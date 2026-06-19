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Годеницата на Рачков показа меркантилната си страна

Годеницата на Рачков показа меркантилната си страна

19 Юни, 2026 14:29 962 8

  • димитър рачков-
  • виктория кузманова-
  • годеница-
  • адреналинка-
  • подаръци

Бившата адреналинка подкрепи мнението, че мъжът трябва да не пести средства за любимата си и да я засипва с глезотии

Годеницата на Рачков показа меркантилната си страна - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Годеницата на Димитър Рачков – Виктория Кузманова предизвика бурна дискусия за ролята на парите в любовта.

Бившата адреналинка от "Господари на ефира", която успешно развива собствен салон за красота, стана водеща и на онлайн подкаст, в който разговаря с различни гостенки, докато тя им прави маникюр. С дамите тя разговаря по теми като отношенията между мъжете и жените, любовта и финансовите възможности.

Именно един от последните епизоди предизвика сериозен отзвук в социалните мрежи.

Гостенката в предаването защити тезата, че мъжът трябва да осигурява комфорт на жената, да я обсипва с подаръци, пътувания и внимание, защото именно това я кара да се чувства ценена и обичана.

Думите ѝ предизвикаха десетки коментари, а част от зрителите стигнаха до извода, че щом Виктория е поканила подобен събеседник и не е възразила на казаното, вероятно и самата тя споделя подобна философия, пише "Ретро".

Дискусията накара интернет потребителите да се замислят за предстоящия ѝ брак с Димитър Рачков.

Отдавна се говори, че популярният комик не пести средства, когато става въпрос за любимата му жена. Екзотични пътувания, дизайнерски подаръци и инвестиции в бизнеса на Виктория често са сред темите, които се коментират около двойката.

След като двамата се сгодиха в началото на годината, всички очакват да видят как ще изглежда предстоящата звездна сватба. Според запознати подготовката върви с пълна сила, а бъдещите младоженци не възнамеряват да правят компромиси с нито един детайл.

Булчинската рокля на Виктория също е в центъра на подготовката и очакванията. По информация на близки до двойката моделът вече е избран и ще бъде изработен специално по неин проект. Макар точната стойност да се пази в тайна, сред светските среди упорито се говори, че цената може да бъде сравнима със стойността на чисто нов автомобил.

Очаква се и самото тържество да бъде сред най-коментираните светски събития на годината, като сред гостите вероятно ще присъстват редица популярни лица от шоубизнеса, допълва Шоу Блиц.


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  • 1 А аз

    11 0 Отговор
    Ни вярвъм, ни вярвъм!!! Тя е флюбена в седим сантиметровата му ирекция!

    14:32 19.06.2026

  • 2 РАЧКОВ

    13 1 Отговор
    Доста е свалил летвата.

    14:32 19.06.2026

  • 3 екстра е бе рачков

    10 0 Отговор
    изглежда ми като яка трошачка...

    14:36 19.06.2026

  • 4 фактически

    4 0 Отговор
    ралтата е ясна. дай нещо друго

    14:36 19.06.2026

  • 5 Боклуци

    5 0 Отговор
    Само един поглед и е ясно, за какво става въпрос!

    14:39 19.06.2026

  • 6 ТОЯ КАК НЕ РАЗБРА

    4 0 Отговор
    Че тези моми дават и без да се жениш за тях.

    14:39 19.06.2026

  • 7 Сила

    4 0 Отговор
    Малкия трътльо е голем несретник ...
    Само го щават некви селски пръчки ...

    14:43 19.06.2026

  • 8 Ицо

    1 0 Отговор
    Когато един мъж обсипва една жена с подаръци и глезотии, той ще очаква нещо насреща. И то няма да е, да му готви и да му пере чорапите. При тази ситуация, жената няма интерес да му отказва, защото има опастност да бъде заменена с друга! А това за мен е разновидност на проституцията.

    14:47 19.06.2026