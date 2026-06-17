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„Молец“ тръгва на лятно турне (ВИДЕО)

„Молец“ тръгва на лятно турне (ВИДЕО)

17 Юни, 2026 14:59 543 8

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  • турне

Крис и Юли показаха как се подготвят за първия си концерт от турнето в София

„Молец“ тръгва на лятно турне (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Дуото „Молец“ се подготвя за лятно турне само след дни. Първата среща с публиката е на 20 юни в София (Vidas Art Arena), следват концерти в още четири града, информират от екипа на Крис и Юли.

По думите им предстоящите концерти са естествено продължение на успешната поредица от акустични вечери през зимата, но този път срещата с публиката ще бъде различна: „Летните сцени дават възможност на „Молец“ да представи музиката от албума „Параклис“ в нейния пълен блясък – с оригиналното звучене на песните и с концепция, създадена специално за големи пространства и открити сцени“.

„Молец“ тръгва на лятно турне (ВИДЕО)

Следват концерти в Стара Загора на 27 юни, Пловдив – 15 август, Бургас – 30 август, и Варна – 5 септември.

"Молец" вече показаха как се подготвят за първия концерт с кадри в мрежата, на които репетират във Vidas Art Arena.


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  • 1 Сила

    11 0 Отговор
    "НАФТАЛИН " също ...и те тръгват с молците !!!

    15:03 17.06.2026

  • 2 иванИандрей

    5 0 Отговор
    И кое е любопитно тук??!

    15:05 17.06.2026

  • 3 Нямам търпение

    8 0 Отговор
    да не ги видя.

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    3 1 Отговор
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  • 5 саксън

    8 0 Отговор
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  • 6 Пловдивчанин

    6 1 Отговор
    На 15-ти Август са в Пловдив, значи тогава аз няма да съм там.

    15:22 17.06.2026

  • 7 Анонимен

    6 0 Отговор
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    15:26 17.06.2026

  • 8 Лавандул

    4 0 Отговор
    Тези са като белослава и папи ханс , никой не ги знае и ги слушат само роднините им да не ги обидят ...

    15:35 17.06.2026