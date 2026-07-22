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Прокурорската колегия на ВСС с трети опит да реши за временното отстраняване на Емилия Русинова

Прокурорската колегия на ВСС с трети опит да реши за временното отстраняване на Емилия Русинова

22 Юли, 2026 08:05 622 15

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  • емилия русинова

На Русинова се търси дисциплинарна отговорност заради връзки със сочения за лобист в съдебната система Петьо Петров, известен като Еврото.

Прокурорската колегия на ВСС с трети опит да реши за временното отстраняване на Емилия Русинова - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет с трети опит да реши да отстрани ли временно като ръководител и прокурор градския прокурор на София Емилия Русинова, съобщават от Нова телевизия.
Искането е на правосъдния министър във връзка с дисциплинарното производство, което се води срещу нея. На Русинова се търси дисциплинарна отговорност заради връзки със сочения за лобист в съдебната система Петьо Петров, известен като Еврото.
През април от МВР излязоха с данни за нейни пътувания зад граница в една кола с издирвания бивш следовател. Преди седмица кадровиците за втори път отложиха разглеждането на въпроса за отстраняването ѝ. Причината тогава беше отвод на членове на Колегията и кадровици в отпуск.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    7 0 Отговор
    Пуста тояга!

    08:13 22.07.2026

  • 3 Гарга Сарис

    15 0 Отговор
    Абе нема ли кой да вземе една лопата и да ги изрине всичките търтей?

    Коментиран от #12

    08:19 22.07.2026

  • 4 в кратце

    1 4 Отговор
    ТЪРТЕИ се пише,гарго! В множественно число е думата търтей!

    Коментиран от #7

    08:22 22.07.2026

  • 5 Пунта Мара

    10 0 Отговор
    Едно котило , синджир марка !

    08:22 22.07.2026

  • 6 Как Да Вярваш ?

    6 0 Отговор
    На Меки !

    Китки ?

    08:23 22.07.2026

  • 7 Смисъла Е Ясен !

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "в кратце":

    Пределно Ясен !

    08:24 22.07.2026

  • 8 бушприт

    1 1 Отговор
    ...да отстрани ли временно, като ръководителка и прокурорка, градската прокурорка на София- Емилия Русинова,

    08:28 22.07.2026

  • 9 ннннннннн

    1 0 Отговор
    СмисълЪТ е ясен.

    Коментиран от #13

    08:29 22.07.2026

  • 10 пиленце

    5 0 Отговор
    Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет е в отпуск.

    08:39 22.07.2026

  • 11 Какво

    6 0 Отговор
    Я бавите тази женица,трябва окончателно да бъде отстранена,а не времено

    08:42 22.07.2026

  • 12 Емигрант

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Гарга Сарис":

    Лопатата е в ръцете на суверенът, но той не знае как да я използва, всички тези лопатаджии са като теб, чакат някой друг да свърши тази работа ! Суверен мишка, търпи, чака и акъл дава !

    08:44 22.07.2026

  • 13 Ехо

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "ннннннннн":

    Обичаш напълнен член

    08:48 22.07.2026

  • 14 Ахааа

    6 0 Отговор
    Съдебната ни система е гнила ябълка! Това са думи на френския посланик от преди 15 години! Сега тепърва започна съдебна реформа! Вече има нов закон за съдебната власт, следва нов ВСС, нов главен прокурор и нови висши съдии! Тогава ще има шанс за истинско правосъдие и възмездие! Само протести срещу Радев могат да спрат тези реформи и да запазят сегашната система да си управлява с отдавна изтекъл мандат... Шиши и Боко трябва да плащат луди пари за протести на есен, за да спасяват своите назначения и своите кожи !!!

    08:53 22.07.2026

  • 15 пери

    2 0 Отговор
    В България е много трудно някой да бъде отстранен. Без значение колко е о$ран и компрометиран. Или въпросният/въпросната ще правят всякакви хватки да се задържат на поста, или все някой съзнателно ще спъва процедурата. За доброволна оставка, даже от кумова срама, и дума не може да става.
    И аз да питам - защо ВРЕМЕННО ще я отстраняват тая? Като ще се събират, ако изобщо успеят, поне веднъж завинаги да я разкарат. И оттам вече да си я разследват както трябва.

    09:02 22.07.2026

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