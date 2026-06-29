Десислава Радева осъди жълт сайт за клевети и обиди

Съпругата на премиера Румен Радев - Десислава Радева, спечели окончателно съдебното дело срещу жълт интернет сайт за нанесени неимуществени вреди от обидни и клеветнически публикации. Върховният съд се произнесе с окончателно определение на 24 юни, потвърждавайки правото ѝ на обезщетение в размер на 25 500 лева.
Исковата молба е подадена преди три години в отговор на поредица от увреждащи материали в медийното пространство, пише "Сега".
В основата на съдебния спор стоят общо 23 статии, публикувани във въпросния сайт, които детайлно и коментарно обсъждат облеклото на Радева, неговата цена, здравословното ѝ състояние и семейните ѝ отношения. Свидетелските показания по делото доказват, че тези целеви материали са предизвикали изключително тежка и негативна реакция у нея, довели са до сериозна тревожност, безсъние и липса на апетит. В резултат на постоянния и нежелан публичен интерес съпругата на президента се затворила в себе си и избягвала да посещава каквито и да е обществени места.
Магистратите приемат сумата от 25 500 лева за справедливо и напълно достатъчно обезщетение, съобразявайки факта, че към поведението на съпругата на действащия държавен глава има засилен и постоянен обществен интерес. Съдът обаче отхвърля твърдението за наличие на пряка причинно-следствена връзка между статиите и физическите здравословни оплаквания на Радева като високо кръвно налягане и главоболие. Част от публикациите са класифицирани от магистратите като директна клевета, докато други са дефинирани просто като отрицателна, но не и изрично унизителна оценка.
В решението си съдът изрично подчертава, че конституционно защитените права на мнение и свобода на печата не могат да служат за параван при засягане на доброто име чрез неверни фактически твърдения. Оценъчните съждения по закон не се проверяват за вярност, тъй като представляват личен коментар, но когато те не стъпват на достатъчно фактическо основание, е налице злоупотреба със свободата на словото, което съставлява виновно противоправно поведение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 летящата кодзила ерато
15:01 29.06.2026
2 честен ционист
Коментиран от #19
15:01 29.06.2026
3 тъй ли...
Коментиран от #14, #20
15:02 29.06.2026
4 Тоя траве
15:03 29.06.2026
5 Тома
15:04 29.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 шопо с търнокопо
Ми то лев вече нЕма, вкл. благодарение на нейния мъж, така че нищо не трябва да ѝ се плати...
15:05 29.06.2026
8 Анджин Сан
15:06 29.06.2026
9 отсъдено когато радев става премиер
15:09 29.06.2026
10 тиквата съм
дет ме обиждате на тиква и че имам чекмеджета и че съм бил крал
а не е вярно
щото никой не ми ги търси париците
15:12 29.06.2026
11 Радев ми вдига кръвното
Коментиран от #12, #13
15:15 29.06.2026
12 Да го съдя ли?
До коментар #11 от "Радев ми вдига кръвното":по добре съди тиквата че се водиш най бедния ес гражданин с най ниска заплата и с най висока инфлация и скъпи хранителни стоки през неговото царуване
15:18 29.06.2026
13 Факт
До коментар #11 от "Радев ми вдига кръвното":Нема връзка
15:19 29.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Боа
Прати тези пари в няква детска больница.
Поздравления!
15:24 29.06.2026
16 Никой
Коментиран от #23
15:26 29.06.2026
17 Възмездие
Колко съдби пречупиха!
Респект госпожа Радева, че устояхте на лъжите и че трябва да им отмръщаме по достоен начин.
15:26 29.06.2026
18 Няма
15:29 29.06.2026
19 НАЛИ?!
До коментар #2 от "честен ционист":Особено случката как жената на Макрон му заби един шамар,на излизане от самолета!
15:30 29.06.2026
20 Това е друго!
До коментар #3 от "тъй ли...":И фактът, че не ОТБИРАШ разликата, показва какви хора пишат безогледно срещу избрани от тях или началниците им хора. Пишете например колко красиви иестетически издържани са Борисов и Ш. Магнитски, Асен Василев и т.н. Какво сте се вторачили в съпругата на Радев?
15:32 29.06.2026
21 Да не
15:32 29.06.2026
22 Г€Н€РАЛ Д€$И
НО В€Ч€ И$КАМ ХОТ€Л $ ВОДОПАД!
ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€!:))ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€!:))
Коментиран от #28
15:33 29.06.2026
23 Някой
До коментар #16 от "Никой":Това защо го пишеш тук????? Защото му отдаваш малко значение? Иначе няма логика. Пиши го на подходящо място.
15:34 29.06.2026
24 Свине
15:35 29.06.2026
25 Дзак
15:35 29.06.2026
26 Анонимен
15:38 29.06.2026
27 Кравария убер алес
15:41 29.06.2026
28 мит ко-$€Х(к)р€ та рка
До коментар #22 от "Г€Н€РАЛ Д€$И":Д€$О, а$ $ъм И$ТИН$КАТА ПЪРВА "дама" НА р"ум€н"!
ни€ $ н€го ОЩ€ във ВВСето $и Б .Р К А Х М € в Д. П € Т О, НАЛИ $м€ от нато-БКПето!
15:44 29.06.2026
29 Радост
Това ме зарадва
15:45 29.06.2026
30 БАДЖО
Д€ $И К . Р В О Л Я К ?!?!?!?
15:45 29.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 !!!?
16:09 29.06.2026
34 ироней
са сериозни причини за да бъдат парично компенсирани с 25 х.лв..
Не е ясно за каква кауза ще бъдат дарени :) едва ли...
Коментиран от #35
16:17 29.06.2026
35 Обикновено
До коментар #34 от "ироней":такъв е размера на обещетението при причинена смърт по непредпазливост.
16:20 29.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Ха-ха-ха!
16:30 29.06.2026