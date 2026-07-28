Къртици в градината ни: Враг или неочакван съюзник на реколтата?

Появата на характерните купчинки пръст в двора често предизвиква главоболие за всеки градинар. Въпреки че първосигналната реакция е бързото им унищожаване, подземните бозайници играят изненадващо важна роля в екосистемата. Преди да предприемете крайни мерки, е важно да разберете поведението им и да изберете хуманни, но работещи решения.

Скритият живот под земята

Къртиците са известни със своята хиперактивност. Според официалния съветителен наръчник на Мичиганския щатски университет, една къртица може да изкопае до 4 метра тунели само за един час. Обратно на масовото схващане, тези животни не се хранят с корените на растенията. Тяхното меню се състои почти изцяло от насекоми, ларви и земни червеи.

Ползи и вреди за градината

Експертите от отдела по агрономство на Университета на Мисури посочват двете страни на медала при съжителството с тези създания:

Естествена аерация: Тунелите разрохкват почвата и подобряват преминаването на кислород и вода.

Тунелите разрохкват почвата и подобряват преминаването на кислород и вода. Контрол на вредителите: Къртиците унищожават огромни количества ларви на майски бръмбар и други подземни вредители.

Къртиците унищожават огромни количества ларви на майски бръмбар и други подземни вредители. Естетически щети: Купчинките загрозяват ливадите и увреждат корените на тревата чрез повдигане на чимовете.

Какво наистина работи срещу къртици в градината ни?

Много от народните лекове, като поставяне на чесън или нафталин в тунелите, имат краткотраен или нулев ефект. Данни от проучвания на Американската асоциация за хуманно отношение към дивите животни показват кои са най-ефективните подходи:

Ултразвукови уреди: Излъчват вибрации, които дразнят чувствителния слух на животното и го принуждават да напусне периметъра.

Излъчват вибрации, които дразнят чувствителния слух на животното и го принуждават да напусне периметъра. Мрежи против къртици: Поставят се хоризонтално под тревния чим при изграждане на градината и физически спират излизането на пръст.

Поставят се хоризонтално под тревния чим при изграждане на градината и физически спират излизането на пръст. Хуманни капани (живоловки): Тръбни капани, които улавят животното без нараняване, за да бъде пуснато далеч от имота.

Тръбни капани, които улавят животното без нараняване, за да бъде пуснато далеч от имота. Репеленти на базата на рициново масло: Променят миризмата на почвата и вкусът на храната им, което ги отблъсква по естествен път.