Съпругът на Селена Гомес - Бени Бланко се показа с шокираща прическа - полуобръсната глава (ВИДЕО)

Съпругът на Селена Гомес – музикалният продуцент Бени Бланко, изненада феновете си с необичайна промяна във външния си вид.

38-годишният продуцент се появи заедно с близкия си приятел и рапър Лил Дики в нов епизод на YouTube поредицата GOAT Talk на Complex, където двамата обсъждаха своите фаворити в музиката, киното и телевизията.

Зрителите обаче бързо насочиха вниманието си към новата прическа на Бланко. Той се появи с напълно обръсната лява половина на главата, докато къдравата му коса от дясната страна беше запазена.

По време на разговора Бени Бланко не коментира новата си визия, но в социалните мрежи тя предизвика множество реакции. Част от феновете се пошегуваха, че вероятно е загубил бас, докато други предположиха, че става дума за временна промяна или използване на специална гримьорска шапка, имитираща плешивост.

Необичайната трансформация идва малко повече от седмица след като Бланко участва в рекламна кампания за марката за грижа за косата LolaVie на Дженифър Анистън. В клипа, публикуван в профила на актрисата, Бени Бланко и Селена Гомес се появяват като гости в дома на звездата от „Приятели“. Във видеото Анистън разглежда къдравата коса на продуцента и се шегува, че е облекчена, че не открива „никакви същества“, живеещи в нея.

След това актрисата оформя косата му, използвайки продукти от собствената си марка, и дори се опитва да му направи ниска конска опашка – прическа, която той признава, че никога не е носил.

По-късно Бланко похвали резултата и заяви, че косата му никога не се е чувствала толкова мека. В публикацията Дженифър Анистън се пошегува с въпроса „Опашка или без опашка – това е въпросът“, а Бланко отвърна с коментар, че косата му никога не е изглеждала по-добре.

Бени Бланко и Селена Гомес потвърдиха връзката си през 2023 г., а впоследствие обявиха и годежа си. Двамата сключиха брак миналата година, а сега често споделят моменти от съвместния си живот в социалните мрежи и работят заедно по различни музикални и рекламни проекти.