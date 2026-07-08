Гладиаторът Ръсел Кроу вае мускули с 20-годишния си син (СНИМКИ)

Ръсел Кроу отбеляза 20-ия рожден ден на по-малкия си син Тенисън с публикация в X, придружена от няколко семейни снимки. 62-годишният актьор сподели кадри, сред които обща снимка със сина му, на която двамата позират с потници и показват мускули, както и фотография от конна езда.

Носителят на „Оскар“ публикува и архивен кадър отпреди близо две десетилетия, на който държи Тенисън като бебе. „Преди 20 години днес, в 6:53 сутринта, този невероятен млад мъж се появи в живота ни. Честит рожден ден, Тени“, написа Кроу към снимките.

20 years ago today, at 7 minutes to 7am, this amazing young man arrived in our lives. Happy Birthday Tenny. pic.twitter.com/qAvgpsXJyH — Russell Crowe (@russellcrowe) July 7, 2026

Публикацията привлече внимание и заради видимо променената физическа форма на актьора. През последната година Ръсел Кроу е отслабнал значително, като в подкаста на Джо Роугън разкри, че е свалил 26 килограма. По думите му след края на снимките на последния му филм „Nuremberg“ е тежал 126 килограма, а към момента е около 101 килограма.

Актьорът каза още, че е ограничил значително приема на алкохол, въпреки че не се е отказал напълно от него. Той свърза трансформацията си и с програма за здраве и възстановяване, включваща процедури за намаляване на възпаленията в тялото. Екранният гладиатор уточни, че през годините е натрупал травми от физически роли и каскади.

Освен Тенисън, актьорът има и 25-годишен син, Чарлс. Двете момчета са от брака му с австралийската актриса и певица Даниел Спенсър. Двамата се ожениха през април 2003 г. във фермата на Кроу в Нана Глен, Австралия, разделиха се през 2012 г., а разводът им беше финализиран шест години по-късно.

Въпреки раздялата Спенсър е казвала, че двамата са запазили добри отношения и продължават да се възприемат като семейство. По думите ѝ краят на брака не е означавал край на приятелството им.

Ръсел Кроу има връзка с актрисата Бритни Терио от около шест години. Двамата се появиха заедно на кинофестивала в Таормина миналия месец. Връзката им започва през 2020 г., а през октомври 2022 г. те за първи път излязоха заедно на червен килим на премиерата на филма „Poker Face“ в Рим. Двойката се запознава на снимачната площадка на трилъра „Broken City“ през 2013 г.