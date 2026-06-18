Супермоделът Тайра Банкс съди Netflix за клевета заради излъчения през февруари документален сериал „Reality Check: Inside America's Next Top Model“, предаде ABC News.

Тя смята, че продукцията съзнателно е манипулирала фактите, за да я представи в изключително негативна светлина, което е навредило на репутацията и личния ѝ бизнес.

Банкс твърди, че е дала 3.5-часово интервю за документалния филм, но създателите са използвали едва 16 минути от него. Според нея думите ѝ са извадени от контекста и сглобени така, че да подкрепят „фалшив и зловреден наратив“.

Тя е силно засегната от обвиненията в поредицата, че съзнателно е допуснала участничка в „Следващият топ модел на Америка“ (ANTM) да стане жертва на сексуално посегателство, след което е експлоатирала травмата на момичето за висок рейтинг и е показала пълно безразличие.

В иска се посочва, че след премиерата на сериала онлайн рейтингът на нейния бизнес за сладолед в Австралия (SMiZE & DREAM) е спаднал с над 20% заради масови негативни коментари от гневни зрители.

Тайра търси неуточнена сума за нанесени щети, като изрично настоява за наказателни щети за груба небрежност от страна на платформата съгласно анализа на The Conversation. Тя настоява за блокиране на използването на нейното лице и образ в каквито и да е материали, свързани с албума към саундтрака на документалния сериал.

Правните експерти, цитирани от ABC News, отбелязват, че Тайра я очаква изключително трудна съдебна битка. Тъй като тя е публична личност в САЩ, законът изисква тя да докаже „умишлена злонамереност“. Това означава, че Банкс трябва да представи неоспорими доказателства, че Netflix и режисьорите съзнателно са разпространили лъжи или са действали с пълно пренебрежение към истината.