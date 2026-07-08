Новини
Любопитно »
Гладиаторът Ръсел Кроу вае мускули с 20-годишния си син (СНИМКИ)

Гладиаторът Ръсел Кроу вае мускули с 20-годишния си син (СНИМКИ)

8 Юли, 2026 16:31 1 153 3

  • ръсел кроу-
  • син-
  • рожден ден-
  • форма-
  • актьор-
  • гладиатор

Актьорът честити 20-ия рожден ден на наследника си

Гладиаторът Ръсел Кроу вае мускули с 20-годишния си син (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Ръсел Кроу отбеляза 20-ия рожден ден на по-малкия си син Тенисън с публикация в X, придружена от няколко семейни снимки. 62-годишният актьор сподели кадри, сред които обща снимка със сина му, на която двамата позират с потници и показват мускули, както и фотография от конна езда.

Носителят на „Оскар“ публикува и архивен кадър отпреди близо две десетилетия, на който държи Тенисън като бебе. „Преди 20 години днес, в 6:53 сутринта, този невероятен млад мъж се появи в живота ни. Честит рожден ден, Тени“, написа Кроу към снимките.

Публикацията привлече внимание и заради видимо променената физическа форма на актьора. През последната година Ръсел Кроу е отслабнал значително, като в подкаста на Джо Роугън разкри, че е свалил 26 килограма. По думите му след края на снимките на последния му филм „Nuremberg“ е тежал 126 килограма, а към момента е около 101 килограма.

Актьорът каза още, че е ограничил значително приема на алкохол, въпреки че не се е отказал напълно от него. Той свърза трансформацията си и с програма за здраве и възстановяване, включваща процедури за намаляване на възпаленията в тялото. Екранният гладиатор уточни, че през годините е натрупал травми от физически роли и каскади.

Освен Тенисън, актьорът има и 25-годишен син, Чарлс. Двете момчета са от брака му с австралийската актриса и певица Даниел Спенсър. Двамата се ожениха през април 2003 г. във фермата на Кроу в Нана Глен, Австралия, разделиха се през 2012 г., а разводът им беше финализиран шест години по-късно.

Въпреки раздялата Спенсър е казвала, че двамата са запазили добри отношения и продължават да се възприемат като семейство. По думите ѝ краят на брака не е означавал край на приятелството им.

Ръсел Кроу има връзка с актрисата Бритни Терио от около шест години. Двамата се появиха заедно на кинофестивала в Таормина миналия месец. Връзката им започва през 2020 г., а през октомври 2022 г. те за първи път излязоха заедно на червен килим на премиерата на филма „Poker Face“ в Рим. Двойката се запознава на снимачната площадка на трилъра „Broken City“ през 2013 г.

Гладиаторът Ръсел Кроу вае мускули с 20-годишния си син (СНИМКИ)


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 свидетел

    6 5 Отговор
    поредното вдетинено старче. дано не се сецне !

    16:36 08.07.2026

  • 2 Невероятните Ръсел Кроу и Бритни Терио

    1 1 Отговор
    Много талантливи актьори са Ръсел Кроу и Бритни Терио / „Poker Face“.
    Сериалът "Покер-лице" / „Poker Face“ е много сполучлив и интересен.

    16:44 08.07.2026

  • 3 авантгард

    2 1 Отговор
    Брадата го прави да изглежда стар.
    За което едва ли му пука.
    Както и на мен.
    Важни са мускулите.

    17:00 08.07.2026