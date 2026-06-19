Археолози откриха „прототип" на Стоунхендж близо до каменната структура (ВИДЕО)

Археолози съобщиха, че са открили съоръжение в близост до праисторическия каменен кръг Стоунхендж в Южна Англия, което вероятно е послужило като „прототип" за неолитния паметник на 5000 години, предаде Асошиейтед прес.

Според екипа от британската фирма „Уесекс аркиолъджи" (Wessex Archaeology), съоръжението вероятно е включвало два дървени стълба, разположени на 120 метра един от друг и подравнени така, че да сочат директно към изгряващото слънце по време на лятното слънцестоене и към залязващото слънце по време на зимното слънцестоене.

Изследователите смятат, че „прототипът" е по-стар от Стоунхендж с около 500 години, пояснява БТА.

Ръководителят на екипа Фил Хардинг, известен във Великобритания с дългогодишните си разкопки за телевизионния сериал Time Team на „Ченъл 4", казва, че обектът вероятно е бил център на големи религиозни събирания.

На мястото са открити и множество други находки, включително керамика, кости от животни и рядък нож с форма на диск.



"Възможности като тази вероятно се появяват само веднъж в живота", споделя 76-годишният Хардинг. "Вече съм към края на професионалния си път, но съм бил част от археологията достатъчно дълго, за да стана свидетел на това откритие, защото то със сигурност е върхът в кариерата ми", допълва той.

Находките бяха оповестени преди лятното слънцестоене, което тази година се пада в неделя, 21 юни. Всяка година хиляди хора се отправят към Стоунхендж, за да отпразнуват най-дългия ден в годината в Северното полукълбо.

Стоунхендж е символ на британската култура и история и остава една от най-големите туристически атракции в страната. Обектът, включен в Списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, е бил изграден в равнината Солсбъри на етапи, започващи преди 5000 години, като уникалният каменен кръг е издигнат в края на неолита около 2500 г. пр.н.е.

Значението на обекта е предмет на оживени дебати. Най-разпространеното схващане е, той е бил храм, ориентиран според движението на слънцето - перфектно съвпадащ с лятното и зимното слънцестоене.

Изследователите, открили структурата близо до Стоунхендж, са направили разкопките в Булфорд на 5 километра от основния каменен кръг. Първоначалните разкопки са направени между 2015 и 2017 г., като находките са подложени на многогодишни анализи и тестове, допълва Асошиейтед прес.

Организацията "Инглиш херитидж" (English Heritage) посочва, че според други теории за Стоунхендж той е бил място за коронация на датски крале, храм на друидите, култов център за изцеление или астрономически "компютър" за предсказване на затъмнения и слънчеви явления.

Каквото и да е обяснението, хиляди хора, много от които облечени като друиди и езичници, ще се съберат на мястото в неделя, за да посрещнат изгрева на слънцето.