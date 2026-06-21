Александър Янев е първият български студент със съавторство на научна публикация, приета на конференция в САЩ

Възпитаникът на Софийския университет Александър Янев стана първият български студент със съавторство на научна публикация, приета на Конференцията по компютърно зрение и изкуствен интелект (Conference on Computer Vision and Pattern Recognition -CVPR), определяна като най-престижния световен форум в тази сфера. Това съобщиха от Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT).
Оттам уточняват, че тазгодишното издание на форума се е състояло в Денвър, пише БТА.
Александър Янев е студент трети курс в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и участник в програмата Explorer – четиригодишна бакалавърска инициатива на INSAIT за развитие на млади български таланти. Още като ученик той е носител на отличия от международни състезания по информатика, сред които Romanian Masters of Informatics и Международна Жаутиковска олимпиада.
В работата си в INSAIT Янев работи върху следващото поколение AI за роботика. От института допълват, че статията SPEAR-1, на която студентът е съавтор и е специално отразена от изданието Wired, представлява важна стъпка именно в тази посока.
INSAIT - Институтът за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии в София, България, е първият в Източна Европа, който предлага условия за работа на световно ниво, съответстващи на тези във водещите западни университети и институти. Институтът е структуриран като специално звено към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и е създаден в партньорство с швейцарските ETH Zurich и EPFL, два от най-добрите технологични университети в света. Водещи учени от топ американски, европейски и израелски университети и изследователски лаборатории ръководят и съветват института. Основният фокус на INSAIT е върху научните постижения: изследвания на световно ниво, привличане на международни учени с изключителни постижения, обучение на следващото поколение студенти и технологични лидери.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Не съм трол
19:01 21.06.2026
2 Запознат
Коментиран от #3
19:30 21.06.2026
3 Анита ескорт топмодел счетоводство русия
До коментар #2 от "Запознат":Тогава ще направим с бетито публичен дом до централна гара в София 🥳🐐
Коментиран от #5, #8
19:43 21.06.2026
4 Цвете
19:56 21.06.2026
5 Анонимен
До коментар #3 от "Анита ескорт топмодел счетоводство русия":Като Гейдвойка, може да си позволите елитен квартал!
20:19 21.06.2026
6 Сульо
Има много българи участвали на CVPR. И конференцията не е нещо особено. Плащаш -участваш,само дето е много скъпо.
20:20 21.06.2026
7 Проф.Юлиян Кирилов
Т.е. ИИ много по рано от сегашните публикации.
Участието,да бъде самостоятелно,а не със съавторство.
Много рано е още това съобщение за.хвалба.
Пожелавам на студентите успех със самостоятелни изяви.
20:36 21.06.2026
8 Сарказ Иронов
До коментар #3 от "Анита ескорт топмодел счетоводство русия":ИИ ще ти резне нещото и ще ти посади найсе кубика силикон за пълен успех в Инстаграм. Но ще изкарваш кинти и ще си щастлива.
20:41 21.06.2026