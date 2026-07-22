1 на 15 милиона: Многодетна майка роди здрави четиризнаци (ВИДЕО)

34-годишна майка на четири деца от Австралия роди четири еднояйчни момичета след естествено зачеване, определено от лекарите като един от най-редките известни случаи в акушерството.

Дженитар Сау На’амоана роди дъщерите си с цезарово сечение на 14 юли в Кралската женска болница в Бризбейн, щата Куинсланд. Бебетата се появиха на бял свят в 28-ата седмица и четири дни от бременността.

A couple has welcomed identical quadruplets after an extraordinarily rare pregnancy, in which the four little girls all shared the same placenta. The parents, who already had four children, went from a family of six to a family of 10 overnight.



“Monozygotic quadruplets are… pic.twitter.com/JLPapc2BCL — CBS News (@CBSNews) July 21, 2026

Четирите момичета са се развили от една оплодена яйцеклетка, която впоследствие се е разделила на четири ембриона. Те са споделяли и една плацента, което прави случая още по-необичаен. Според наблюдаващия акушер д-р Алекса Бендъл вероятността за естествено зачеване на еднояйчни четиризначки се оценява на около едно на 15 милиона бременности. Това е първият известен подобен случай в Австралия.

На’амоана е била приета в болницата в 25-ата седмица заради високия риск от усложнения. Въпреки преждевременното раждане майката и децата са в добро състояние. Момичетата остават под наблюдение в отделението за интензивни неонатални грижи, където според медицинския екип се развиват много добре.

Родителите Дженитар и Джортам са кръстили дъщерите си Емили, Хариет, Алекса и Катрин. Едно от момичетата носи името на д-р Бендъл, която е ръководила медицинските грижи по време на бременността и раждането.

Rare identical quadruplets born in Australia https://t.co/74DQPKZlNq — BBC News (UK) (@BBCNews) July 20, 2026

Семейството вече има четири деца на възраст между една и десет години. С появата на четиризначките броят на децата им се удвоява, а домакинството вече включва десет души.

Многоплодните раждания от такъв порядък са изключително редки дори при използване на асистирана репродукция. За сравнение, в САЩ през 2023 г. са регистрирани общо 148 раждания на четиризначки или по-голям брой деца, като тази статистика включва всички случаи, а не само еднояйчните бременности.