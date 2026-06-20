Новини
Любопитно »
Жанета Осипова с шокиращо признание: Влачеше ме за косата от ревност (ВИДЕО)

Жанета Осипова с шокиращо признание: Влачеше ме за косата от ревност (ВИДЕО)

20 Юни, 2026 11:03 2 359 26

  • жанета осипова-
  • модел-
  • домашно насилие-
  • агресия-
  • партньор-
  • гадже

Моделът разказа, че веднъж в живота си е била жертва на физическа агресия от свой партньор

Жанета Осипова с шокиращо признание: Влачеше ме за косата от ревност (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Жанета Осипова направи едно от най-личните и болезнени признания в публичното си пространство. В подкаста на Ивка Бейбе моделът разкри, че е била жертва на домашно насилие и си спомни за шокиращ инцидент, който сложил край на връзката ѝ.

На въпрос дали някога е ставала жертва на физическа агресия от свой партньор, еротичният модел отговори откровено, че това се е случило само веднъж, но е било достатъчно, за да вземе категорично решение, пише Шоу Блиц.

„Случи се. Не подозирах, че този човек има такава агресия в себе си. Вече живеехме заедно“, разказа тя.

По думите ѝ всичко започнало заради пристъп на ревност.

„Изревнува ме и ме удари. Буквално ме влачеше за косата по пода. Това беше първият и последният път“, призна моделът, а малко след това публикува меко казано притеснителна снимка в профила си, на която е покрита със синини по лицето и е с шина на врата. Тя не уточнява какво се е случило, но коментиращите предположиха, че това е бил резултата от нападението.

"Тази снимка можеше да не съществува. След всичко, което изгубих през последните месеци, след хората, които останаха само спомен, и след секундите, в които съдбата реши да ме пощади, разбрах нещо просто: Животът не е утре. Животът е сега.", написа моделът към плашещия кадър.

Жанета е категорична, че подобна граница никога не бива да бъде прекрачвана и че всяка жена трябва да намери сили да си тръгне още при първия подобен случай.

„След това прекратих всякакви взаимоотношения с него. Случи ли се нещо подобно, трябва да си тръгнеш веднага“, заяви тя.

Осипова разкри още, че след инцидента мъжът многократно е търсил начин да получи прошка и да възстанови отношенията им.

„Казваше ми, че никога повече няма да се повтори. Това е моментът, в който трябва да бъдеш силен и да не допускаш отново такова унижение“, сподели тя категорично.


Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жанет

    35 2 Отговор
    Много съм разочарована! Нормалните мъже след като ме пребиятмеиебат, но откакто застарях, само бият!

    Коментиран от #3

    11:08 20.06.2026

  • 2 Директора

    10 19 Отговор
    Пълно е с мъже кретени.

    Коментиран от #5

    11:10 20.06.2026

  • 3 Сила

    18 4 Отговор

    До коментар #1 от "Жанет":

    Ужас !!!
    Ама съвсем не , само те бия ли ...?!?
    Старост - нерадост за селските пръчки ....

    11:10 20.06.2026

  • 4 поКУРко

    18 8 Отговор
    Трябвало е още! На такива и това им е малко ....

    11:11 20.06.2026

  • 5 Сила

    14 1 Отговор

    До коментар #2 от "Директора":

    И винаги си намират подобни жени , които ги допълват ...
    И после реват по фейсбуците ...

    11:13 20.06.2026

  • 6 женките ревнуват мн повече

    19 4 Отговор
    Първо, жалко че има такива изроди. Не бих ударил жена и с цвете. Дори да прилича на ламята спаска.

    Второ, като почне някаква женка която на нищо не прилича да обяснява как я ревнували и много желали, имайте едно на ум.
    И най-голямата чума, която не бихте погледнали дори след кило уиски, може да излезе с номера че я "задявате" нещо. Царици са на тези измами.
    Бе ти не би я докоснал с 10 метров прът, тя разправя, че я задяваш. И другите грозотии верват, или поне им се иска да верват, щото това надува и тяхното самомнение.

    Коментиран от #24, #25

    11:14 20.06.2026

  • 7 Изстрадал

    16 4 Отговор
    Тези двете колкото и да ги бият и малтретират .... все ще им е малко! Жените имат една единствена цел - да съсипват живота на мъжете правейки се на невинни и непорочни! Започват от синовете си! За това мъже не оставяйте сина си на майка му за отглеждане, защото никога няма да възмъжее! Огледайте около вас да видите че 90% за чехльовции подлоги на жените си докато не ги захвърлят като им станат неудобни!

    11:16 20.06.2026

  • 8 Ивка Бейбе

    7 3 Отговор
    Дубре, Жане!😍

    11:17 20.06.2026

  • 9 Анита ескорт топмодел счетоводство русия

    9 6 Отговор
    На мен камерунеца ми пълнеше устата с топло мляко докато Тони плеве лавандулата 🐐

    Коментиран от #14

    11:21 20.06.2026

  • 10 Примамка за наивници

    14 3 Отговор
    Снимката е обработена с AI и си личи, че е поствана за повече лицемерно съчувствие и лайкове най-вече! Тази мантра за домашноот насилие е много актуална и сега всички лигли ще лайкват и пишат сълзливи коментари докато тя брой центовете от това!

    11:22 20.06.2026

  • 11 Бети будалата

    13 2 Отговор
    Герб ме избамка в задния двор и избега с 200 🐐🤣🥳

    11:22 20.06.2026

  • 12 Извесна сам но в тайна

    13 2 Отговор
    И мен скъпа така ма биха яко ама аз си бех малко виновна, оня дойде неочквано на гангбанк купона, теб с колко та хвана че си, аз бях с пет

    Коментиран от #19

    11:35 20.06.2026

  • 13 Синини

    7 1 Отговор
    А пък аз си помислих, че това е снимка след пластичната операция в периода на възстановяване.

    11:46 20.06.2026

  • 14 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Анита ескорт топмодел счетоводство русия":

    Което събуди гейбуря във факти.бг!

    Коментиран от #16

    11:47 20.06.2026

  • 15 Ташо

    3 0 Отговор
    Много задълбочено от $lИвка бейби,много дълбоко.

    11:47 20.06.2026

  • 16 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Дзак":

    Хора са и те се озлобиха!

    11:52 20.06.2026

  • 17 аБе,

    9 0 Отговор
    Явно скоро са я били защото е с подменената си физиономия,даже сини лещи си е сложила няма нищо общо с натуралната физиономия и преди пластичните операции.Нито ще слушам и гледам подкаста с двете кОрвета,но Осипова е била омъжена за нормално момче като млада но си я влечал кОрварлъка та се развела,станала столичанка в повече и започнала да се снима гола и всичко е следствие на това.Дори във Фермата си показваше дърника при всеки удобен момент с една друга въртиопашка.

    12:00 20.06.2026

  • 18 Васил

    6 0 Отговор
    Ама като е са и давали скъпи подаръци едва ли е ревяла!

    12:03 20.06.2026

  • 19 Бяха

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Извесна сам но в тайна":

    Седем, пак лъжеш.

    12:13 20.06.2026

  • 20 Тази

    6 0 Отговор
    Се е учила от Мара Отварачката и Гущерова

    12:30 20.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Тръгването,

    2 1 Отговор
    Отказването, зарязването е основният и дори единствен начин, по който съвременните млади хора решават проблемите и трудностите пред които са се изправили! Някой им внуши, че животът и само удоволствие - ако ти е трудно, ако трябва да потърпиш или да заставиш волята, мускулите и ума си да работят на макс - оооо, ужас, това не е за мен, ще търпя аз там някакъв, някакви, нещо… Глупави хора, които си мислят, че животът е това, което мислят, докато той е това, което трябва! Ето защо, светът със сигурност отива по дяволите!

    12:38 20.06.2026

  • 23 Иванов

    3 0 Отговор
    Цената и пада няма клиенти останаха само афганистанци и сирици но те не плашат

    12:59 20.06.2026

  • 24 00014

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "женките ревнуват мн повече":

    За второто ти изречение - грешиш много. Явно не си попадал на истински киликанзер. Вземи се поразходи из ютуб, да видиш какво правят служебни лица в САЩ с жени позволяващи си волности и криещи се зад маската на невинния пол.

    13:10 20.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Фют

    0 0 Отговор
    Ма то минало, ма! Кво ми занимавате!
    Няма ли си под ръка винаги чикийка, ако не може да хване за "дзвра" му, поне да му го отреже.

    13:22 20.06.2026