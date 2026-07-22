1 на 15 милиона: Многодетна майка роди здрави четиризнаци (ВИДЕО)

34-годишна майка на четири деца от Австралия роди четири еднояйчни момичета след естествено зачеване, определено от лекарите като един от най-редките известни случаи в акушерството.
Дженитар Сау На’амоана роди дъщерите си с цезарово сечение на 14 юли в Кралската женска болница в Бризбейн, щата Куинсланд. Бебетата се появиха на бял свят в 28-ата седмица и четири дни от бременността.
A couple has welcomed identical quadruplets after an extraordinarily rare pregnancy, in which the four little girls all shared the same placenta. The parents, who already had four children, went from a family of six to a family of 10 overnight.
“Monozygotic quadruplets are… pic.twitter.com/JLPapc2BCL
— CBS News (@CBSNews) July 21, 2026
Четирите момичета са се развили от една оплодена яйцеклетка, която впоследствие се е разделила на четири ембриона. Те са споделяли и една плацента, което прави случая още по-необичаен. Според наблюдаващия акушер д-р Алекса Бендъл вероятността за естествено зачеване на еднояйчни четиризначки се оценява на около едно на 15 милиона бременности. Това е първият известен подобен случай в Австралия.
На’амоана е била приета в болницата в 25-ата седмица заради високия риск от усложнения. Въпреки преждевременното раждане майката и децата са в добро състояние. Момичетата остават под наблюдение в отделението за интензивни неонатални грижи, където според медицинския екип се развиват много добре.
Родителите Дженитар и Джортам са кръстили дъщерите си Емили, Хариет, Алекса и Катрин. Едно от момичетата носи името на д-р Бендъл, която е ръководила медицинските грижи по време на бременността и раждането.
Rare identical quadruplets born in Australia https://t.co/74DQPKZlNq— BBC News (UK) (@BBCNews) July 20, 2026
Семейството вече има четири деца на възраст между една и десет години. С появата на четиризначките броят на децата им се удвоява, а домакинството вече включва десет души.
Многоплодните раждания от такъв порядък са изключително редки дори при използване на асистирана репродукция. За сравнение, в САЩ през 2023 г. са регистрирани общо 148 раждания на четиризначки или по-голям брой деца, като тази статистика включва всички случаи, а не само еднояйчните бременности.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
Еволюция вероятно , белите са еволюирали и няма нужда да създават стада ....
Коментиран от #3
14:03 22.07.2026
2 Евалата
-Скъпи, какво ще вечеряш?
-Наведи се, че днес съм много уморен от работа! Няма да вечерям, амвем и лягам?
14:04 22.07.2026
3 Ама
До коментар #1 от "Сила":Този е бял, не виждаш ли снимката?
Коментиран от #5, #6, #12
14:06 22.07.2026
4 ВЕСЕЛЯК
Бангарангааааааааааа. Новината е номер едно за махалата наречена Бангарангия. (бивша България)
14:08 22.07.2026
5 ВЕСЕЛЯК
До коментар #3 от "Ама":Щом на тоя викаш бял, няма какво да си говорим. С хора от Максуда не раговарям.
14:10 22.07.2026
6 Сила
До коментар #3 от "Ама":Ама далтонист ли си ...?!
Коментиран от #8
14:10 22.07.2026
7 БЪДИ БЛАГОСЛОВЕНА
Коментиран от #9
14:11 22.07.2026
8 Ама
До коментар #6 от "Сила":И децата са бели.
14:15 22.07.2026
9 да лежиш
До коментар #7 от "БЪДИ БЛАГОСЛОВЕНА":на иноксовата маса
Коментиран от #11
14:16 22.07.2026
10 русямилите
14:19 22.07.2026
11 Най
До коментар #9 от "да лежиш":Ниското човешко ниво е, да кълнеш. Отнася се и за опонентката ти.
Коментиран от #13
14:19 22.07.2026
12 Без име
До коментар #3 от "Ама":С широк нос, обаче. Маор.
Коментиран от #14
14:19 22.07.2026
13 лапай
До коментар #11 от "Най":три и ври!
Коментиран от #15
14:21 22.07.2026
14 Искаш
До коментар #12 от "Без име":Точност - 75% бял, 25% маор!
Защо мразите белите, и приписвате на чер нил ките измислени качества?!
Коментиран от #16
14:25 22.07.2026
15 Най
До коментар #13 от "лапай":Долна топка си, не се старай, вижда се!
14:26 22.07.2026
16 Без име
До коментар #14 от "Искаш":Направих уточнение. Иначе мразя тъпите, без значение какъв е цвета им. Но процентът на тъпите е в полза на маслините.
Коментиран от #17
14:29 22.07.2026
17 Усмихна
До коментар #16 от "Без име":Ме, благодаря! Вярно е!
14:35 22.07.2026
18 Някой
14:45 22.07.2026
19 С кво
Като им гледам стила на снимката, далече няма да стигнат и осемте й деца.
Коментиран от #20
14:49 22.07.2026
20 Сила
До коментар #19 от "С кво":С квото и тука ги изхранваме ....с помощи !!!
Мъжо и ,така като го гледаш , прилича ли ти на работяга ...?!?
Сигурно по цел ден се чекне по плажа и кара сърф ...
15:19 22.07.2026
21 Леле, мале!
Нашият народ неслучайно има един пословичен израз "керка кукьоберка", защото порасне ли момичето известно време трябва да го издокарваш така, че да бъде забелязано и харесано, а след това се очаква да му дадеш и зестра при омъжването. Този австралиец има на главата си 5-6 "кукьоберки", д(уша) или нещо друго да му е яко!
15:34 22.07.2026
22 Не се научихтне еййййй
15:41 22.07.2026