица телевизионни и филмови роли, сред които „Вина“, „Игра на доверие“, „Пътят на честта“, „Столичани в повече“, „Под прикритие“, „С река на сърцето“ и „Мен не ме мислете“. В „Вина“ Зомбори изигра Филип — образ, който го направи още по-разпознаваем за зрителите на БНТ и затвърди мястото му сред най-популярните лица в съвременното българско телевизионно кино.

Музиката също е важна част от артистичния му път. След НАТФИЗ той участва в първия сезон на „X Factor България“, а години по-късно певческите му възможности се превърнаха в един от големите козове в „Като две капки вода“. През 2024 г. Зомбори спечели 12-ия сезон на шоуто, след като впечатли зрителите с поредица от силни сценични превъплъщения.

Сред професионалните признания в кариерата му е и наградата „Андрей Баташов“, чийто първи носител става през 2018 г. Освен на сцена и екран, гласът му звучи и в множество дублажи, игрални и анимационни продукции, както и в аудиокниги — поле, в което Зомбори работи още от началото на 2010-те години.

През юни 2026 г. Владимир Зомбори и актрисата Весела Бабинова съобщиха, че са се оженили след дългогодишна връзка. Двамата са родители на дъщеря Йоана и от години са сред най-обичаните актьорски двойки у нас.

На професионалната сцена Зомбори продължава да бъде силно активен. През 2026 г. той получи номинация за „Златен кукерикон“ в категория „Мъжка роля“ за превъплъщението си като Зоро в мюзикъла „Зоро“ на Държавна опера – Русе. Постановката, вдъхновена от легендарния маскиран герой, е с музика на Gipsy Kings и Джон Камерън, а режисьор е Ивайло Ненов.

Телевизионната му кариера също продължава. bTV обяви, че Владимир Зомбори и Боряна Братоева отново ще бъдат водещи на „Гласът на България“ през есента на 2026 г., след успешния си първи сезон като тандем в музикалното шоу.