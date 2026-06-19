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Поли Генова събира „Спомени“ в нов летен сингъл (ВИДЕО)

Поли Генова събира „Спомени“ в нов летен сингъл (ВИДЕО)

19 Юни, 2026 09:14 647 4

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„Спомени“ е създадена по време на творческия лагер Sofia Songwriting Camp през 2025 г.

Поли Генова събира „Спомени“ в нов летен сингъл (ВИДЕО) - 1
Снимка: Virginia Records
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Поли Генова обича да се преоткрива чрез музика. Следва едно от най-сладките ѝ преобръщания – новата ѝ песен „Спомени“, в който лекотата и радостта от живота зазвучават като летен хит.

„Спомени“ е създадена по време на творческия лагер Sofia Songwriting Camp през 2025 г. и събира в авторски тандем самата Поли с Денис Попстоев, Крисия Тодорова, Прея и Александър Колев.

Видеоклипът към песента пък, е вдъхновен от покана , която Посолството на Република Турция в София отправя към Поли Генова и нейния екип - да снимат не само видео, а и една необикновена фотосесия, на някои от най-интересните места в Югоизточна Турция. Сред локациите са Мардин, Мидят и древният град Дара, както и връх Немрут – обект от световното културно наследство на ЮНЕСКО.

Видеото се преплита и с впечатляваща фотосесия, за която един от най-престижните модни брандове в Париж предоставя на Поли Генова дизайнерски тоалети. Същата модна къща работи със световни звезди като Madonna, Beyonce и Lady Gaga, а нейни творения могат да бъдат видени и в популярния сериал „Емили в Париж“. Част от тези визии присъстват и във видеото към „Спомени“, чийто режисьор и оператор е Jeason Brad Lewis.

Проектът е реализиран от Policanto в партньорство с Virginia Records. Слушайте „Спомени“ във всички дигитални платформи и гледайте видеоклипа в YouTube канала на Поли Генова.


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  • 1 Много

    1 0 Отговор
    Е безмислено да ни запознавате с нашите "изпълнители"! Те са точно това - "изпълнители"!

    09:17 19.06.2026

  • 2 цербер

    0 0 Отговор
    Ако напишете Мадона,Бионсе и Лейди Гага,няма ли да е по-добре?!

    09:21 19.06.2026

  • 3 въпросче

    0 0 Отговор
    Поли Генова защо не си е пуснала дълга коса?Името й Поли означава Много.

    09:41 19.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.