Не звездите, а запалянковците са истинските герои на Мондиал 2026

Световното първенство по футбол винаги е било сцена за големите звезди, драматичните мачове и незабравимите голове. Но на Мондиал 2026, който за първи път се провежда едновременно в САЩ, Канада и Мексико, все по-голямо внимание привличат хората по трибуните – феновете, които изминават хиляди километри, харчат спестяванията си и преодоляват редица препятствия, за да подкрепят любимите си отбори.

Според материал на BBC Travel именно тези привърженици разказват най-интересните истории от първенството. Сред тях са фенове от държави, които никога досега не са участвали на световни финали, както и запалянковци, чакали десетилетия да видят отбора си отново на най-голямата футболна сцена.

Един от най-ярките примери е шотландската „Тартан армия“. След 28 години отсъствие Шотландия се завърна на световно първенство и десетки хиляди фенове превърнаха Бостън в море от килтове, гайди и сини фланелки. Местните заведения отчетоха рязък ръст на оборотите, а жителите на града определиха атмосферата като една от най-колоритните по време на турнира.

Световното първенство през 2026 г. е най-мащабното в историята – с 48 отбора, 104 мача и 16 града домакини. Разширеният формат даде шанс на редица държави да дебютират на най-високо ниво. Сред тях са Кабо Верде, Кюрасао, Йордания и Узбекистан, чиито фенове за първи път преживяват емоцията да видят националните си отбори на световни финали.

За много от тези привърженици пътуването до Северна Америка се оказва далеч по-сложно от самото посещение на мач. Високите цени на билетите, разходите за транспорт и настаняване, както и визовите изисквания се превръщат в сериозно предизвикателство. Някои фенове споделят, че са спестявали с години за това пътуване, а други са организирали групови кампании за набиране на средства.

Допълнително недоволство предизвикаха цените на билетите и транспортните услуги около част от стадионите. В района на Ню Йорк и Ню Джърси привърженици се оплакаха от скъпи паркинги, високи транспортни такси и сложна логистика около придвижването до мачовете. Въпреки това повечето от тях заявяват, че преживяването си заслужава.

Любопитното е, че някои от най-популярните герои на първенството дори не са футболисти. Германският фен Фреди се превърна във вирусна сензация благодарение на публикациите си в социалните мрежи, в които документира пътуването си из Съединените щати по време на Мондиала. Неговият ентусиазъм му донесе покани за посещения на различни спортни обекти, срещи с известни личности и дори покана за посещение в Белия дом.

Точно тези истории показват как Световното първенство е много повече от спортен турнир. То се превръща в глобално културно събитие, което събира хора от десетки държави, различни езици и традиции. За едни това е сбъдната мечта, за други – първа среща с нов континент, а за трети – възможност да покажат на света своята национална идентичност.

В епоха, в която футболът все по-често се измерва в милиарди долари, телевизионни права и трансферни суми, именно обикновените фенове напомнят какво прави играта толкова специална. Те са хората, които пеят по трибуните, прекосяват океани за един мач и превръщат Световното първенство в празник, който надхвърля рамките на спорта.