Ридли Скот ще прави нов филм по класиката "Островът на съкровищата", Хю Джакман ще е Джон Силвър

Британският режисьор Ридли Скот се готви да работи по нова филмова адаптация на романа на Робърт Луис Стивънсън „Островът на съкровищата“, съобщи Deadline, позовавайки се на източници от индустрията.
Според тях актьорът Хю Джакман ще играе ролята на пиратския лидер Джон Силвър.
Завършеният проект, с подготвен сценарий и актьорски състав, трябваше да бъде представен на големи филмови студия на 8 юни. Очаква се конкурс за филмовите права.
20th Century Studios, традиционният сътрудник на Скот, обаче е отказал проекта, въпреки че има първи избор. Източници твърдят, че това решение се дължи на факта, че Disney, собственикът на студиото, е фокусиран върху разработването на поредицата „Карибски пирати“ и не иска да създава конкуренция между двата пиратски проекта.
Романът „Островът на съкровищата“, публикуван през 1883 г., се смята за един от най-известните приключенски разкази в световната литература. Книгата е преведена на над 50 езика, с общ тираж над 100 милиона копия.
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