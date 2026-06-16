Алекс Петров, фаворитът от „Гласът на България“, със заявка за химн на лято 2026 - „Вече съм различен“ (ВИДЕО)

След вдъхновяващото си участие в деветия сезон на „Гласът на България“, където достига до почетното трето място, младият изпълнител Александър Петров продължава уверено по пътя на авторската музика. Новият му сингъл „Вече съм различен“ идва като силна заявка за химн на лятото, с промяна както в звученето, така и в личната емоционална посока.

Песента, реализирана с финансовата подкрепа на МУЗИКАУТОР, е втори авторски проект за Александър, като текстът отново е негово дело. Музиката е създадена съвместно с Васко Иванов - Декстър и Кристиан Костов, а аранжиментът е поверен на Декстър.

Във „Вече съм различен“ Александър показва динамична, уверена и емоционално освободена енергия, както и категорично откъсване от призраците на миналото. „Скъсването с миналото винаги трябва бъде отбелязано“, казва певецът и признава, че песента е вдъхновена и от лични разочарования и предателства, които е трябвало да преодолее. Именно затова и проектът не е можел да се случи по-рано. „Тогава просто нямаше да я почувствам по този начин. Сега отново имам заряд да кажа: „Аз съм различен“, споделя Александър.

Въпреки темата за личната трансформация, любовта остава в центъра на песента. Изпълнителят не крие, че проектът е посветен на неговата половинка, която също се занимава с медицина. Това прави историята още по-лична, защото извън музиката Александър е студент по медицина в пети курс в Медицински университет - Варна. „Пред всеки от нас възможностите в България и чужбина са необятни. Най-важната задача за един млад човек е да открие мисията на живота си“, казва той за бъдещето си, в което музиката и медицината вървят паралелно.

Видеоклипът към „Вече съм различен“ е режисиран от Павлин Иванов - Bashmotion и залага на динамична визуална атмосфера, в която природата буквално става част от историята. Снимачният ден преминава през дъжд, вятър, слънце и дори дъга - всичко това в рамките на няколко часа.

Главната женска роля в кадрите е поверена на младата актриса Стефи Колева, а във видеото присъстват и впечатляващи танцови сцени с участието на момичетата от Детски музикален театър „DEYA“, с хореограф Лана Анцаридзе. В клипа има и каскади върху пясък, изпълнени от Борис Митов, които допълват усещането за движение, игра и предизвикателство между героите.

Визията на проекта е дело на стилистката Катя Генчева, с която певецът се запознава покрай музикалното шоу и определя работата им за изключително вдъхновяваща. „Сериозно предизвикателство беше да направя такава песен и да надградя образа, с който хората ме познават от „Гласът на България“. Може би точно затова вече съм различен“, казва Александър.

Особено важна роля в подготовката на песента има и вокалният педагог Доротея Люцканова, преподавател в Национално училище по изкуствата „Панайот Пипков“. По думите на Александър, песента е изключително трудна за изпълнение на живо заради тоналността и бързото темпо, но именно съвместната им работа е помогнала проектът да звучи убедително и емоционално.