Гаджето на Дженифър Анистън обезумя от ревност заради бившия ѝ Брад Пит

Дженифър Анистън, която беше омъжена за актьора Брад Пит, се е скарала с приятеля си Джим Къртис заради скорошно интервю, предаде Closer, позовавайки се на източник.

По време на разговор с бившата си колежка от „Приятели“ Лиса Кудроу, Анистън говори топло и с хумор за работата си с Пит, който имаше кратка епизодична роля в сериала. Според източника, Къртис очевидно не е останал доволен.

„Това се превърна в неочакван източник на напрежение, защото Джен смята това отношение за здравословно и зряло, докато Джим вярва, че някои неща е най-добре да останат в миналото. Той настоява, че не ревнува, но нека си го кажем, ако някой може да накара мъж да ревнува, това е Брад Пит.“, казва източникът.

Според източника, твърдението на Дженифър Анистън, че Брад Пит, както и други гости в сериала, е бил нервен на снимачната площадка, е начин да покаже, че не държи на бившия си. Новият партньор на звездата обаче не е съгласен с този извод.

„Джим знае от първа ръка болката, през която Джен е преминала заради тази връзка, и абсолютно не разбира защо е отворена за приятелски отношения с Брад“, заключи източникът.

Анистън и Пит се разделиха през 2005 г. след близо пет години заедно и остават в приятелски отношения. В момента Брад Пит се среща с 33-годишната треньорка Инес де Рамон, докато Дженифър Анистън от година е с 50-годишния хипнотизатор Къртис.