Любовната история на готвачите Илиян Събков и Десислава Трифонова продължава да привлича общественото внимание и след края на кулинарното шоу "Hell's Kitchen". Провъзгласеният за плейбой на предаването от самия шеф Ангелов направи откровени признания в подкаста на Тото, където разказа за една от най-деликатните срещи в живота си – тази с Елвин, бившия мъж на Деси и баща на децата ѝ.

Двамата мъже са седнали на една маса по инициатива именно на новия партньор на хубавицата, който е искал да изчистят отношенията си и да изградят нормална комуникация в името на децата.

"Запознахме се с Елвин умишлено. Когато прекарвам времето с неговите деца, той трябва да знае какъв човек е с тях. Хубаво е ние да имаме някаква нормална комуникация", разказа Илиян.

Искрата между Събков и Трифонова пламна по време на участието им в "Хелс Китчън", като по това време тя все още имаше връзка с Елвин, която по нейните думи обаче е била обречена от дълго време. Именно затова срещата между двамата мъже е била тема, която не е можела да бъде избегната.

Събков призна, че е искал лично да поговори с бащата на децата и да му покаже, че намеренията му са искрени.

"Искаше ми се той да види, че съм нормален човек. Казах му, че искам да се срещнем, за да му се извиня за всичко, което се случи. Ако има специален подход към децата, който трябва да следвам, да ми каже. Или ако не иска да се грижа за децата му", сподели още той.

По думите му разговорът е преминал спокойно и без напрежение, а най-важното е било всички страни да поставят на първо място интереса на децата.

Илиян разкри, че с Десислава вече живеят под един покрив. Той призна, че темата за общо дете е обсъждана помежду им и не е изключена в бъдеще, но към момента предпочитат да не избързват и да оставят нещата да се развиват естествено.

"Всичко идва с времето си", категоричен е той.