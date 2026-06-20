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Крисия изрази готовност да представи България на "Евровизия" отново (ВИДЕО)

Крисия изрази готовност да представи България на "Евровизия" отново (ВИДЕО)

20 Юни, 2026 13:58 1 029 10

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Певицата завоюва второто място на детската "Евровизия" преди повече от десетилетие

Крисия изрази готовност да представи България на "Евровизия" отново (ВИДЕО) - 1
Кадър: YouTube
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Наричаха я детето-чудо, защото преди години покори сцената на детската "Евровизия" и трогна с таланта си десетки хиляди българи у нас и по света, а днес е пораснала млада дама, готова да завладява още по-големи сцени. В "Тук и сега“ Деси Банова-Плевнелиева ще ни срещне с Крисия Тодорова. Това е разказ за изминатия път и сбъднатите мечти, за силата, смелостта, за голямата загуба на баща ѝ, за любовта и чудесата в живота ѝ.

"Когато аз съм стъпвала за първи път на голямата сцена, съм била изключително малка, изключително неподготвена и уплашена, но осъзнах колко е моето. Винаги ще преследвам по-големи и по-големите сцени. Смятам, че всеки български артист не трябва да спира да вярва, че може да присъства в тази зала. Няма нещо невъзможно с всички големи сцени, които ме очакват", казва Крисия.

"Не бих казала, че се чувствам в сянка от този голям успех. Детската "Евровизия" е един прекрасен път, по който съм минала и един прекрасен опит, който съм взела. Изключително благодарна съм за всичко, което се е случило тогава. Беше доста отдавна. Сега съм в съвсем различен етап, но се вълнувам какво ме очаква зад ъгъла и бих го приела отново със същия хъс. Не спирам да вярвам в това, което правя", споделя тя.

"Това, което осъзнавам последните години е, че няма как да няма баланс в живота. Нещо може да идва, друго да си тръгва и обратното и смятам, че този път, който съм преминала, е точно такъв. Няма минуси, няма плюсове, просто е един баланс, който избираш как да поддържаш", допълва младата изпълнителка.

Бъдещето и Евровизия 2027

"Ако днес ме поканят да представя България на "Евровизия", абсолютно бих приела. Това е един от концертите, които стартираха моя професионален живот. Работила съм с такива професионалисти през годините, толкова много бих дала и искам да лекувам хората с музиката си. Планетата на децата винаги е част от мен. Тя е една прекрасна композиция от емоционалност, хъс, смелост и тя е може би двигателят на сегашната ми музика. Смятам, че е дала един прекрасен повод да продължа напред", казва още тя.

Крисия разказа и за своите нови музикални проекти. "Миналата година издадох три песни - "Нежност", "Феромони" и "Мисля за теб". Това са авторски песни, в които открих себе си и излях чувствата си. Тези песни са тази терапия, от която всеки един човек има нужда. Надявам се хората да се припознават в музиката ми, защото това е целта. Моите песни разказват за един път, от който не трябва да ни е страх, всички слабости, които изпитваме, цялата болка, с която ни среща светът - не да се затваряме в нея, а да я пускаме, да продължаваме напред и да не спираме да мечтаем. Мечтата е най-големият двигател", вярва Крисия.

"Това е една сбъдната мечта. Дори и да съм присъствала вече няколко пъти на това място - Национален стадион "Васил Левски", никога няма да ми стигне. Вълнувам се. Виждам се много на това място и много искам да успея да пресъздам още по-красиво преживяване за хората с новата ми музика. Не спирам да мечтая за това място все повече и повече", споделя изпълнителката.

"Вярвам много в моята публика. Срещам прекрасни хора в ежедневието си, толкова много хора вярват в мен и аз в тях. Ние сме едно цяло, не мога да разделя моята публика извън мен, защото без тях съм просто Крисия. Фокусът ми е на едно и също място и ще си остане там - музиката е в сърцето ми", казва още тя.

"Баща ми винаги е вярвал в това, че аз ще успея. Смятам, че той е повече от щастлив някъде горе в небесата и ме подкрепя. Усещам неговата енергия, особено след като излязох на сцена два дена след неговата загуба. Усетих го с мен на сцената. Не знаех дали ще се справя, но излязох с една смелост и борбеност, която ме накара да вярвам все повече и повече, че всякакви трудности, които ни срещат по пътя, са само една ръка, която ни хваща силно и казва: "Сега си по-корав, давай още"", добавя Крисия.

Крисия сподели и за своето завръщане на голямата сцена: "Искам да поканя хората, които имат нужда да изпитат магия в живота си, имат нужда от подкрепа, да се чувстват разбрани и чути, да заповядат на спектакъла "Любов" на 25 септември".

Тя разказа и как любовта ѝ с Никола Цолов я окрилява. "Обгръща ме с една много интересна смелост, която ме кара да не спирам да вярвам в себе си. Той е изключително амбициозен, вярва в пътя си и ми показва пътя доста често. Изпитвам сигурност, която ми дава опора в това, което правя. Вдъхновява ме да пиша различна музика и да се изразявам по друг начин".

А най-голямото чудо в живота ѝ е това да не спира да вярва в любовта под всякаква форма и да намира пътя отново към самата себе си. "Искам да приканя всички хора да са смели, да усещат това, което е и в душата, да слушат вътрешните гласове повече от всички външни обстоятелства".


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Детска градина

    10 2 Отговор
    Къде си я кри, крисия досега евровизията?

    14:04 20.06.2026

  • 2 А бе тази банова

    18 0 Отговор
    Кога стана въшка и кога се наду

    14:04 20.06.2026

  • 3 Лост

    12 1 Отговор
    Крисия е фен на песента на Кати-"Аз съм волна 🦋 и лятя от цвят на цвят.".

    14:13 20.06.2026

  • 4 Без име

    14 0 Отговор
    Може, но някой трябва да плати масрафа. За чичко Слави забрави! Той те откри и създаде, но благодарност нямаше.

    14:16 20.06.2026

  • 5 ИмаТакъвНарод За ВъзражданеНаБКП

    7 1 Отговор
    Може но със слаФчо патерицата .
    Тоше тъnoто ще измисли сценария . 🤣🤣🤣

    14:29 20.06.2026

  • 6 Крисия

    7 1 Отговор
    От нещо да станеш нищо.
    Нищо ново.
    Свлачище.

    14:31 20.06.2026

  • 7 Боже, щом Деса на Песа я интервюира

    7 1 Отговор
    Може да си представите, колко ниско е паднала и без това пропадналата Крисия!
    Освен секс услуги, какви други изяви има това моме?

    14:39 20.06.2026

  • 8 Малко

    7 1 Отговор
    Силикон тук там, и може да успее в порното! Раздел - Дядка бичи малолетна.

    14:43 20.06.2026

  • 9 Хейт

    7 2 Отговор
    Певица с една песен за визията. Ако пее по точно се мъчи да пее като тази дата може да участва и без това там участват бездарници.

    14:53 20.06.2026

  • 10 аБе,

    1 1 Отговор
    Била е вече на Евровизия макар и детска.Стига и толкова а догодина след провеждането на това нещо у нас, България трябва да престане да участва в тази политическа пародия.

    15:56 20.06.2026