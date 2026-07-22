Прокурорската колегия на ВСС с трети опит да реши за временното отстраняване на Емилия Русинова

Стефан Белчев, ПБ: До месец и половина влиза за обсъждане Бюджет 2027, там ще станат ясни много неща

Бюджетът беше разгледан перо по перо. Малко хвърча и перушина, но всичко завърши добре. Това заяви пред bTV Стефан Белчев от "Прогресивна Бълг ...