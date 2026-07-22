Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет с трети опит да реши да отстрани ли временно като ръководител и прокурор градския прокурор на София Емилия Русинова, съобщават от Нова телевизия.
Искането е на правосъдния министър във връзка с дисциплинарното производство, което се води срещу нея. На Русинова се търси дисциплинарна отговорност заради връзки със сочения за лобист в съдебната система Петьо Петров, известен като Еврото.
През април от МВР излязоха с данни за нейни пътувания зад граница в една кола с издирвания бивш следовател. Преди седмица кадровиците за втори път отложиха разглеждането на въпроса за отстраняването ѝ. Причината тогава беше отвод на членове на Колегията и кадровици в отпуск.
Прокурорската колегия на ВСС с трети опит да реши за временното отстраняване на Емилия Русинова
22 Юли, 2026 08:05 622 15
На Русинова се търси дисциплинарна отговорност заради връзки със сочения за лобист в съдебната система Петьо Петров, известен като Еврото.
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет с трети опит да реши да отстрани ли временно като ръководител и прокурор градския прокурор на София Емилия Русинова, съобщават от Нова телевизия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
08:13 22.07.2026
3 Гарга Сарис
Коментиран от #12
08:19 22.07.2026
4 в кратце
Коментиран от #7
08:22 22.07.2026
5 Пунта Мара
08:22 22.07.2026
6 Как Да Вярваш ?
Китки ?
08:23 22.07.2026
7 Смисъла Е Ясен !
До коментар #4 от "в кратце":Пределно Ясен !
08:24 22.07.2026
8 бушприт
08:28 22.07.2026
9 ннннннннн
Коментиран от #13
08:29 22.07.2026
10 пиленце
08:39 22.07.2026
11 Какво
08:42 22.07.2026
12 Емигрант
До коментар #3 от "Гарга Сарис":Лопатата е в ръцете на суверенът, но той не знае как да я използва, всички тези лопатаджии са като теб, чакат някой друг да свърши тази работа ! Суверен мишка, търпи, чака и акъл дава !
08:44 22.07.2026
13 Ехо
До коментар #9 от "ннннннннн":Обичаш напълнен член
08:48 22.07.2026
14 Ахааа
08:53 22.07.2026
15 пери
И аз да питам - защо ВРЕМЕННО ще я отстраняват тая? Като ще се събират, ако изобщо успеят, поне веднъж завинаги да я разкарат. И оттам вече да си я разследват както трябва.
09:02 22.07.2026