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Къртици в градината ни: Враг или неочакван съюзник на реколтата?

Къртици в градината ни: Враг или неочакван съюзник на реколтата?

28 Юли, 2026 11:46 954 5

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  • решения

Как да се справим с подземните обитатели и защо традиционните методи за гонене на къртици често се провалят

Къртици в градината ни: Враг или неочакван съюзник на реколтата? - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Появата на характерните купчинки пръст в двора често предизвиква главоболие за всеки градинар. Въпреки че първосигналната реакция е бързото им унищожаване, подземните бозайници играят изненадващо важна роля в екосистемата. Преди да предприемете крайни мерки, е важно да разберете поведението им и да изберете хуманни, но работещи решения.

Скритият живот под земята

Къртиците са известни със своята хиперактивност. Според официалния съветителен наръчник на Мичиганския щатски университет, една къртица може да изкопае до 4 метра тунели само за един час. Обратно на масовото схващане, тези животни не се хранят с корените на растенията. Тяхното меню се състои почти изцяло от насекоми, ларви и земни червеи.

Ползи и вреди за градината

Експертите от отдела по агрономство на Университета на Мисури посочват двете страни на медала при съжителството с тези създания:

  • Естествена аерация: Тунелите разрохкват почвата и подобряват преминаването на кислород и вода.
  • Контрол на вредителите: Къртиците унищожават огромни количества ларви на майски бръмбар и други подземни вредители.
  • Естетически щети: Купчинките загрозяват ливадите и увреждат корените на тревата чрез повдигане на чимовете.

Какво наистина работи срещу къртици в градината ни?

Много от народните лекове, като поставяне на чесън или нафталин в тунелите, имат краткотраен или нулев ефект. Данни от проучвания на Американската асоциация за хуманно отношение към дивите животни показват кои са най-ефективните подходи:

  • Ултразвукови уреди: Излъчват вибрации, които дразнят чувствителния слух на животното и го принуждават да напусне периметъра.
  • Мрежи против къртици: Поставят се хоризонтално под тревния чим при изграждане на градината и физически спират излизането на пръст.
  • Хуманни капани (живоловки): Тръбни капани, които улавят животното без нараняване, за да бъде пуснато далеч от имота.
  • Репеленти на базата на рициново масло: Променят миризмата на почвата и вкусът на храната им, което ги отблъсква по естествен път.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А50

    2 0 Отговор
    Повече ползи от случайно засегнато коренче на малко растение.

    11:59 28.07.2026

  • 2 Тралала

    2 1 Отговор
    С три селски котки, на които давам храна от време на време, колкото да се въртят наоколо, си реших проблема с къртици, слепи кучета, мишки, птици, даже и насекоми.

    Коментиран от #3

    12:23 28.07.2026

  • 3 най-сигурно

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Тралала":

    средство срещу къртици е смокът-стрелец. Като котките и той хапва сиренце и яйца, но свикне ли със стопанина, започва да пълзи след него като куче, може да влезе и у дома му...!

    12:35 28.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Бай Ганьо земеделеца

    0 0 Отговор
    Както се казва, къртицата е бял кахър.Защото, ако къртицата се изгони идва сляпото куче.
    Ако двете се засекат започва як кютек, като в някакъв момент остава едно от двете семейства.
    Едно семейство сляпо куче, може да събере до 130кг картофи, и да завлече в съседа ви в зимния си бункер на 3 метра под земята

    13:41 28.07.2026