Кичка Бодурова се закани да си направи пластична операция (ВИДЕО)

Естрадната легенда Кичка Бодурова заяви, че ще се подложи на разкрасителна операция съвсем скоро. Това обяви самата певицата след последното си участие в ефира на БНТ, където представи новата си песен „Времето лекува“.
„Получих малко критики - повечето от фалшиви профили - за роклята, която се осмелих да облека вчера в БНТ. Вече ми се даде информация кой стои зад единия профил и за съжаление е колега. Имах тази рокля от години. И случайно ми попадна, облякох я - не беше зле. И си казах - я бъди с това, което казва сърцето ти, щом се харесваш, като за последно, догодина със сигурност ще е късно! И исках да покажа на вече порасналите като мен и тръгналите да порастват момичета, че трябва да се държим. И да бъдем смели и горди, че стигнахме дотук! Моята майка не успя! Аз се гордея, че съм на 70!“, написа естрадната звезда в профила си във Фейсбук и продължава със заканата, че догодина ще потърси съдействието на пластичен хирург:
„Не знам защо моят приятел Стенли, режисьор на предаването, ме показа така - не е честно. Моето лице е слабо (винаги камерата ме е показвала по-едра). Решила съм догодина да се пооправя. Но пак ще се намерят такива, които ще кажат - тази пък се е опънала и е забравила на колко е! Угодия няма! Бъдете здрави - хейтъри, мижитурки и всички, които забравяте да гледате себе си, преди да обсъждате другите! Не се измъчвайте и не си губете времето - то е най-скъпото нещо на света, нито можеш да го върнеш, нито да го купиш! Не си го губете, за да мразите! Обичайте - ще бъдете по- щастливи и не обръщате внимание на това, което не ви харесва! Но ако сте толкова зли, така ще мизерствате до края!“, категорична е българо-американската звезда.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 върнат километраж
11:33 16.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Аууу
11:36 16.06.2026
4 Фичка Баджакова
11:37 16.06.2026
5 Лопата Орешник
Коментиран от #13
11:38 16.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 така
11:40 16.06.2026
8 Кичке
11:43 16.06.2026
9 А тази що не се кротне
Бабешки вестници цели страници
Лични емоции на показ
Ей не миряса
Кой се интересува от разкаяли се емигранти
Само тя ли е
11:44 16.06.2026
10 Соваж бейби
Коментиран от #16
11:49 16.06.2026
11 а ти елче кво чакаш
да не останеш назад
11:52 16.06.2026
12 ББС
12:04 16.06.2026
13 да уточним
До коментар #5 от "Лопата Орешник":Това е грозен начин от нейна страна да привлече внимание към себе си или комплекси...вътрешна неудолетвореност,жажда за комплименти...
12:22 16.06.2026
14 Абе
12:41 16.06.2026
15 Я ВИЖ ТИ!!!
12:50 16.06.2026
16 според мен
До коментар #10 от "Соваж бейби":търси някой да я опъне- а няма желаещи...
12:55 16.06.2026
17 Ко речи?
13:01 16.06.2026