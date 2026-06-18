Дженифър Лопес скастри бившия си: Отгледах децата си без помощ!

Дженифър Лопес направи откровено признание за периода, в който е отглеждала близнаците си Еме и Макс, като намекна, че е разчитала предимно на собствените си сили след раздялата с бившия си съпруг Марк Антъни.

В интервю за подкаста SmartLess 56-годишната певица и актриса сподели, че преживява силно емоционален период, тъй като двете ѝ деца се подготвят да започнат обучението си в колеж.

„Невероятно е. Сега наистина мога да погледна живота си, да оценя това, което съм създала, и да бъда щастлива с постигнатото“, каза Лопес пред водещите Джейсън Бейтман, Шон Хейс и Уил Арнет.

Изпълнителката с гордост разказа, че и двамата ѝ наследници са били приети в избраните от тях университети и са получили стипендии.

„И двамата влязоха в колежите, които искаха, и получиха стипендии. В един момент си казах: „Ти постигна всичко това сама“. Наистина имах много малко помощ“, заяви Дженифър Лопес.

Коментарът ѝ беше възприет от американски медии като индиректна критика към Марк Антъни, с когото беше омъжена между 2004 и 2014 г. Двамата станаха родители на близнаците Еме и Макс през февруари 2008 г.

Изказването идва малко след като Марк Антъни не беше забелязан на церемониите по дипломирането на двете деца. Миналия месец Дженифър Лопес присъства на завършването на Еме в Лос Анджелис, заедно със Самюъл Афлек – синът на бившия ѝ съпруг Бен Афлек. По време на церемонията Еме представи новото си име – Оскар Мунис. Марк Антъни не беше заснет и на дипломирането на Макс по-рано този месец.

Джей Ло неведнъж е говорила за трудностите след развода си с Марк Антъни. По време на концерт от резиденцията си в Лас Вегас през март тя определи раздялата като един от най-тежките периоди в живота си.

„След третия ми развод започнах да ставам по-добра в това“, пошегува се тя пред публиката, след което уточни, че всъщност преживяването е било изключително болезнено.

Певицата призна, че тогава е била на ръба да се откаже от много неща в живота си, докато се е грижела сама за тригодишните си близнаци. По думите ѝ именно мотивационната авторка Луиз Хей ѝ е помогнала да преодолее кризата.

Лопес разказа, че Хей я е попитала какво прави, когато сбърка стъпките в танц. „Продължавам, докато ги науча правилно“, отговорила тя. „Тогава Луиз ми каза: „Точно така, Дженифър. Никога не спирай да танцуваш“.“

В момента изпълнителката е необвързана и, както самата тя неотдавна призна, е фокусирана върху семейството, кариерата и новия етап от живота си, след като децата ѝ навлизат в самостоятелния си път.

Междувременно Марк Антъни е женен за бившата „Мис Парагвай“ Надя Ферейра. Двамата сключиха брак през 2023 г., а според последни информации семейството им очаква още едно дете, което ще бъде осмото за латиноамериканската музикална звезда.