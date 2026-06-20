Новини
Любопитно »
Арестуваха британската актриса Ема Хюсен за контрабанда на 300 кг метамфетамин (СНИМКА)

Арестуваха британската актриса Ема Хюсен за контрабанда на 300 кг метамфетамин (СНИМКА)

20 Юни, 2026 12:14 1 074 13

  • актриса-
  • наркотици-
  • контрабанда-
  • арест

Актрисата е била част от група, опитала се да пренесе наркотиците в торби с дървени въглища

Арестуваха британската актриса Ема Хюсен за контрабанда на 300 кг метамфетамин (СНИМКА) - 1
Кадър: EastEnders
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Британската актриса Ема Хюсен е обвинена в контрабанда на наркотици в Австралия от Западна Африка, съобщи Nine.com.au.

Тя е арестувана заедно с двойка от Аделаида, след като тримата са обвинени в опит за внос на приблизително 320 килограма метамфетамин на стойност 296 милиона долара, уж скрити в торби с дървени въглища.

Торбите с дървени въглища, пристигнали от Гана, са били рентгенови, след като служители на Граничната полиция са открили в тях бяло кристално вещество, за което по-късно е потвърдено, че е метамфетамин.

Полицията е открила още 32 торби в дома на Хюсен, за които твърдят, че преди това са съдържали наркотици.

Властите са иззели електронните устройства и преносимия компютър на актрисата за допълнителен криминалистичен анализ.

Ема Хюсен ще остане в ареста до следващото си явяване в съда през август.

34-годишната актриса участва в спин-оф на EastEnders и участва заедно с Джейсън Стейтъм в ролята на руска проститутка в "Колибри“.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    4 0 Отговор
    Може да е искала да ги изгори...

    12:15 20.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    7 0 Отговор
    Братът на Рая Назарян е шеф на банда дилъри на фентанил във Варна.

    12:17 20.06.2026

  • 3 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 1 Отговор
    Хахах
    Снимали са"Транспортер-5, 6"

    12:30 20.06.2026

  • 4 Боевски

    2 0 Отговор
    лъжа е куферите не са нейни

    12:31 20.06.2026

  • 5 Ужас

    4 0 Отговор
    Пуснах името на тази госпожа в Гугъл и прочетох слъзлавата й история в британския вестник Гардиън. Как родителите й дошли от Ирак. Как нямала какво да яде като дете в Англия, как получавали някакви купони за храна, но това я мотивирало и тя станала актриса.
    Това количество дрога е огромно. Много е вероятно мафиотите да я очистят след излизането й от затвора, ако не знаете Галабин Боевски сега се води "безследно изчезнал".

    12:31 20.06.2026

  • 6 мъкаааа

    1 0 Отговор
    Маалеий!Леле мале!

    12:31 20.06.2026

  • 7 зеленчук

    1 0 Отговор
    Защо си рискува живота това момиче?! Ще я вкарат в затвора за дълго време.

    Коментиран от #10

    12:33 20.06.2026

  • 8 Айляк

    4 1 Отговор
    И като е актриса, кво?
    Да не търгува с метамфетамини?
    Айде, бе.
    Сега е на 34 години, ще излезе запазена на 45. Чудно.

    Друсането, брат.
    Там е истината.
    Ако не вервате, питайте комедиант Зеле.

    12:33 20.06.2026

  • 9 в ролята на проститутка

    3 0 Отговор
    явно стиснатите клиентите не са оценили услугите и
    женицата била принудена с дрога да изкарва хлеба си

    няма страшно ще и дадат малка присъда щом е жена

    12:35 20.06.2026

  • 10 Защо си рискува живота това момиче

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "зеленчук":

    смешки ли плямпаш момиче на 34г

    къв живот па рискува
    с сигурност е скътала някое друго чекмедже кат тиквата
    и ще и се размине с малка присъда като се уж установи че зъл наркодилър я принуждавал и
    да простутиира и държи дрогата

    12:39 20.06.2026

  • 11 плевен

    1 0 Отговор
    Брей ! Руска проститутка. Кой да се сети! Ама май не е руска, а собствено, домашно ,британско производство.

    12:50 20.06.2026

  • 12 В спин кво

    0 0 Отговор
    Е участвала???? Ей, идиоти, тука е България и се пише и говори на български! Като не знаете или не можете, кой ви е цанил за пишман журналисти?!?

    12:55 20.06.2026

  • 13 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Хюсейн е много популярно и често срещано име в англия от няколко години

    12:58 20.06.2026