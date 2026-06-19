Годеницата на Рачков показа меркантилната си страна

Годеницата на Димитър Рачков – Виктория Кузманова предизвика бурна дискусия за ролята на парите в любовта.
Бившата адреналинка от "Господари на ефира", която успешно развива собствен салон за красота, стана водеща и на онлайн подкаст, в който разговаря с различни гостенки, докато тя им прави маникюр. С дамите тя разговаря по теми като отношенията между мъжете и жените, любовта и финансовите възможности.
Именно един от последните епизоди предизвика сериозен отзвук в социалните мрежи.
Гостенката в предаването защити тезата, че мъжът трябва да осигурява комфорт на жената, да я обсипва с подаръци, пътувания и внимание, защото именно това я кара да се чувства ценена и обичана.
Думите ѝ предизвикаха десетки коментари, а част от зрителите стигнаха до извода, че щом Виктория е поканила подобен събеседник и не е възразила на казаното, вероятно и самата тя споделя подобна философия, пише "Ретро".
Дискусията накара интернет потребителите да се замислят за предстоящия ѝ брак с Димитър Рачков.
Отдавна се говори, че популярният комик не пести средства, когато става въпрос за любимата му жена. Екзотични пътувания, дизайнерски подаръци и инвестиции в бизнеса на Виктория често са сред темите, които се коментират около двойката.
След като двамата се сгодиха в началото на годината, всички очакват да видят как ще изглежда предстоящата звездна сватба. Според запознати подготовката върви с пълна сила, а бъдещите младоженци не възнамеряват да правят компромиси с нито един детайл.
Булчинската рокля на Виктория също е в центъра на подготовката и очакванията. По информация на близки до двойката моделът вече е избран и ще бъде изработен специално по неин проект. Макар точната стойност да се пази в тайна, сред светските среди упорито се говори, че цената може да бъде сравнима със стойността на чисто нов автомобил.
Очаква се и самото тържество да бъде сред най-коментираните светски събития на годината, като сред гостите вероятно ще присъстват редица популярни лица от шоубизнеса, допълва Шоу Блиц.
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1 А аз
14:32 19.06.2026
2 РАЧКОВ
14:32 19.06.2026
3 екстра е бе рачков
14:36 19.06.2026
4 фактически
14:36 19.06.2026
5 Боклуци
14:39 19.06.2026
6 ТОЯ КАК НЕ РАЗБРА
14:39 19.06.2026
7 Сила
Само го щават некви селски пръчки ...
14:43 19.06.2026
8 Ицо
14:47 19.06.2026