Компания за производство на крем за пениси съди Брад Пит

Козметичната линия, собственост на Брад Пит, е изправена пред съдебен иск за 75 000 долара заради нарушаване на търговска марка, заведен от бранд, известен с производството на „крем за пенис“, пише marica.bg
Звездата е съосновател на „Beau Domaine“ през 2022 г. заедно със семейство Перен, прочути винопроизводители от Прованс, Франция. Миналото лято обаче линията е преименувана от първоначалното си име „Le Domaine“.
Именно тази промяна предизвиква правен спор с малката компания „Beau D“ от Малибу, която предлага гама от продукти за лична грижа и красота за мъже, включително и крем за пенис. Според изданието „Air Mail“ основателят на марката, Брандън Палас, сега съди „Beau Domaine“ и търси правата си в съда след три неуспешни опита за извънсъдебно споразумение.
Делото е в ход от декември 2025 г., като се твърди, че Палас смята името и шрифта на марката на холивудския актьор за твърде сходни с неговите собствени. Вследствие на това той предявява иск за нарушаване на търговска марка, невярно обозначаване на произход – което означава, че клиентите могат да бъдат подведени, че двата отделни продукта са свързани – и нелоялна конкуренция съгласно Търговския и професионален кодекс на Калифорния.
Основателят на „Beau D“ иска обезщетение в размер на 75 000 долара, както и постоянна съдебна забрана, която да спре „Beau Domaine“ да използва изцяло своето име и брандинг.
"Тук не става въпрос за публичност или наказание“, заяви Палас пред „Air Mail“. И добавя: „Става въпрос за защита на целостта на това, което сме изграждали с години, и за гарантиране, че независимите марки имат правото да се развиват, без да бъдат засенчвани или размивани".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 щок
08:18 09.06.2026
2 Пенис
08:18 09.06.2026
3 Масажистка
08:21 09.06.2026
4 Матилда
08:29 09.06.2026
5 пи-пи ди-би
08:36 09.06.2026
6 мдааааа
09:08 09.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Новичок
09:11 09.06.2026