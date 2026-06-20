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Гаджето на Дженифър Анистън обезумя от ревност заради бившия ѝ Брад Пит

Гаджето на Дженифър Анистън обезумя от ревност заради бившия ѝ Брад Пит

20 Юни, 2026 15:09 816 3

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  • джим къртис-
  • ревност-
  • бивш съпруг

Джим Къртис не харесал коментар, който Дженифър Анистън направила по време на интервю

Гаджето на Дженифър Анистън обезумя от ревност заради бившия ѝ Брад Пит - 1
Снимка: Instagram
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Дженифър Анистън, която беше омъжена за актьора Брад Пит, се е скарала с приятеля си Джим Къртис заради скорошно интервю, предаде Closer, позовавайки се на източник.

По време на разговор с бившата си колежка от „Приятели“ Лиса Кудроу, Анистън говори топло и с хумор за работата си с Пит, който имаше кратка епизодична роля в сериала. Според източника, Къртис очевидно не е останал доволен.

„Това се превърна в неочакван източник на напрежение, защото Джен смята това отношение за здравословно и зряло, докато Джим вярва, че някои неща е най-добре да останат в миналото. Той настоява, че не ревнува, но нека си го кажем, ако някой може да накара мъж да ревнува, това е Брад Пит.“, казва източникът.

Според източника, твърдението на Дженифър Анистън, че Брад Пит, както и други гости в сериала, е бил нервен на снимачната площадка, е начин да покаже, че не държи на бившия си. Новият партньор на звездата обаче не е съгласен с този извод.

„Джим знае от първа ръка болката, през която Джен е преминала заради тази връзка, и абсолютно не разбира защо е отворена за приятелски отношения с Брад“, заключи източникът.

Анистън и Пит се разделиха през 2005 г. след близо пет години заедно и остават в приятелски отношения. В момента Брад Пит се среща с 33-годишната треньорка Инес де Рамон, докато Дженифър Анистън от година е с 50-годишния хипнотизатор Къртис.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 събче другите не ги мисли

    5 0 Отговор
    гледай ти да не обезумееш от ревност заради бивши

    15:13 20.06.2026

  • 2 Няма що

    6 1 Отговор
    Ще предположиш, че това е мъж от класа, а то - най обикновен ревнив идиот! Когато някой се прицели в жена от класа, трябва да е наясно, че това си има особености и специфика! Такава жена е овърлала купища мъже преди това. И трябва дълбоко да се вгледа този мъж в собствената си душа, за да разбере пълната истина дали може да живее с такава жена. Защото ако излъже себе си, че може, а това не е така, ще е излъгал и жената, и тя ще очаква да е на високо ниво този мъж. А накрая тази жена ще разбере, че се е събрала с най обикновен ревнив дебил, който не може да надскочи дори собствената си сянка!

    15:28 20.06.2026

  • 3 ха ха

    3 0 Отговор
    ....предаде Closer, позовавайки се на ,,източник,,който направи от мухата слон.Този ,,източник,, може и да е самата Анистън за да се шуми около нея и илюзониста които е с нея заради парите и,а тя няма наследници.

    15:47 20.06.2026