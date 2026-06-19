Милица Гладнишка показа как отслабва трайно и здравословно (ВИДЕО)

Популярната актриса и певица Милица Гладнишка сподели, че е започнала изцяло нов начин на живот, изпълнен с движение и редовни тренировки. Обичаната от мнозина участничка в "Кой да знае" се довери на известен фитнес инструктор, който е поел сериозен ангажимент – да я вкара в топ форма за точно шест месеца.
Милица Гладнишка винаги е била сред най-чаровните и уверени пищни дами на родната сцена. Излишните килограми обаче започнали сериозно да пречат на професионалните ѝ ангажименти.
"Най-много съм била 85 кг в живота ми, а сега бях станала 82. Тежко ми бе дори да пея. От 5 години почти не ходех пеша и няма как да не се задръстя", откровена е Милица в подкаста "ИЗВЪН Райската градина с Ева".
Като основна причина за напълняването тя посочва натоварения ѝ живот като певица и артист и емоционалното хранене. Милица обяснява как не може да се храни преди представление, а след това в късните часове вече е ужасно гладна и е готова да яде всичко.
Промяната за Милица Гладнишка идва след среща с Ванко – популярен фитнес инструктор с над 65 хиляди последователи в Instagram. Двамата се запознават покрай нейния колега в "Кой да знае" Христо Пъдев. Инструкторът изготвя програма на забавната актриса, с която да свали 10 килограма за 6 месеца по изцяло здравословен и ненатоварващ начин.
Милица споделя, че тренировките са приблизително 40-минутни, ежедневни и тя вече няма търпение всеки ден да дойде времето ѝ за упражнения. Хвали се, че за малко повече от един месец е свалила 4 килограма и се чувства превъзходно, понеже има тренировки както за начинаещи, така и за напреднали.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хахаха
15:01 19.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Софийски селянин,Пенсионер
Коментиран от #18
15:02 19.06.2026
4 А ве,дручко си е...
15:03 19.06.2026
5 Колкото и да отслабва...
15:04 19.06.2026
6 при редовен прием на протеинови добавки
Гладнишка показа как отслабва трайно за
да се поучат затлъстелите цъкащи каки
разиграващи лапнишарани по сайтовете
15:10 19.06.2026
7 Браво!
Коментиран от #9
15:12 19.06.2026
8 Евгени от Алфапласт
15:19 19.06.2026
9 Да ти кажа,че и умна...!
До коментар #7 от "Браво!":В ,,Кой да знае" има много добри разсъждения...
Демонстрира знания ,в много области и висок интелект...
15:25 19.06.2026
10 лими
15:25 19.06.2026
11 Звездоброец
Коментиран от #19
15:26 19.06.2026
12 Факт
Коментиран от #13
15:27 19.06.2026
13 Не може да бъде...
До коментар #12 от "Факт":...,ама -Факт...!
15:32 19.06.2026
14 Браво на Милица
15:35 19.06.2026
15 лошо няма
15:47 19.06.2026
16 Соваж бейби
и в къщи ,на ден вървя от 10 до 20 км,с 5,5 км.в ч скорост не бягам да не натоварвам сърцето,5 за коремни и 5 за бицепс да няма виснали меса няма ставаме културисти за жена е грозно .С по едно хапче гинкобилоба и Forté Pharma - Turbo Draine Peche ,JUVAMINE - Brûle-Graisse Elimination - A base de Chrome, Guarana, Queue de Cerise et Maté - Arôme Ananas няма болки в тялото ,....за храната е ясно с банички няма стане ,риба пиле ,зеленчук.Доволна съм не ми трябват инструктори им набутвам пари и да спортувам по миризливи на пот фитнеси и уреди в обществена баня пък абсурд гнус ме е .
15:52 19.06.2026
17 Тренировки значи?
Обаче препоръчват също да не се консумира никакъв хляб и да се намали консумацията на храни, съдържащи захар.
Та, не знам дали на пържолите с кисело зеле се дължи отслабването при тази диета или е следствие от отказа от хляб и намаляването на сладките неща в менюто?
Защо ли този начин на отслабване ми харесва повече от тренировките? :)))
15:55 19.06.2026
18 Уточнителят
До коментар #3 от "Софийски селянин,Пенсионер":Мома ли е? Или е просто неомъжена?
Ако е първото, непременно трябва да се съветва с психотерапевт. Ако е второто, нЕма страшно.
15:56 19.06.2026
19 Хипотеза
До коментар #11 от "Звездоброец":Възможно е в далечното минало да са били бедни и да са гладували. После явно са се замогнали и са започнали да папат като за световно, за да забравят глада от миналото на фамилията. Така предполагам, че се е стигнало до необходимостта да се взимат мерки за отслабване.
16:00 19.06.2026