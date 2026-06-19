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Анджелина Джоли най-накрая се е съвзела 10 години след развода с Брад Пит

Анджелина Джоли най-накрая се е съвзела 10 години след развода с Брад Пит

19 Юни, 2026 15:31 634 9

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Актрисата отдава възстановяването си на децата си

Анджелина Джоли най-накрая се е съвзела 10 години след развода с Брад Пит - 1
Снимка: БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Анджелина Джоли заяви, че постепенно възвръща своя „боен дух“ близо десет години след раздялата с бившия си съпруг Брад Пит. В интервю за Variety актрисата признава, че през последните години е преминала през труден период, но днес отново се чувства по-уверена и мотивирана.

„Мисля, че бойният ми дух най-накрая се завърна“, казва Анджелина Джоли. По думите ѝ в определен момент е загубила част от своята увереност и решителност, но днес усеща, че постепенно си връща предишната енергия.

Носителката на „Оскар“ отдава голяма заслуга за това на шестте си деца – Мадокс, Пакс, Захара, Шайло и близнаците Нокс и Вивиан. Според нея именно те са я насърчили отново да бъде активна и да се впуска в нови проекти.

„Децата ми са пораснали и много ме окуражават. Искат да пътувам, да работя и да откривам страни от себе си, които може би не съм се чувствала достатъчно свободна да изразя преди“, споделя актрисата.

Джоли отбелязва, че повечето от децата ѝ вече са пълнолетни или са на прага на зрелостта и все по-често я подтикват да се връща към международните си ангажименти, хуманитарната дейност и киното. „Те ме познават по-добре от всеки друг и въпреки това все още ме харесват, което говори много“, казва тя с усмивка.

Звездата от „Господарка на злото“ разкрива още, че преди развода си с Брад Пит постепенно е започнала да се отдалечава от актьорската професия. По онова време тя е насочила вниманието си към режисурата и международните хуманитарни инициативи, с които е свързана от години като специален пратеник на различни организации.

След раздялата през 2016 г. обаче Анджелина Джоли е избирала предимно проекти, които са ѝ позволявали да бъде близо до децата си. „Единственият начин да прекарвам повече време у дома и същевременно да осигуря добри доходи беше да се върна към актьорството“, признава тя.

Разводът между Джоли и Пит, започнал през септември 2016 г., се превърна в една от най-продължителните и сложни съдебни битки в Холивуд. Двамата официално финализираха раздялата си едва в края на 2024 г. след повече от осем години съдебни спорове, свързани с попечителството над децата и общото им имущество.

Междувременно отношенията между Брад Пит и част от децата му продължават да бъдат обтегнати. През последните години няколко от тях се отказаха публично от фамилното име на баща си. Шайло първа подаде документи за официална промяна на името си, а по-късно подобни стъпки предприеха и Захара и Мадокс. В медиите се появиха и информации, че Нокс и Вивиан също използват единствено фамилията Джоли в различни официални и обществени изяви.

Според публикации в американските медии Пит поддържа ограничени контакти с повечето от децата си и е силно разочарован от развитието на отношенията им. Източници, близки до актьора, твърдят, че той не е изгубил надежда един ден да възстанови връзката си с тях.

От своя страна хора от обкръжението на Анджелина Джоли отхвърлят обвиненията, че тя е насърчавала дистанцията между децата и баща им. Те посочват, че след раздялата семейството е участвало в продължителна семейна терапия с цел всички да преодолеят последиците от конфликтите, довели до развода.

„Децата вече са възрастни и вземат собствените си решения. Ако избират да се дистанцират, това е резултат от преживяното и от болката, която са изпитали“, твърди източник, близък до актрисата.

В последните години Анджелина Джоли постепенно възобнови активната си работа в киното и международните си инициативи. Освен че продължава да участва във филмови проекти, тя остава ангажирана с каузи, свързани с правата на бежанците, жените и децата в конфликтни региони по света.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Членовед 🍌 МАКЕДОНЕЦ

    0 7 Отговор
    ДА СЪМ €БА МAЙКИТE 🧔‍♀️🧔‍♀️🧔‍♀️ ВИ, БЪЛГАРИ!
    😀

    Коментиран от #6, #9

    15:32 19.06.2026

  • 2 Вярно????

    14 0 Отговор
    10 години ли са минали?! Лелее колко време занимават света със себе си и тъпотиите си!

    15:39 19.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Еее...

    5 1 Отговор
    Ако най накрая се ожени по любов, ще се съживи, но - едва ли ще го направи!

    15:45 19.06.2026

  • 5 Зъл пес

    11 1 Отговор
    Многострадалната Геновева се възстановила.Не стига че съсипа мъжа си,ами тя била страдалката.Боже.

    15:47 19.06.2026

  • 6 Ахаааа

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Членовед 🍌 МАКЕДОНЕЦ":

    Иди първо се надени при твойта.

    15:48 19.06.2026

  • 7 Запознат

    1 1 Отговор
    Герб е изпраскал Бети и избегал с 200 🐐🥳🥳🥳🥳

    15:53 19.06.2026

  • 8 ха, ха

    1 1 Отговор
    Къде се е покрил изживяващият се за балканския Брад Пит да си изсипе жлъчта по Анджелина?Някъде се е запил сигурно като идола си.

    16:00 19.06.2026

  • 9 ха ха Хо

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Членовед 🍌 МАКЕДОНЕЦ":

    Изкъпи се бееее,изкъпи се,че смърдиш на сърбоалбанец.

    16:11 19.06.2026