Годеницата на Рачков показа меркантилната си страна

Годеницата на Димитър Рачков – Виктория Кузманова предизвика бурна дискусия за ролята на парите в любовта.

Бившата адреналинка от "Господари на ефира", която успешно развива собствен салон за красота, стана водеща и на онлайн подкаст, в който разговаря с различни гостенки, докато тя им прави маникюр. С дамите тя разговаря по теми като отношенията между мъжете и жените, любовта и финансовите възможности.

Именно един от последните епизоди предизвика сериозен отзвук в социалните мрежи.

Гостенката в предаването защити тезата, че мъжът трябва да осигурява комфорт на жената, да я обсипва с подаръци, пътувания и внимание, защото именно това я кара да се чувства ценена и обичана.

Думите ѝ предизвикаха десетки коментари, а част от зрителите стигнаха до извода, че щом Виктория е поканила подобен събеседник и не е възразила на казаното, вероятно и самата тя споделя подобна философия, пише "Ретро".

Дискусията накара интернет потребителите да се замислят за предстоящия ѝ брак с Димитър Рачков.

Отдавна се говори, че популярният комик не пести средства, когато става въпрос за любимата му жена. Екзотични пътувания, дизайнерски подаръци и инвестиции в бизнеса на Виктория често са сред темите, които се коментират около двойката.

След като двамата се сгодиха в началото на годината, всички очакват да видят как ще изглежда предстоящата звездна сватба. Според запознати подготовката върви с пълна сила, а бъдещите младоженци не възнамеряват да правят компромиси с нито един детайл.

Булчинската рокля на Виктория също е в центъра на подготовката и очакванията. По информация на близки до двойката моделът вече е избран и ще бъде изработен специално по неин проект. Макар точната стойност да се пази в тайна, сред светските среди упорито се говори, че цената може да бъде сравнима със стойността на чисто нов автомобил.

Очаква се и самото тържество да бъде сред най-коментираните светски събития на годината, като сред гостите вероятно ще присъстват редица популярни лица от шоубизнеса, допълва Шоу Блиц.