Първа година без Ози Озбърн: Кели Озбърн написа емоционално писмо до майка си Шарън за годишнината от брака им

Кели Озбърн публикува емоционално послание до майка си Шарън Озбърн по повод първата годишнина от сватбата ѝ без Ози Озбърн. Фронтменът на Black Sabbath почина на 22 юли миналата година на 76-годишна възраст, две седмици след прощалния си концерт в родния си Бирмингам.

41-годишната Кели посети гроба на баща си и остави голям букет цветя. Ози Озбърн е погребан близо до езерото в частното семейно имение в Бъкингамшър, което се простира върху около 250 акра.

Шарън и Ози сключват брак през 1982 г. на церемония в Мауи, Хавай. Тази година двамата щяха да отбележат 44 години от сватбата си.

В публикация в Instagram Кели се обърна към майка си с думите, че денят вече носи различно усещане, защото дата, свързвана някога с празник, сега е белязана от отсъствието на Ози. Тя написа, че любов като тази между родителите ѝ „не приключва, когато един живот свърши“, а променя формата си и остава в спомените, жестовете и семейството, което двамата са изградили.

Кели отдаде признание и на устойчивостта на Шарън след загубата. По думите ѝ майка ѝ всеки ден трябва да носи едновременно скръб и надежда, но продължава да го прави с достойнство. Тя добави, че Ози би се гордял не защото Шарън го е забравила, а защото е намерила начин да продължи да живее, носейки паметта за него.

В писмото Кели благодари на Шарън и за ролята ѝ на баба на тригодишния ѝ син Сидни. Тя посочи, че макар детето все още да не разбира напълно значението на датата, вече познава любовта на баба си и един ден ще разбере колко специална е тя за семейството.

Дъщерята на Ози Озбърн отбеляза, че пред семейството предстоят още трудни „първи“ моменти след смъртта му: рождени дни, празници, годишнини и семейни събития, които вече няма да бъдат същите. Тя увери майка си, че няма да преминава през тях сама и че семейството ще бъде до нея.

Шарън Озбърн също отбеляза датата в социалните мрежи. Тя публикува снимка, на която държи ръката на Ози, и написа, че това е годишнина не само на брак, а на любов, която смъртта не може да заличи. „Липсва ми ръката ти в моята, но нося любовта ти със себе си на всяка крачка“, гласи част от посланието ѝ.

Публикациите предизвикаха множество реакции от почитатели на семейство Озбърн. Част от тях определиха писмото на Кели като трогателна подкрепа към майка ѝ в един от най-тежките периоди от живота ѝ.

Последните месеци са трудни за Кели Озбърн. Освен загубата на баща си, тя прекрати годежа си с диджея на Slipknot Сид Уилсън през март. По-рано тя разкри, че скръбта след смъртта на Ози е повлияла сериозно на състоянието ѝ и че е имала проблеми с храненето.

През март Кели реагира остро и на критики към външния си вид след появата си на наградите Brit Awards в Манчестър, където прие посмъртно отличие за цялостен принос от името на баща си. Тя заяви, че преминава през най-трудния период в живота си и че няма намерение да позволява личната ѝ болка да бъде превръщана в обект на подигравки или клюки.

Ози Озбърн остава една от най-влиятелните фигури в историята на хеви метъла. С Black Sabbath той променя посоката на рок музиката в края на 60-те и началото на 70-те години, а по-късно изгражда успешна солова кариера. Семейство Озбърн придоби и широка телевизионна популярност с риалити поредицата „The Osbournes“, която превърна личния им живот в част от масовата попкултура.