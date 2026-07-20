Мел Гибсън предупредил сценариста на „Страстите Христови 2“: Сатаната ще тръгне срещу теб

Сценаристът Рандал Уолъс разкри, че Мел Гибсън го е предупредил за възможна „духовна атака“, преди двамата да започнат работа по продължението на „Страстите Христови“ - „Възкресението на Христос“.
76-годишният Уолъс, който е работил с Гибсън по „Смело сърце“, „Бяхме войници“ и „Възражение по съвест“, е съавтор на сценария на „Възкресението на Христос“ заедно с режисьора и брат му Донал Гибсън.
В подкаста „Arroyo Grande“ Уолъс разказа, че именно той предложил създаването на пълнометражен филм за Възкресението. Разговорът се състоял през 2016 г., докато двамата представяли „Възражение по съвест“.
По думите му Мел Гибсън замълчал за известно време, преди да заяви: „Ако направим това, не може да е заради парите и не може да е опит да си отмъстим на хората, които са ни мразили, наранили или са били недоволни от нас.“
След това режисьорът добавил: „Знаеш, че Сатаната ще тръгне срещу теб.“ Уолъс първоначално отговорил с шега, но признал, че думите на Гибсън са го накарали да се замисли сериозно.
Разговорът поставил началото на съвместната им работа по сценария. Според Мел Гибсън текстът е разработван и преработван в продължение на между шест и осем години.
„Възкресението на Христос“ ще бъде разпространено в две части. Снимките приключиха през пролетта на 2026 г., а първата част трябва да излезе на 6 май 2027 г. Втората е насрочена за 25 май 2028 г. Първоначално продукциите бяха планирани за две дати през 2027 г., но премиерите впоследствие бяха отложени.
Мел Гибсън определи проекта като лична мисия, по която работи повече от две десетилетия. По думите му филмът е заснет така, както го е замислил, и представлява една от най-значимите творби в кариерата му.
Рандъл Уолъс заяви, че продукцията ще включва визуални и повествователни елементи, които досега не са показвани в подобна библейска екранизация. Въпреки това той подчерта, че историята ще остане съобразена с основните християнски представи за Възкресението.
Оригиналният филм „Страстите Христови“ излезе през 2004 г. и проследи последните часове от живота на Исус Христос преди разпятието. Продукцията предизвика спорове заради натуралистичното насилие, но спечели над 610 млн. долара в световния боксофис при бюджет от около 30 млн. долара. Филмът получи и три номинации за награда „Оскар“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 az СВО Победа 81
18:41 20.07.2026
2 Сила
( да се свети името Му и на Баща Му дето оправил гаджето на сина си !!!?) , та въпросния причакал Мел Гибсън на кея в Атон и му се нахвърлил с оферта на собствен сценарий за ултра мега православен филм ....!!!???!!!
Мел Гибсън бил толкова ошашкан , че избягал обратно на лодката и не се върнал повече ...
18:42 20.07.2026
3 Мнение
ЗАЩОТО САМО ЧРЕЗ НЕГО Е СПАСЕНИЕТО НА НАС ЧОВЕЦИТЕ, И ЗАЩОТО ТОЙ Е ПЪТЯТ И ИСТИНАТА И ЖИВОТА, А КОЙТО ПОВЯРВА В НЕГО ЩЕ ИМА ВЕЧЕН ЖИВОТ!
СЪЩО ТАКА ИСКАМ ДА ДОБАВЯ, ЧЕ СЛЕД КАТО ВИДЯХ ОТКЪС ОТ ДЯВОЛСКОТО ОТКРИВАНЕТО НА ОЛИМПИЙСКИТЕ ИГРИ ВЪВ ФРАНЦИЯ, ОЩЕ ПОВЕЧЕ ВЯРВАМ В СПАСИТЕЛЯТ ЧОВЕШКИ И СИНЪТ БОЖИЙ!
ЗАЩОТО ПРОСТО НЯМА КАК СМИСЪЛЪТ НА ЖИВОТА ДА БЪДЕ ЛГБТ, ЕПЩАЙН, КОРУПЦИЯ И РАЗВРАТ!!!
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА НАС ХОРАТА (ОТ СЪЗДАТЕЛЯ) Е МНОГО ПО-ВИСОКО ДУХОВНО, ОТ ТОВА ЗАРОБЕНО ПОЛОЖЕНИЕ, КОЕТО ЗЛОТО (УПРАВЛЯВАЩО ПЛАНЕТАТА КЪМ МОМЕНТА) НИ РАЗКРИВА!
ВЯРВАЙТЕ В БОГА, ЗАЩОТО САМО С НЕГО МОЖЕМ ДА ПРЕОДОЛЕЕМ ВСИЧКИ ИЗПИТАНИЯ!!!
АМИН!
18:52 20.07.2026
4 Дзак
18:54 20.07.2026