Mихаела Маринова завършва музикалната си трилогия с „Eхо“ (ВИДЕО)

Всяка история има своята кулминация. За Михаела Маринова тя носи името „Ехо“. След синглите „Медал“ и „Другата част“ с Pavell, тя представя финалната и едноименна песен от своята трилогия ECHO. Трите песни изграждат последователен емоционален разказ - за смелостта да свалиш маските, да преживееш загубата и да откриеш собствената си светлина.
„Ехо“ е вътрешният глас, който първоначално е едва доловим, а с времето се превръща в нашата голяма истина. Музиката и текстът са дело на Михаела Маринова и Павел Николов (Pavell) - творческият тандем зад цялата трилогия. Режисьор на видеоклипа е Николай Драганов, който подарява на трите песни една обща визуална история.
Финалът на трилогията е и следващата крачка към най-голямото събитие в кариерата на Михаела Маринова - първия ѝ самостоятелен концерт в Зала 1 на НДК на 28 ноември.
Билетите вече са в продажба на bilet.bg и билетния център на НДК.
Премиерата на „Ехо“ е днес, 20 юли, едновременно в YouTube канала на Михаела Маринова, както и в българския радио и телевизионен ефир. Слушайте цялото EP ECHO във всички дигитални платформи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мъж
11:50 20.07.2026
2 Последния Софиянец
11:50 20.07.2026
3 страшно продуктивна-но във хейтове
Коментиран от #5
12:04 20.07.2026
4 ИВАН
Коментиран от #6
12:07 20.07.2026
5 Германец
До коментар #3 от "страшно продуктивна-но във хейтове":Дара е най слушана щото мина в чалга жанра, а вие българите сте чалгарски народ 💩
12:21 20.07.2026
6 Анонимен
До коментар #4 от "ИВАН":Е точно заради такива коментари пеят все за любов :))
Песента е много добра откъм текст и видео, Михаела има прекрасен обработен глас! Мелодията не е точно това, което аз предпочитам да слушам, но посланието на песента компенсира, а и има слушатели за всеки стил!
12:54 20.07.2026