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Паник атаки сковавали Михаела Филева с години (ВИДЕО)

Паник атаки сковавали Михаела Филева с години (ВИДЕО)

20 Юни, 2026 09:51 736 5

  • михаела филева-
  • певица-
  • паник атаки

Певицата признава, че въпреки тежестта от подобно изживяване, днес то е в миналото

Паник атаки сковавали Михаела Филева с години (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Михаела Филева направи особено лично признание в ефира преди ден. Популярната изпълнителка разказа за битката си с паник атаките и за усещането, че в определени моменти светът около нея буквално се срива.

Откровението дойде малко след успешния ѝ балетен дебют в ролята на Кралицата в мащабната постановка на „Лебедово езеро“ на Държавна опера – Стара Загора, представена в Зала 1 на НДК.

„Научиха ме дори как да сядам като кралица“, разказа с усмивка певицата пред bTV, като призна, че подготовката за ролята е била истинско предизвикателство.

Зад сценичната увереност обаче се крие и една много по-лична история.

В студиото на "Преди обед" певицата разкри, че новата ѝ песен "Буре в чаша вода" е вдъхновена именно от периода, в който се е борила с тежки паник атаки.

"Тази метафора я използвах за чувството на придаване на огромна стойност на неща, които всъщност не са толкова големи. Песента е написана за моите предизвикателства и за преминаването ми през паник атаките. Това усещане, че светът ти приключва в тази секунда и не можеш да си поемеш дъх. А всъщност това е една буря в чаша вода, която трябва да овладееш, за да продължиш напред", сподели тя.

Поп звездата разказа, че първата ѝ паник атака е била преди около 12 години. Тогава преживяването я е изплашило силно, но с течение на времето успяла да намери начин да се справи с него. Днес тя щастливо отбелязва, че проблемите вече са останали в миналото и то благодарение на музиката.

"В последните години паник атаките са далеч от мен. Музиката освен че беше спасение, донякъде и тя, и пътят ми в нея ме доведоха до тези състояния", казва певицата.

Михаела Филева не крие, че професионалният натиск и динамичният живот понякога имат своята цена, но е убедена, че най-важното е човек да не остава сам в подобни моменти.

„Да потърсиш специалист или просто човек, който да ти подаде ръка, е изключително ценно“, подчертава красавицата.


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