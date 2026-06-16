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Кичка Бодурова се закани да си направи пластична операция (ВИДЕО)

Кичка Бодурова се закани да си направи пластична операция (ВИДЕО)

16 Юни, 2026 11:31 747 17

  • кичка бодурова-
  • певица-
  • естрада

Певицата не се отказва от късите рокли и атрактивния външен вид на 70 години

Кичка Бодурова се закани да си направи пластична операция (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Естрадната легенда Кичка Бодурова заяви, че ще се подложи на разкрасителна операция съвсем скоро. Това обяви самата певицата след последното си участие в ефира на БНТ, където представи новата си песен „Времето лекува“.

„Получих малко критики - повечето от фалшиви профили - за роклята, която се осмелих да облека вчера в БНТ. Вече ми се даде информация кой стои зад единия профил и за съжаление е колега. Имах тази рокля от години. И случайно ми попадна, облякох я - не беше зле. И си казах - я бъди с това, което казва сърцето ти, щом се харесваш, като за последно, догодина със сигурност ще е късно! И исках да покажа на вече порасналите като мен и тръгналите да порастват момичета, че трябва да се държим. И да бъдем смели и горди, че стигнахме дотук! Моята майка не успя! Аз се гордея, че съм на 70!“, написа естрадната звезда в профила си във Фейсбук и продължава със заканата, че догодина ще потърси съдействието на пластичен хирург:

„Не знам защо моят приятел Стенли, режисьор на предаването, ме показа така - не е честно. Моето лице е слабо (винаги камерата ме е показвала по-едра). Решила съм догодина да се пооправя. Но пак ще се намерят такива, които ще кажат - тази пък се е опънала и е забравила на колко е! Угодия няма! Бъдете здрави - хейтъри, мижитурки и всички, които забравяте да гледате себе си, преди да обсъждате другите! Не се измъчвайте и не си губете времето - то е най-скъпото нещо на света, нито можеш да го върнеш, нито да го купиш! Не си го губете, за да мразите! Обичайте - ще бъдете по- щастливи и не обръщате внимание на това, което не ви харесва! Но ако сте толкова зли, така ще мизерствате до края!“, категорична е българо-американската звезда.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 върнат километраж

    13 1 Отговор
    Кичка Бодурова се закани да си направи пластична операция на...кичката.

    11:33 16.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Аууу

    7 1 Отговор
    Мижав интерес...

    11:36 16.06.2026

  • 4 Фичка Баджакова

    10 1 Отговор
    Ще си прави операция на питката.

    11:37 16.06.2026

  • 5 Лопата Орешник

    12 0 Отговор
    Закани се? И към кого отправи тази страшна закана?

    Коментиран от #13

    11:38 16.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 така

    9 0 Отговор
    Коя на брой ще е тази операция или вече не им знае сметката. Как може така да се извърта, кой ще се хване.

    11:40 16.06.2026

  • 8 Кичке

    5 0 Отговор
    Коя подред?

    11:43 16.06.2026

  • 9 А тази що не се кротне

    10 0 Отговор
    Навсякъде се излага
    Бабешки вестници цели страници
    Лични емоции на показ
    Ей не миряса
    Кой се интересува от разкаяли се емигранти
    Само тя ли е

    11:44 16.06.2026

  • 10 Соваж бейби

    2 8 Отговор
    Красива българка като малка я харесвах много и песните и ,жива и здрава .Нека си направи пл.операция щом може да си го позволи в Америка са най добрите ,Мадонна,Донатела и още куп баби да не е само за тях пък.Трябва да направят по евтина тази услуга с пл .операцй или да се покрива от здравната каса за жени след 50/60 г които видимо поне иска са по красиви ,не става на въпрос за търсене на мъж а за лично удоволствие да не ме разбере някой грешно.

    Коментиран от #16

    11:49 16.06.2026

  • 11 а ти елче кво чакаш

    2 0 Отговор
    кога ще се заканиш да си направиш пластична операция
    да не останеш назад

    11:52 16.06.2026

  • 12 ББС

    4 1 Отговор
    Най добре е да се топи във формалин , ще се запази...

    12:04 16.06.2026

  • 13 да уточним

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Лопата Орешник":

    Това е грозен начин от нейна страна да привлече внимание към себе си или комплекси...вътрешна неудолетвореност,жажда за комплименти...

    12:22 16.06.2026

  • 14 Абе

    2 0 Отговор
    Айде кичка ви лелина балдурова бе.

    12:41 16.06.2026

  • 15 Я ВИЖ ТИ!!!

    1 0 Отговор
    Аз пък се заканвам ако тя си направи пластична операция, да преместа една работа на едно друго място!

    12:50 16.06.2026

  • 16 според мен

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Соваж бейби":

    търси някой да я опъне- а няма желаещи...

    12:55 16.06.2026

  • 17 Ко речи?

    0 0 Отговор
    Няма нужда, да запасва всичко в долнището и ще е ок.

    13:01 16.06.2026