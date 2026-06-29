Десислава Радева осъди жълт сайт за клевети и обиди

Съпругата на премиера Румен Радев - Десислава Радева, спечели окончателно съдебното дело срещу жълт интернет сайт за нанесени неимуществени вреди от обидни и клеветнически публикации. Върховният съд се произнесе с окончателно определение на 24 юни, потвърждавайки правото ѝ на обезщетение в размер на 25 500 лева.

Исковата молба е подадена преди три години в отговор на поредица от увреждащи материали в медийното пространство, пише "Сега".

В основата на съдебния спор стоят общо 23 статии, публикувани във въпросния сайт, които детайлно и коментарно обсъждат облеклото на Радева, неговата цена, здравословното ѝ състояние и семейните ѝ отношения. Свидетелските показания по делото доказват, че тези целеви материали са предизвикали изключително тежка и негативна реакция у нея, довели са до сериозна тревожност, безсъние и липса на апетит. В резултат на постоянния и нежелан публичен интерес съпругата на президента се затворила в себе си и избягвала да посещава каквито и да е обществени места.

Магистратите приемат сумата от 25 500 лева за справедливо и напълно достатъчно обезщетение, съобразявайки факта, че към поведението на съпругата на действащия държавен глава има засилен и постоянен обществен интерес. Съдът обаче отхвърля твърдението за наличие на пряка причинно-следствена връзка между статиите и физическите здравословни оплаквания на Радева като високо кръвно налягане и главоболие. Част от публикациите са класифицирани от магистратите като директна клевета, докато други са дефинирани просто като отрицателна, но не и изрично унизителна оценка.

В решението си съдът изрично подчертава, че конституционно защитените права на мнение и свобода на печата не могат да служат за параван при засягане на доброто име чрез неверни фактически твърдения. Оценъчните съждения по закон не се проверяват за вярност, тъй като представляват личен коментар, но когато те не стъпват на достатъчно фактическо основание, е налице злоупотреба със свободата на словото, което съставлява виновно противоправно поведение.