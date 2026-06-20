Жанета Осипова с шокиращо признание: Влачеше ме за косата от ревност (ВИДЕО)

Жанета Осипова направи едно от най-личните и болезнени признания в публичното си пространство. В подкаста на Ивка Бейбе моделът разкри, че е била жертва на домашно насилие и си спомни за шокиращ инцидент, който сложил край на връзката ѝ.
На въпрос дали някога е ставала жертва на физическа агресия от свой партньор, еротичният модел отговори откровено, че това се е случило само веднъж, но е било достатъчно, за да вземе категорично решение, пише Шоу Блиц.
„Случи се. Не подозирах, че този човек има такава агресия в себе си. Вече живеехме заедно“, разказа тя.
По думите ѝ всичко започнало заради пристъп на ревност.
„Изревнува ме и ме удари. Буквално ме влачеше за косата по пода. Това беше първият и последният път“, призна моделът, а малко след това публикува меко казано притеснителна снимка в профила си, на която е покрита със синини по лицето и е с шина на врата. Тя не уточнява какво се е случило, но коментиращите предположиха, че това е бил резултата от нападението.
"Тази снимка можеше да не съществува. След всичко, което изгубих през последните месеци, след хората, които останаха само спомен, и след секундите, в които съдбата реши да ме пощади, разбрах нещо просто: Животът не е утре. Животът е сега.", написа моделът към плашещия кадър.
Жанета е категорична, че подобна граница никога не бива да бъде прекрачвана и че всяка жена трябва да намери сили да си тръгне още при първия подобен случай.
„След това прекратих всякакви взаимоотношения с него. Случи ли се нещо подобно, трябва да си тръгнеш веднага“, заяви тя.
Осипова разкри още, че след инцидента мъжът многократно е търсил начин да получи прошка и да възстанови отношенията им.
„Казваше ми, че никога повече няма да се повтори. Това е моментът, в който трябва да бъдеш силен и да не допускаш отново такова унижение“, сподели тя категорично.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Жанет
Коментиран от #3
11:08 20.06.2026
2 Директора
Коментиран от #5
11:10 20.06.2026
3 Сила
До коментар #1 от "Жанет":Ужас !!!
Ама съвсем не , само те бия ли ...?!?
Старост - нерадост за селските пръчки ....
11:10 20.06.2026
4 поКУРко
11:11 20.06.2026
5 Сила
До коментар #2 от "Директора":И винаги си намират подобни жени , които ги допълват ...
И после реват по фейсбуците ...
11:13 20.06.2026
6 женките ревнуват мн повече
Второ, като почне някаква женка която на нищо не прилича да обяснява как я ревнували и много желали, имайте едно на ум.
И най-голямата чума, която не бихте погледнали дори след кило уиски, може да излезе с номера че я "задявате" нещо. Царици са на тези измами.
Бе ти не би я докоснал с 10 метров прът, тя разправя, че я задяваш. И другите грозотии верват, или поне им се иска да верват, щото това надува и тяхното самомнение.
Коментиран от #24, #25
11:14 20.06.2026
7 Изстрадал
11:16 20.06.2026
8 Ивка Бейбе
11:17 20.06.2026
9 Анита ескорт топмодел счетоводство русия
Коментиран от #14
11:21 20.06.2026
10 Примамка за наивници
11:22 20.06.2026
11 Бети будалата
11:22 20.06.2026
12 Извесна сам но в тайна
Коментиран от #19
11:35 20.06.2026
13 Синини
11:46 20.06.2026
14 Дзак
До коментар #9 от "Анита ескорт топмодел счетоводство русия":Което събуди гейбуря във факти.бг!
Коментиран от #16
11:47 20.06.2026
15 Ташо
11:47 20.06.2026
16 Анонимен
До коментар #14 от "Дзак":Хора са и те се озлобиха!
11:52 20.06.2026
17 аБе,
12:00 20.06.2026
18 Васил
12:03 20.06.2026
19 Бяха
До коментар #12 от "Извесна сам но в тайна":Седем, пак лъжеш.
12:13 20.06.2026
20 Тази
12:30 20.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Тръгването,
12:38 20.06.2026
23 Иванов
12:59 20.06.2026
24 00014
До коментар #6 от "женките ревнуват мн повече":За второто ти изречение - грешиш много. Явно не си попадал на истински киликанзер. Вземи се поразходи из ютуб, да видиш какво правят служебни лица в САЩ с жени позволяващи си волности и криещи се зад маската на невинния пол.
13:10 20.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Фют
Няма ли си под ръка винаги чикийка, ако не може да хване за "дзвра" му, поне да му го отреже.
13:22 20.06.2026