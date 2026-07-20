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Mихаела Маринова завършва музикалната си трилогия с „Eхо“ (ВИДЕО)

Mихаела Маринова завършва музикалната си трилогия с „Eхо“ (ВИДЕО)

20 Юли, 2026 11:46 548 6

  • михаела маринова-
  • нов сингъл-
  • ехо

Музиката и текстът са дело на Михаела Маринова и Павел Николов (Pavell) - творческият тандем зад цялата трилогия

Mихаела Маринова завършва музикалната си трилогия с „Eхо“ (ВИДЕО) - 1
Снимка: The Trackers
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Всяка история има своята кулминация. За Михаела Маринова тя носи името „Ехо“. След синглите „Медал“ и „Другата част“ с Pavell, тя представя финалната и едноименна песен от своята трилогия ECHO. Трите песни изграждат последователен емоционален разказ - за смелостта да свалиш маските, да преживееш загубата и да откриеш собствената си светлина.

„Ехо“ е вътрешният глас, който първоначално е едва доловим, а с времето се превръща в нашата голяма истина. Музиката и текстът са дело на Михаела Маринова и Павел Николов (Pavell) - творческият тандем зад цялата трилогия. Режисьор на видеоклипа е Николай Драганов, който подарява на трите песни една обща визуална история.

Финалът на трилогията е и следващата крачка към най-голямото събитие в кариерата на Михаела Маринова - първия ѝ самостоятелен концерт в Зала 1 на НДК на 28 ноември.

Билетите вече са в продажба на bilet.bg и билетния център на НДК.

Премиерата на „Ехо“ е днес, 20 юли, едновременно в YouTube канала на Михаела Маринова, както и в българския радио и телевизионен ефир. Слушайте цялото EP ECHO във всички дигитални платформи.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мъж

    1 2 Отговор
    Шашавия айде да ми изпиеш хайникена от пикочния мехур на тая авра 🥳🤭☦️🍺

    11:50 20.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Не харесвам жени. Моя фаворит е Гошо Ристоф.

    11:50 20.07.2026

  • 3 страшно продуктивна-но във хейтове

    2 1 Отговор
    да те видим, кой ще дойде да те слуша, за разлика от Дара

    Коментиран от #5

    12:04 20.07.2026

  • 4 ИВАН

    4 0 Отговор
    Все за любов пеят, все за хубави неща, а няма човек къде да го топне, всичко се надуло и възгордяло сякаш са центъра на вселената.

    Коментиран от #6

    12:07 20.07.2026

  • 5 Германец

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "страшно продуктивна-но във хейтове":

    Дара е най слушана щото мина в чалга жанра, а вие българите сте чалгарски народ 💩

    12:21 20.07.2026

  • 6 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "ИВАН":

    Е точно заради такива коментари пеят все за любов :))

    Песента е много добра откъм текст и видео, Михаела има прекрасен обработен глас! Мелодията не е точно това, което аз предпочитам да слушам, но посланието на песента компенсира, а и има слушатели за всеки стил!

    12:54 20.07.2026