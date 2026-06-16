Кичка Бодурова се закани да си направи пластична операция (ВИДЕО)

Естрадната легенда Кичка Бодурова заяви, че ще се подложи на разкрасителна операция съвсем скоро. Това обяви самата певицата след последното си участие в ефира на БНТ, където представи новата си песен „Времето лекува“.

„Получих малко критики - повечето от фалшиви профили - за роклята, която се осмелих да облека вчера в БНТ. Вече ми се даде информация кой стои зад единия профил и за съжаление е колега. Имах тази рокля от години. И случайно ми попадна, облякох я - не беше зле. И си казах - я бъди с това, което казва сърцето ти, щом се харесваш, като за последно, догодина със сигурност ще е късно! И исках да покажа на вече порасналите като мен и тръгналите да порастват момичета, че трябва да се държим. И да бъдем смели и горди, че стигнахме дотук! Моята майка не успя! Аз се гордея, че съм на 70!“, написа естрадната звезда в профила си във Фейсбук и продължава със заканата, че догодина ще потърси съдействието на пластичен хирург:

„Не знам защо моят приятел Стенли, режисьор на предаването, ме показа така - не е честно. Моето лице е слабо (винаги камерата ме е показвала по-едра). Решила съм догодина да се пооправя. Но пак ще се намерят такива, които ще кажат - тази пък се е опънала и е забравила на колко е! Угодия няма! Бъдете здрави - хейтъри, мижитурки и всички, които забравяте да гледате себе си, преди да обсъждате другите! Не се измъчвайте и не си губете времето - то е най-скъпото нещо на света, нито можеш да го върнеш, нито да го купиш! Не си го губете, за да мразите! Обичайте - ще бъдете по- щастливи и не обръщате внимание на това, което не ви харесва! Но ако сте толкова зли, така ще мизерствате до края!“, категорична е българо-американската звезда.