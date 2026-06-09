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Компания за производство на крем за пениси съди Брад Пит

Компания за производство на крем за пениси съди Брад Пит

9 Юни, 2026 08:16 1 527 8

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  • марка

Основателят на „Beau D“ иска обезщетение в размер на 75 000 долара

Компания за производство на крем за пениси съди Брад Пит - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Козметичната линия, собственост на Брад Пит, е изправена пред съдебен иск за 75 000 долара заради нарушаване на търговска марка, заведен от бранд, известен с производството на „крем за пенис“, пише marica.bg

Звездата е съосновател на „Beau Domaine“ през 2022 г. заедно със семейство Перен, прочути винопроизводители от Прованс, Франция. Миналото лято обаче линията е преименувана от първоначалното си име „Le Domaine“.

Именно тази промяна предизвиква правен спор с малката компания „Beau D“ от Малибу, която предлага гама от продукти за лична грижа и красота за мъже, включително и крем за пенис. Според изданието „Air Mail“ основателят на марката, Брандън Палас, сега съди „Beau Domaine“ и търси правата си в съда след три неуспешни опита за извънсъдебно споразумение.

Делото е в ход от декември 2025 г., като се твърди, че Палас смята името и шрифта на марката на холивудския актьор за твърде сходни с неговите собствени. Вследствие на това той предявява иск за нарушаване на търговска марка, невярно обозначаване на произход – което означава, че клиентите могат да бъдат подведени, че двата отделни продукта са свързани – и нелоялна конкуренция съгласно Търговския и професионален кодекс на Калифорния.

Основателят на „Beau D“ иска обезщетение в размер на 75 000 долара, както и постоянна съдебна забрана, която да спре „Beau Domaine“ да използва изцяло своето име и брандинг.

"Тук не става въпрос за публичност или наказание“, заяви Палас пред „Air Mail“. И добавя: „Става въпрос за защита на целостта на това, което сме изграждали с години, и за гарантиране, че независимите марки имат правото да се развиват, без да бъдат засенчвани или размивани".


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 щок

    1 0 Отговор
    „крем за тенис“ на Брат Пит брат му.

    08:18 09.06.2026

  • 2 Пенис

    1 0 Отговор
    Най добрият крем си го произвеждам аз!

    08:18 09.06.2026

  • 3 Масажистка

    0 0 Отговор
    Ами да, да вземат да ги стандартизират, че за някои чукундурско огромни пениси ми се хабят по четири флакона.

    08:21 09.06.2026

  • 4 Матилда

    3 0 Отговор
    Не съм попадала на реклами за тези мазила за момченца и на кино и на живо. Подобрява вкуса или твърдостта?

    08:29 09.06.2026

  • 5 пи-пи ди-би

    2 0 Отговор
    имаме интерес към аналлни мазила

    08:36 09.06.2026

  • 6 мдааааа

    0 0 Отговор
    Немедлено да минат на - " Крем за @нуси " ...

    09:08 09.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Новичок

    0 0 Отговор
    За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП.ИКТ Клъстер – Варна организира нетуъркинг среща.Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.

    09:11 09.06.2026