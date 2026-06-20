Арестуваха британската актриса Ема Хюсен за контрабанда на 300 кг метамфетамин (СНИМКА)

Британската актриса Ема Хюсен е обвинена в контрабанда на наркотици в Австралия от Западна Африка, съобщи Nine.com.au.
Тя е арестувана заедно с двойка от Аделаида, след като тримата са обвинени в опит за внос на приблизително 320 килограма метамфетамин на стойност 296 милиона долара, уж скрити в торби с дървени въглища.
Торбите с дървени въглища, пристигнали от Гана, са били рентгенови, след като служители на Граничната полиция са открили в тях бяло кристално вещество, за което по-късно е потвърдено, че е метамфетамин.
Полицията е открила още 32 торби в дома на Хюсен, за които твърдят, че преди това са съдържали наркотици.
Властите са иззели електронните устройства и преносимия компютър на актрисата за допълнителен криминалистичен анализ.
Ема Хюсен ще остане в ареста до следващото си явяване в съда през август.
34-годишната актриса участва в спин-оф на EastEnders и участва заедно с Джейсън Стейтъм в ролята на руска проститутка в "Колибри“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евгени от Алфапласт
12:15 20.06.2026
2 Последния Софиянец
12:17 20.06.2026
3 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Снимали са"Транспортер-5, 6"
12:30 20.06.2026
4 Боевски
12:31 20.06.2026
5 Ужас
Това количество дрога е огромно. Много е вероятно мафиотите да я очистят след излизането й от затвора, ако не знаете Галабин Боевски сега се води "безследно изчезнал".
12:31 20.06.2026
6 мъкаааа
12:31 20.06.2026
7 зеленчук
Коментиран от #10
12:33 20.06.2026
8 Айляк
Да не търгува с метамфетамини?
Айде, бе.
Сега е на 34 години, ще излезе запазена на 45. Чудно.
Друсането, брат.
Там е истината.
Ако не вервате, питайте комедиант Зеле.
12:33 20.06.2026
9 в ролята на проститутка
женицата била принудена с дрога да изкарва хлеба си
няма страшно ще и дадат малка присъда щом е жена
12:35 20.06.2026
10 Защо си рискува живота това момиче
До коментар #7 от "зеленчук":смешки ли плямпаш момиче на 34г
къв живот па рискува
с сигурност е скътала някое друго чекмедже кат тиквата
и ще и се размине с малка присъда като се уж установи че зъл наркодилър я принуждавал и
да простутиира и държи дрогата
12:39 20.06.2026
11 плевен
12:50 20.06.2026
12 В спин кво
12:55 20.06.2026
13 ООрана държава
12:58 20.06.2026