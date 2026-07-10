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Меган Маркъл и децата все пак ще се присъединят към принц Хари във Великобритания

Меган Маркъл и децата все пак ще се присъединят към принц Хари във Великобритания

10 Юли, 2026 15:59 538 3

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Семейството на херцога първоначално отказа да пътува с него до Лондон заради несигурност с охраната, но в крайна сметка ще бъдат с него по време на посещението му в родината

Меган Маркъл и децата все пак ще се присъединят към принц Хари във Великобритания - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Меган Маркъл ще пътува до Великобритания заедно с двете си деца от принц Хари, след като първоначално плановете бяха отменени заради опасения, свързани със сигурността, съобщава Page Six.

Херцогинята на Съсекс ще пристигне в Лондон с принц Арчи, 7 г., и принцеса Лилибет, 5 г., но няма намерение да участва в публични събития, посочва източник на изданието. Според същата информация тя няма да присъства на събитието, свързано с Invictus Games, на което принц Хари трябва да се появи в петък.

По време на престоя си във Великобритания семейството планира да посети гроба на принцеса Даяна в имението Алторп в Нортхамптъншър. Освен това Меган и Хари се опитват да организират среща на децата с техния дядо, крал Чарлз III, който се лекува от онкологично заболяване, но такава среща все още не е потвърдена.

Миналия месец се появи информация, че Хари и Меган най-вероятно няма да доведат децата си в Лондон, след като им беше отказана охрана, финансирана от британските данъкоплатци, по време на пътуванията им до Обединеното кралство. Източник на The Guardian тогава заяви, че херцогът на Съсекс е бил силно разстроен от решението и не иска децата му да бъдат преследвани от папараци от момента, в който слязат от самолета.

Говорител на принц Хари по-рано заяви, че той продължава да търси всички възможни варианти, за да осигури безопасното пътуване на Меган, Арчи и Лилибет до Великобритания.

Източник от кралските среди коментира пред Page Six, че евентуална среща между децата и крал Чарлз би била по-възможна, ако Меган ги придружава.

Принц Хари вече пристигна във Великобритания по-рано тази седмица. Той присъства на премиерата на документалния филм „Shoot the People“ на своя приятел Мисан Хариман, а на следващия ден стана ясно, че е загубил делото си срещу Associated Newspapers Limited, издателя на Daily Mail във Великобритания, по което твърдеше, че информация за него е била придобита незаконно.

Във вторник херцогът участва и в събитие за промотиране на Invictus Games 2027, които ще се проведат в Бирмингам.

Засега не е ясно дали Хари планира среща с брат си, принц Уилям, или с други членове на британското кралско семейство.


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