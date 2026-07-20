Mихаела Маринова завършва музикалната си трилогия с „Eхо“ (ВИДЕО)

Всяка история има своята кулминация. За Михаела Маринова тя носи името „Ехо“. След синглите „Медал“ и „Другата част“ с Pavell, тя представя финалната и едноименна песен от своята трилогия ECHO. Трите песни изграждат последователен емоционален разказ - за смелостта да свалиш маските, да преживееш загубата и да откриеш собствената си светлина.

„Ехо“ е вътрешният глас, който първоначално е едва доловим, а с времето се превръща в нашата голяма истина. Музиката и текстът са дело на Михаела Маринова и Павел Николов (Pavell) - творческият тандем зад цялата трилогия. Режисьор на видеоклипа е Николай Драганов, който подарява на трите песни една обща визуална история.

Финалът на трилогията е и следващата крачка към най-голямото събитие в кариерата на Михаела Маринова - първия ѝ самостоятелен концерт в Зала 1 на НДК на 28 ноември.

Билетите вече са в продажба на bilet.bg и билетния център на НДК.

Премиерата на „Ехо“ е днес, 20 юли, едновременно в YouTube канала на Михаела Маринова, както и в българския радио и телевизионен ефир. Слушайте цялото EP ECHO във всички дигитални платформи.