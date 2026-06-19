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Милица Гладнишка показа как отслабва трайно и здравословно (ВИДЕО)

Милица Гладнишка показа как отслабва трайно и здравословно (ВИДЕО)

19 Юни, 2026 14:58 1 664 19

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  • актриса

Актрисата е започнала да работи с личен треньор, който я е вкарал във форма

Милица Гладнишка показа как отслабва трайно и здравословно (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Популярната актриса и певица Милица Гладнишка сподели, че е започнала изцяло нов начин на живот, изпълнен с движение и редовни тренировки. Обичаната от мнозина участничка в "Кой да знае" се довери на известен фитнес инструктор, който е поел сериозен ангажимент – да я вкара в топ форма за точно шест месеца.

Милица Гладнишка винаги е била сред най-чаровните и уверени пищни дами на родната сцена. Излишните килограми обаче започнали сериозно да пречат на професионалните ѝ ангажименти.

"Най-много съм била 85 кг в живота ми, а сега бях станала 82. Тежко ми бе дори да пея. От 5 години почти не ходех пеша и няма как да не се задръстя", откровена е Милица в подкаста "ИЗВЪН Райската градина с Ева".

Като основна причина за напълняването тя посочва натоварения ѝ живот като певица и артист и емоционалното хранене. Милица обяснява как не може да се храни преди представление, а след това в късните часове вече е ужасно гладна и е готова да яде всичко.

Промяната за Милица Гладнишка идва след среща с Ванко – популярен фитнес инструктор с над 65 хиляди последователи в Instagram. Двамата се запознават покрай нейния колега в "Кой да знае" Христо Пъдев. Инструкторът изготвя програма на забавната актриса, с която да свали 10 килограма за 6 месеца по изцяло здравословен и ненатоварващ начин.

Милица споделя, че тренировките са приблизително 40-минутни, ежедневни и тя вече няма търпение всеки ден да дойде времето ѝ за упражнения. Хвали се, че за малко повече от един месец е свалила 4 килограма и се чувства превъзходно, понеже има тренировки както за начинаещи, така и за напреднали.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахаха

    24 2 Отговор
    Маа оземпик та се кине!

    15:01 19.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Софийски селянин,Пенсионер

    16 9 Отговор
    Стара безполезна мома,още и лигава до безобразие..

    Коментиран от #18

    15:02 19.06.2026

  • 4 А ве,дручко си е...

    10 3 Отговор
    ...Рая Назарян...😉!

    15:03 19.06.2026

  • 5 Колкото и да отслабва...

    11 5 Отговор
    ...костите и големи и пак същата...

    15:04 19.06.2026

  • 6 при редовен прием на протеинови добавки

    11 1 Отговор
    и редовно месене на кекс

    Гладнишка показа как отслабва трайно за
    да се поучат затлъстелите цъкащи каки
    разиграващи лапнишарани по сайтовете

    15:10 19.06.2026

  • 7 Браво!

    9 4 Отговор
    Сладурана.

    Коментиран от #9

    15:12 19.06.2026

  • 8 Евгени от Алфапласт

    11 0 Отговор
    Приличаше на морж преди, сега, ако е като на клипа, бива. Без креватен фитнес по-бавно става, в ущърб на лъжата.

    15:19 19.06.2026

  • 9 Да ти кажа,че и умна...!

    12 4 Отговор

    До коментар #7 от "Браво!":

    В ,,Кой да знае" има много добри разсъждения...
    Демонстрира знания ,в много области и висок интелект...

    15:25 19.06.2026

  • 10 лими

    9 0 Отговор
    Както винаги е било през годините-с хуешко месо!

    15:25 19.06.2026

  • 11 Звездоброец

    5 0 Отговор
    Фамилията й "показва" какви правила трябва да спазва !

    Коментиран от #19

    15:26 19.06.2026

  • 12 Факт

    3 0 Отговор
    Не мож да бъде

    Коментиран от #13

    15:27 19.06.2026

  • 13 Не може да бъде...

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Факт":

    ...,ама -Факт...!

    15:32 19.06.2026

  • 14 Браво на Милица

    2 1 Отговор
    Който работи, отслабва.... който не - не!!!

    15:35 19.06.2026

  • 15 лошо няма

    4 3 Отговор
    Симпатична, талантлива и умна жена

    15:47 19.06.2026

  • 16 Соваж бейби

    1 0 Отговор
    По добре да си купи пътека от Декатлон са най евтини
    и в къщи ,на ден вървя от 10 до 20 км,с 5,5 км.в ч скорост не бягам да не натоварвам сърцето,5 за коремни и 5 за бицепс да няма виснали меса няма ставаме културисти за жена е грозно .С по едно хапче гинкобилоба и Forté Pharma - Turbo Draine Peche ,JUVAMINE - Brûle-Graisse Elimination - A base de Chrome, Guarana, Queue de Cerise et Maté - Arôme Ananas няма болки в тялото ,....за храната е ясно с банички няма стане ,риба пиле ,зеленчук.Доволна съм не ми трябват инструктори им набутвам пари и да спортувам по миризливи на пот фитнеси и уреди в обществена баня пък абсурд гнус ме е .

    15:52 19.06.2026

  • 17 Тренировки значи?

    3 0 Отговор
    Но аз днес попаднах на публикация, качена в интернет, според която много се отслабвало, ако човек консумира ферментирали храни. И препоръчват "да мааме" свинско с кисело зеле! :)))
    Обаче препоръчват също да не се консумира никакъв хляб и да се намали консумацията на храни, съдържащи захар.
    Та, не знам дали на пържолите с кисело зеле се дължи отслабването при тази диета или е следствие от отказа от хляб и намаляването на сладките неща в менюто?
    Защо ли този начин на отслабване ми харесва повече от тренировките? :)))

    15:55 19.06.2026

  • 18 Уточнителят

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Софийски селянин,Пенсионер":

    Мома ли е? Или е просто неомъжена?
    Ако е първото, непременно трябва да се съветва с психотерапевт. Ако е второто, нЕма страшно.

    15:56 19.06.2026

  • 19 Хипотеза

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Звездоброец":

    Възможно е в далечното минало да са били бедни и да са гладували. После явно са се замогнали и са започнали да папат като за световно, за да забравят глада от миналото на фамилията. Така предполагам, че се е стигнало до необходимостта да се взимат мерки за отслабване.

    16:00 19.06.2026