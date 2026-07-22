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1 на 15 милиона: Многодетна майка роди здрави четиризнаци (ВИДЕО)

1 на 15 милиона: Многодетна майка роди здрави четиризнаци (ВИДЕО)

22 Юли, 2026 13:58 1 153 22

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  • рядък случай-
  • майка-
  • многодетно семейство-
  • семейство-
  • австралия

Зачеването е било напълно естествено и сега семейството вече има 8 деца

1 на 15 милиона: Многодетна майка роди здрави четиризнаци (ВИДЕО) - 1
Снимка: X
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

34-годишна майка на четири деца от Австралия роди четири еднояйчни момичета след естествено зачеване, определено от лекарите като един от най-редките известни случаи в акушерството.

Дженитар Сау На’амоана роди дъщерите си с цезарово сечение на 14 юли в Кралската женска болница в Бризбейн, щата Куинсланд. Бебетата се появиха на бял свят в 28-ата седмица и четири дни от бременността.

Четирите момичета са се развили от една оплодена яйцеклетка, която впоследствие се е разделила на четири ембриона. Те са споделяли и една плацента, което прави случая още по-необичаен. Според наблюдаващия акушер д-р Алекса Бендъл вероятността за естествено зачеване на еднояйчни четиризначки се оценява на около едно на 15 милиона бременности. Това е първият известен подобен случай в Австралия.

На’амоана е била приета в болницата в 25-ата седмица заради високия риск от усложнения. Въпреки преждевременното раждане майката и децата са в добро състояние. Момичетата остават под наблюдение в отделението за интензивни неонатални грижи, където според медицинския екип се развиват много добре.

Родителите Дженитар и Джортам са кръстили дъщерите си Емили, Хариет, Алекса и Катрин. Едно от момичетата носи името на д-р Бендъл, която е ръководила медицинските грижи по време на бременността и раждането.

Семейството вече има четири деца на възраст между една и десет години. С появата на четиризначките броят на децата им се удвоява, а домакинството вече включва десет души.

Многоплодните раждания от такъв порядък са изключително редки дори при използване на асистирана репродукция. За сравнение, в САЩ през 2023 г. са регистрирани общо 148 раждания на четиризначки или по-голям брой деца, като тази статистика включва всички случаи, а не само еднояйчните бременности.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    13 3 Отговор
    Как па белите нямат такива "постижения ".... само черни , кафяви и жълти !!!?
    Еволюция вероятно , белите са еволюирали и няма нужда да създават стада ....

    Коментиран от #3

    14:03 22.07.2026

  • 2 Евалата

    3 3 Отговор
    На амвачо! Тоя не слиза от нея!

    -Скъпи, какво ще вечеряш?
    -Наведи се, че днес съм много уморен от работа! Няма да вечерям, амвем и лягам?

    14:04 22.07.2026

  • 3 Ама

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Този е бял, не виждаш ли снимката?

    Коментиран от #5, #6, #12

    14:06 22.07.2026

  • 4 ВЕСЕЛЯК

    6 2 Отговор
    Ае ромаааааа дае. дае.
    Бангарангааааааааааа. Новината е номер едно за махалата наречена Бангарангия. (бивша България)

    14:08 22.07.2026

  • 5 ВЕСЕЛЯК

    8 4 Отговор

    До коментар #3 от "Ама":

    Щом на тоя викаш бял, няма какво да си говорим. С хора от Максуда не раговарям.

    14:10 22.07.2026

  • 6 Сила

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "Ама":

    Ама далтонист ли си ...?!

    Коментиран от #8

    14:10 22.07.2026

  • 7 БЪДИ БЛАГОСЛОВЕНА

    1 3 Отговор
    МОМИЧЕ. Ти си ПРИМЕР ЗА ВСИЧКИ. А ЗА МАЧОТО ПРАВИ ЛЮБОВ А НЕ ВОЙНИ. И НА КРАЯ ЗА АЛЧНИТЕ ЗЛОБНИТЕ ГАДНЯРТЕ ВОЕННОЛЮБЦИ ТУУУ ТУУ ТУУ СТЕ. И МНОГО ВЕЧНО ТАМ БЕЗ ЗАВРЪЩАНЕ.

    Коментиран от #9

    14:11 22.07.2026

  • 8 Ама

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Сила":

    И децата са бели.

    14:15 22.07.2026

  • 9 да лежиш

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "БЪДИ БЛАГОСЛОВЕНА":

    на иноксовата маса

    Коментиран от #11

    14:16 22.07.2026

  • 10 русямилите

    1 2 Отговор
    оше пробват анадолско забреминяване

    14:19 22.07.2026

  • 11 Най

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "да лежиш":

    Ниското човешко ниво е, да кълнеш. Отнася се и за опонентката ти.

    Коментиран от #13

    14:19 22.07.2026

  • 12 Без име

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ама":

    С широк нос, обаче. Маор.

    Коментиран от #14

    14:19 22.07.2026

  • 13 лапай

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "Най":

    три и ври!

    Коментиран от #15

    14:21 22.07.2026

  • 14 Искаш

    5 2 Отговор

    До коментар #12 от "Без име":

    Точност - 75% бял, 25% маор!
    Защо мразите белите, и приписвате на чер нил ките измислени качества?!

    Коментиран от #16

    14:25 22.07.2026

  • 15 Най

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "лапай":

    Долна топка си, не се старай, вижда се!

    14:26 22.07.2026

  • 16 Без име

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Искаш":

    Направих уточнение. Иначе мразя тъпите, без значение какъв е цвета им. Но процентът на тъпите е в полза на маслините.

    Коментиран от #17

    14:29 22.07.2026

  • 17 Усмихна

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Без име":

    Ме, благодаря! Вярно е!

    14:35 22.07.2026

  • 18 Някой

    4 0 Отговор
    Щях да бъда много радостен от новината ,ако на снимката виждах бели руси и синеоки хора. !!!!!!!!!!????

    14:45 22.07.2026

  • 19 С кво

    1 1 Отговор
    Ще ги изхранва и облича?
    Като им гледам стила на снимката, далече няма да стигнат и осемте й деца.

    Коментиран от #20

    14:49 22.07.2026

  • 20 Сила

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "С кво":

    С квото и тука ги изхранваме ....с помощи !!!
    Мъжо и ,така като го гледаш , прилича ли ти на работяга ...?!?
    Сигурно по цел ден се чекне по плажа и кара сърф ...

    15:19 22.07.2026

  • 21 Леле, мале!

    0 1 Отговор
    Този как ще им осигури зестри след време? Като гледам снимката, едно или две от досегашните му деца също са момичета.
    Нашият народ неслучайно има един пословичен израз "керка кукьоберка", защото порасне ли момичето известно време трябва да го издокарваш така, че да бъде забелязано и харесано, а след това се очаква да му дадеш и зестра при омъжването. Този австралиец има на главата си 5-6 "кукьоберки", д(уша) или нещо друго да му е яко!

    15:34 22.07.2026

  • 22 Не се научихтне еййййй

    1 0 Отговор
    Нема такова нещо като "четиризнаци" - наричат с 4 близнаци/чки

    15:41 22.07.2026