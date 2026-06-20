Жанета Осипова с шокиращо признание: Влачеше ме за косата от ревност (ВИДЕО)

Жанета Осипова направи едно от най-личните и болезнени признания в публичното си пространство. В подкаста на Ивка Бейбе моделът разкри, че е била жертва на домашно насилие и си спомни за шокиращ инцидент, който сложил край на връзката ѝ.

На въпрос дали някога е ставала жертва на физическа агресия от свой партньор, еротичният модел отговори откровено, че това се е случило само веднъж, но е било достатъчно, за да вземе категорично решение, пише Шоу Блиц.

„Случи се. Не подозирах, че този човек има такава агресия в себе си. Вече живеехме заедно“, разказа тя.

По думите ѝ всичко започнало заради пристъп на ревност.

„Изревнува ме и ме удари. Буквално ме влачеше за косата по пода. Това беше първият и последният път“, призна моделът, а малко след това публикува меко казано притеснителна снимка в профила си, на която е покрита със синини по лицето и е с шина на врата. Тя не уточнява какво се е случило, но коментиращите предположиха, че това е бил резултата от нападението.

"Тази снимка можеше да не съществува. След всичко, което изгубих през последните месеци, след хората, които останаха само спомен, и след секундите, в които съдбата реши да ме пощади, разбрах нещо просто: Животът не е утре. Животът е сега.", написа моделът към плашещия кадър.

Жанета е категорична, че подобна граница никога не бива да бъде прекрачвана и че всяка жена трябва да намери сили да си тръгне още при първия подобен случай.

„След това прекратих всякакви взаимоотношения с него. Случи ли се нещо подобно, трябва да си тръгнеш веднага“, заяви тя.

Осипова разкри още, че след инцидента мъжът многократно е търсил начин да получи прошка и да възстанови отношенията им.

„Казваше ми, че никога повече няма да се повтори. Това е моментът, в който трябва да бъдеш силен и да не допускаш отново такова унижение“, сподели тя категорично.