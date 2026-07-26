Големи новини от Марвел: Раян Гослинг е новият Призрачен ездач, Дейвид Джонсън поема ролята на Черната пантера

Marvel Studios обяви две от най-значимите попълнения в бъдещето на своята киновселена. Канадският актьор Райън Гослинг ще изиграе Призрачния ездач в самостоятелен филм, а британският актьор Дейвид Джонсън ще поеме мантията на Черната пантера в третата част от поредицата.

Новините бяха представени на 25 юли по време на панела на Marvel Studios в зала Hall H на Comic-Con в Сан Диего. И двата филма са планирани за 2028 г.

Райън Гослинг влиза в киновселената на Marvel като Ghost Rider

45-годишният Райън Гослинг, трикратно номиниран за награда „Оскар“ и познат от „Барби“, „Ла Ла Ленд“ и „Drive: Живот на скорост“, ще изпълни главната роля в новия филм за Призрачния ездач.

„Това е герой, когото отдавна искам да изиграя“, заяви Райън Гослинг пред публиката в Hall H.

Продукцията ще бъде режисирана от Шон Леви, създател на „Дедпул и Върколака“. Двамата вече работят заедно по „Star Wars: Starfighter“, което поставя основите на новото им партньорство в Marvel. Премиерата на „Ghost Rider“ е планирана за 2028 г., но точна дата все още не е обявена.

Шон Леви определи Райън Гослинг като изключителен актьор и заяви, че разговорите им за персонажа бързо са довели до решението да разработят филма заедно.

Призрачният ездач е един от най-разпознаваемите свръхестествени антигерои на Marvel. Персонажът Джони Блейз е мотоциклетист каскадьор, който сключва сделка с демонична сила и се превръща в пламтящ отмъстител.

Американският актьор Никълъс Кейдж изигра Джони Блейз във филма „Призрачен ездач“ от 2007 г. и продължението „Призрачен ездач: Духът на отмъщението“, излязло през 2012 г. Двата филма не са част от настоящата киновселена на Marvel.

Любопитна връзка с новия проект е участието на Ева Мендес, дългогодишната партньорка на Райън Гослинг, в първия филм с Никълъс Кейдж. Американската актриса изигра Роксан Симпсън, но засега няма информация дали ще се завърне в новата продукция.

Дейвид Джонсън е новата Черна пантера

32-годишният британски актьор Дейвид Джонсън, нашумял с ролята си в научнофантастичния хорър „Пришълеца: Ромул“, ще изиграе порасналия син на Т’Чала и Накия в „Черната пантера 3“.

Режисьорът Райън Куглър потвърди, че филмът ще излезе по кината на 15 декември 2028 г. На сцената към него се присъединиха Дейвид Джонсън, Летиша Райт и Уинстън Дюк.

Героят на Дейвид Джонсън беше представен като дете в края на „Черната пантера: Уаканда завинаги“. Тогава става ясно, че покойният крал Т’Чала и Накия, изиграна от Лупита Нионго, имат син, който носи името на своя баща.

„За мен е чест и привилегия да се присъединя към това семейство“, заяви Дейвид Джонсън при представянето си пред публиката.

Покойният актьор Чадуик Боузман изигра оригиналния Т’Чала в „Черната пантера“, „Първият отмъстител: Войната на героите“ и филмите „Отмъстителите“. Той почина през 2020 г. на 43-годишна възраст след тайна битка с рак на дебелото черво.

Marvel Studios реши да не избира друг актьор за същата версия на персонажа. В „Уаканда завинаги“ Шури, изиграна от Летиша Райт, временно поема ролята на Черната пантера, докато появата на сина на Т’Чала създава възможност историята да продължи с ново поколение.

Райън Рейнолдс подхрани слуховете за „Avengers: Doomsday“

По време на панела се появи и канадско-американският актьор Райън Рейнолдс, облечен като вариант на Дедпул. Появата му предизвика нови предположения, че героят му може да се появи в „Отмъстителите: Денят на страшния съд“.

Райън Рейнолдс се пошегува, че е обикновен посетител в костюм, но Marvel Studios не потвърди официално присъствието му във филма.

„Отмъстителите: Денят на страшния съд“ е насрочен за 18 декември 2026 г., а режисурата му е дело на братята Антъни и Джо Русо. В продукцията Робърт Дауни-младши ще изиграе злодея Доктор Дуум, а сред потвърдените актьори са Крис Евънс, Педро Паскал, Антъни Маки, Пол Ръд, Летиша Райт и Симу Лиу. Трейлърът на дългоочаквания филм вече е факт, а предварителните продажби на билетите отбелязаха рекорден интерес.