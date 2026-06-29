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Десислава Радева осъди жълт сайт за клевети и обиди

Десислава Радева осъди жълт сайт за клевети и обиди

29 Юни, 2026 14:58 1 602 37

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  • дело

Сайтът трябва да изплати обезщетение от 25 500 лева на съпругата на премиера

Десислава Радева осъди жълт сайт за клевети и обиди - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Съпругата на премиера Румен Радев - Десислава Радева, спечели окончателно съдебното дело срещу жълт интернет сайт за нанесени неимуществени вреди от обидни и клеветнически публикации. Върховният съд се произнесе с окончателно определение на 24 юни, потвърждавайки правото ѝ на обезщетение в размер на 25 500 лева.

Исковата молба е подадена преди три години в отговор на поредица от увреждащи материали в медийното пространство, пише "Сега".

В основата на съдебния спор стоят общо 23 статии, публикувани във въпросния сайт, които детайлно и коментарно обсъждат облеклото на Радева, неговата цена, здравословното ѝ състояние и семейните ѝ отношения. Свидетелските показания по делото доказват, че тези целеви материали са предизвикали изключително тежка и негативна реакция у нея, довели са до сериозна тревожност, безсъние и липса на апетит. В резултат на постоянния и нежелан публичен интерес съпругата на президента се затворила в себе си и избягвала да посещава каквито и да е обществени места.

Магистратите приемат сумата от 25 500 лева за справедливо и напълно достатъчно обезщетение, съобразявайки факта, че към поведението на съпругата на действащия държавен глава има засилен и постоянен обществен интерес. Съдът обаче отхвърля твърдението за наличие на пряка причинно-следствена връзка между статиите и физическите здравословни оплаквания на Радева като високо кръвно налягане и главоболие. Част от публикациите са класифицирани от магистратите като директна клевета, докато други са дефинирани просто като отрицателна, но не и изрично унизителна оценка.

В решението си съдът изрично подчертава, че конституционно защитените права на мнение и свобода на печата не могат да служат за параван при засягане на доброто име чрез неверни фактически твърдения. Оценъчните съждения по закон не се проверяват за вярност, тъй като представляват личен коментар, но когато те не стъпват на достатъчно фактическо основание, е налице злоупотреба със свободата на словото, което съставлява виновно противоправно поведение.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 летящата кодзила ерато

    24 4 Отговор
    Ма как така няма да можем да хулим и обиждаме на воля. Това е в разрез с евpoпейските ценности и културата ни!

    15:01 29.06.2026

  • 2 честен ционист

    21 11 Отговор
    В белите държави, всяка крачка на първата дама се следи изкъсо.

    Коментиран от #19

    15:01 29.06.2026

  • 3 тъй ли...

    25 6 Отговор
    А за хората с порутените къщи от потопите дадохте ли им нещо?

    Коментиран от #14, #20

    15:02 29.06.2026

  • 4 Тоя траве

    10 10 Отговор
    стит защо се обижда от истината?

    15:03 29.06.2026

  • 5 Тома

    10 4 Отговор
    Само бати бойко тиквата нищо не направи след случката в Симитли

    15:04 29.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 шопо с търнокопо

    8 6 Отговор
    "Магистратите приемат сумата от 25 500 лева ...."

    Ми то лев вече нЕма, вкл. благодарение на нейния мъж, така че нищо не трябва да ѝ се плати...

    15:05 29.06.2026

  • 8 Анджин Сан

    8 4 Отговор
    Ако бях женен за Деси Сама, щях да се ръгна с катаната!

    15:06 29.06.2026

  • 9 отсъдено когато радев става премиер

    10 2 Отговор
    Исковата молба е подадена преди три години

    15:09 29.06.2026

  • 10 тиквата съм

    8 0 Отговор
    ей ще ви съдя и вас тук да си понапълня чекмеджета
    дет ме обиждате на тиква и че имам чекмеджета и че съм бил крал

    а не е вярно
    щото никой не ми ги търси париците

    15:12 29.06.2026

  • 11 Радев ми вдига кръвното

    7 8 Отговор
    Да го съдя ли?

    Коментиран от #12, #13

    15:15 29.06.2026

  • 12 Да го съдя ли?

    11 2 Отговор

    До коментар #11 от "Радев ми вдига кръвното":

    по добре съди тиквата че се водиш най бедния ес гражданин с най ниска заплата и с най висока инфлация и скъпи хранителни стоки през неговото царуване

    15:18 29.06.2026

  • 13 Факт

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "Радев ми вдига кръвното":

    Нема връзка

    15:19 29.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Боа

    7 4 Отговор
    Браво,Деси!
    Прати тези пари в няква детска больница.
    Поздравления!

    15:24 29.06.2026

  • 16 Никой

    3 0 Отговор
    В периода 2023 г. и 2025 г. българските ядрени специалисти членуващи в руския Обединен Институт за Ядрени Изследвания в гр. Дубна , но без реално учените ни да са стъпали там, са натрупали 5 милиона долара членски внос. Руснаците сега си ги искат и сметката продължава да расте. Връзките с института са замразени след нахлуването на Русия в Украйна през 2022 г.

    Коментиран от #23

    15:26 29.06.2026

  • 17 Възмездие

    9 6 Отговор
    Най после да има присъда за клеветниците?
    Колко съдби пречупиха!
    Респект госпожа Радева, че устояхте на лъжите и че трябва да им отмръщаме по достоен начин.

    15:26 29.06.2026

  • 18 Няма

    5 1 Отговор
    работа , и ето занимания с жълтата преса !

    15:29 29.06.2026

  • 19 НАЛИ?!

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Особено случката как жената на Макрон му заби един шамар,на излизане от самолета!

    15:30 29.06.2026

  • 20 Това е друго!

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "тъй ли...":

    И фактът, че не ОТБИРАШ разликата, показва какви хора пишат безогледно срещу избрани от тях или началниците им хора. Пишете например колко красиви иестетически издържани са Борисов и Ш. Магнитски, Асен Василев и т.н. Какво сте се вторачили в съпругата на Радев?

    15:32 29.06.2026

  • 21 Да не

    4 3 Отговор
    се показва в обществото , няма да бъде обсъждана !

    15:32 29.06.2026

  • 22 Г€Н€РАЛ Д€$И

    1 1 Отговор
    р"ум€н" МИ ОБ€ЩА L€XU$ И КЪЩА В БАР$€ЛОНА!
    НО В€Ч€ И$КАМ ХОТ€Л $ ВОДОПАД!
    ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€!:))ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€!:))

    Коментиран от #28

    15:33 29.06.2026

  • 23 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Никой":

    Това защо го пишеш тук????? Защото му отдаваш малко значение? Иначе няма логика. Пиши го на подходящо място.

    15:34 29.06.2026

  • 24 Свине

    3 0 Отговор
    в човешки дрехи

    15:35 29.06.2026

  • 25 Дзак

    1 0 Отговор
    Кой би се изявавал в такъв сайт!

    15:35 29.06.2026

  • 26 Анонимен

    4 0 Отговор
    Друго си е да "работиш" анонимно!

    15:38 29.06.2026

  • 27 Кравария убер алес

    3 0 Отговор
    Хм, значи факти трябва да се освестят , че не се знае ...Путин може да им потърси сметка в вездесъщия български съд

    15:41 29.06.2026

  • 28 мит ко-$€Х(к)р€ та рка

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Г€Н€РАЛ Д€$И":

    Д€$О, а$ $ъм И$ТИН$КАТА ПЪРВА "дама" НА р"ум€н"!
    ни€ $ н€го ОЩ€ във ВВСето $и Б .Р К А Х М € в Д. П € Т О, НАЛИ $м€ от нато-БКПето!

    15:44 29.06.2026

  • 29 Радост

    0 3 Отговор
    Чудесно.
    Това ме зарадва

    15:45 29.06.2026

  • 30 БАДЖО

    2 2 Отговор
    КОЛКО П Р О$$$Т ТРЯБВА ДА $и ф а т м а к, ПАРТИЯТА ДА т€ уЖ€НИ ЗА ТАКЪВ-
    Д€ $И К . Р В О Л Я К ?!?!?!?

    15:45 29.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 !!!?

    4 1 Отговор
    Всеки Кеш към прогрес !!!?

    16:09 29.06.2026

  • 34 ироней

    0 1 Отговор
    ---сериозна тревожност, безсъние и липса на апетит.---
    са сериозни причини за да бъдат парично компенсирани с 25 х.лв..
    Не е ясно за каква кауза ще бъдат дарени :) едва ли...

    Коментиран от #35

    16:17 29.06.2026

  • 35 Обикновено

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "ироней":

    такъв е размера на обещетението при причинена смърт по непредпазливост.

    16:20 29.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Ха-ха-ха!

    0 0 Отговор
    Здрасти ам, ПИКлива Куроклатиева!

    16:30 29.06.2026