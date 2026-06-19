Милица Гладнишка показа как отслабва трайно и здравословно (ВИДЕО)

Популярната актриса и певица Милица Гладнишка сподели, че е започнала изцяло нов начин на живот, изпълнен с движение и редовни тренировки. Обичаната от мнозина участничка в "Кой да знае" се довери на известен фитнес инструктор, който е поел сериозен ангажимент – да я вкара в топ форма за точно шест месеца.

Милица Гладнишка винаги е била сред най-чаровните и уверени пищни дами на родната сцена. Излишните килограми обаче започнали сериозно да пречат на професионалните ѝ ангажименти.

"Най-много съм била 85 кг в живота ми, а сега бях станала 82. Тежко ми бе дори да пея. От 5 години почти не ходех пеша и няма как да не се задръстя", откровена е Милица в подкаста "ИЗВЪН Райската градина с Ева".

Като основна причина за напълняването тя посочва натоварения ѝ живот като певица и артист и емоционалното хранене. Милица обяснява как не може да се храни преди представление, а след това в късните часове вече е ужасно гладна и е готова да яде всичко.

Промяната за Милица Гладнишка идва след среща с Ванко – популярен фитнес инструктор с над 65 хиляди последователи в Instagram. Двамата се запознават покрай нейния колега в "Кой да знае" Христо Пъдев. Инструкторът изготвя програма на забавната актриса, с която да свали 10 килограма за 6 месеца по изцяло здравословен и ненатоварващ начин.

Милица споделя, че тренировките са приблизително 40-минутни, ежедневни и тя вече няма търпение всеки ден да дойде времето ѝ за упражнения. Хвали се, че за малко повече от един месец е свалила 4 килограма и се чувства превъзходно, понеже има тренировки както за начинаещи, така и за напреднали.