Къртици в градината ни: Враг или неочакван съюзник на реколтата?

Появата на характерните купчинки пръст в двора често предизвиква главоболие за всеки градинар. Въпреки че първосигналната реакция е бързото им унищожаване, подземните бозайници играят изненадващо важна роля в екосистемата. Преди да предприемете крайни мерки, е важно да разберете поведението им и да изберете хуманни, но работещи решения.
Скритият живот под земята
Къртиците са известни със своята хиперактивност. Според официалния съветителен наръчник на Мичиганския щатски университет, една къртица може да изкопае до 4 метра тунели само за един час. Обратно на масовото схващане, тези животни не се хранят с корените на растенията. Тяхното меню се състои почти изцяло от насекоми, ларви и земни червеи.
Ползи и вреди за градината
Експертите от отдела по агрономство на Университета на Мисури посочват двете страни на медала при съжителството с тези създания:
- Естествена аерация: Тунелите разрохкват почвата и подобряват преминаването на кислород и вода.
- Контрол на вредителите: Къртиците унищожават огромни количества ларви на майски бръмбар и други подземни вредители.
- Естетически щети: Купчинките загрозяват ливадите и увреждат корените на тревата чрез повдигане на чимовете.
Какво наистина работи срещу къртици в градината ни?
Много от народните лекове, като поставяне на чесън или нафталин в тунелите, имат краткотраен или нулев ефект. Данни от проучвания на Американската асоциация за хуманно отношение към дивите животни показват кои са най-ефективните подходи:
- Ултразвукови уреди: Излъчват вибрации, които дразнят чувствителния слух на животното и го принуждават да напусне периметъра.
- Мрежи против къртици: Поставят се хоризонтално под тревния чим при изграждане на градината и физически спират излизането на пръст.
- Хуманни капани (живоловки): Тръбни капани, които улавят животното без нараняване, за да бъде пуснато далеч от имота.
- Репеленти на базата на рициново масло: Променят миризмата на почвата и вкусът на храната им, което ги отблъсква по естествен път.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А50
11:59 28.07.2026
2 Тралала
Коментиран от #3
12:23 28.07.2026
3 най-сигурно
До коментар #2 от "Тралала":средство срещу къртици е смокът-стрелец. Като котките и той хапва сиренце и яйца, но свикне ли със стопанина, започва да пълзи след него като куче, може да влезе и у дома му...!
12:35 28.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Бай Ганьо земеделеца
Ако двете се засекат започва як кютек, като в някакъв момент остава едно от двете семейства.
Едно семейство сляпо куче, може да събере до 130кг картофи, и да завлече в съседа ви в зимния си бункер на 3 метра под земята
13:41 28.07.2026