Мел Гибсън предупредил сценариста на „Страстите Христови 2“: Сатаната ще тръгне срещу теб

Сценаристът Рандал Уолъс разкри, че Мел Гибсън го е предупредил за възможна „духовна атака“, преди двамата да започнат работа по продължението на „Страстите Христови“ - „Възкресението на Христос“.

76-годишният Уолъс, който е работил с Гибсън по „Смело сърце“, „Бяхме войници“ и „Възражение по съвест“, е съавтор на сценария на „Възкресението на Христос“ заедно с режисьора и брат му Донал Гибсън.

В подкаста „Arroyo Grande“ Уолъс разказа, че именно той предложил създаването на пълнометражен филм за Възкресението. Разговорът се състоял през 2016 г., докато двамата представяли „Възражение по съвест“.

По думите му Мел Гибсън замълчал за известно време, преди да заяви: „Ако направим това, не може да е заради парите и не може да е опит да си отмъстим на хората, които са ни мразили, наранили или са били недоволни от нас.“

След това режисьорът добавил: „Знаеш, че Сатаната ще тръгне срещу теб.“ Уолъс първоначално отговорил с шега, но признал, че думите на Гибсън са го накарали да се замисли сериозно.

Разговорът поставил началото на съвместната им работа по сценария. Според Мел Гибсън текстът е разработван и преработван в продължение на между шест и осем години.

„Възкресението на Христос“ ще бъде разпространено в две части. Снимките приключиха през пролетта на 2026 г., а първата част трябва да излезе на 6 май 2027 г. Втората е насрочена за 25 май 2028 г. Първоначално продукциите бяха планирани за две дати през 2027 г., но премиерите впоследствие бяха отложени.

Мел Гибсън определи проекта като лична мисия, по която работи повече от две десетилетия. По думите му филмът е заснет така, както го е замислил, и представлява една от най-значимите творби в кариерата му.

Рандъл Уолъс заяви, че продукцията ще включва визуални и повествователни елементи, които досега не са показвани в подобна библейска екранизация. Въпреки това той подчерта, че историята ще остане съобразена с основните християнски представи за Възкресението.

Оригиналният филм „Страстите Христови“ излезе през 2004 г. и проследи последните часове от живота на Исус Христос преди разпятието. Продукцията предизвика спорове заради натуралистичното насилие, но спечели над 610 млн. долара в световния боксофис при бюджет от около 30 млн. долара. Филмът получи и три номинации за награда „Оскар“.