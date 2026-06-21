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Александър Янев е първият български студент със съавторство на научна публикация, приета на конференция в САЩ

Александър Янев е първият български студент със съавторство на научна публикация, приета на конференция в САЩ

21 Юни, 2026 18:37 2 009 8

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Александър Янев е първият български студент със съавторство на научна публикация, приета на конференция в САЩ - 1
Снимка: Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT)
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Възпитаникът на Софийския университет Александър Янев стана първият български студент със съавторство на научна публикация, приета на Конференцията по компютърно зрение и изкуствен интелект (Conference on Computer Vision and Pattern Recognition -CVPR), определяна като най-престижния световен форум в тази сфера. Това съобщиха от Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT).

Оттам уточняват, че тазгодишното издание на форума се е състояло в Денвър, пише БТА.

Александър Янев е студент трети курс в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и участник в програмата Explorer – четиригодишна бакалавърска инициатива на INSAIT за развитие на млади български таланти. Още като ученик той е носител на отличия от международни състезания по информатика, сред които Romanian Masters of Informatics и Международна Жаутиковска олимпиада.

В работата си в INSAIT Янев работи върху следващото поколение AI за роботика. От института допълват, че статията SPEAR-1, на която студентът е съавтор и е специално отразена от изданието Wired, представлява важна стъпка именно в тази посока.

INSAIT - Институтът за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии в София, България, е първият в Източна Европа, който предлага условия за работа на световно ниво, съответстващи на тези във водещите западни университети и институти. Институтът е структуриран като специално звено към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и е създаден в партньорство с швейцарските ETH Zurich и EPFL, два от най-добрите технологични университети в света. Водещи учени от топ американски, европейски и израелски университети и изследователски лаборатории ръководят и съветват института. Основният фокус на INSAIT е върху научните постижения: изследвания на световно ниво, привличане на международни учени с изключителни постижения, обучение на следващото поколение студенти и технологични лидери.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не съм трол

    3 1 Отговор
    Поздравления, дано остане в Бг.

    19:01 21.06.2026

  • 2 Запознат

    3 0 Отговор
    Добър успех. За съжаление с напредването на ИИ образованието ще бъде напълно занулено понеже обикновен човек може да се докопа да информация и доклади от висши учебни заведения чрез ИИ за секунди. Също така в Китай вече има напълно автоматизирани болници в които почти няма хора а само роботи. Правете си сметка какво ще бъде след 12 13 години. Няма да имате нищо и ще бъдете щастливи.

    Коментиран от #3

    19:30 21.06.2026

  • 3 Анита ескорт топмодел счетоводство русия

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Запознат":

    Тогава ще направим с бетито публичен дом до централна гара в София 🥳🐐

    Коментиран от #5, #8

    19:43 21.06.2026

  • 4 Цвете

    2 0 Отговор
    БЪДИ ГОРД, ЧЕ СЪС ЗНАНИЯТА СИ, СИ ПОСТИГНАЛ ТОЗИ УСПЕХ.УСПЕХ И В СЛЕДВАЩИТЕ ТИ ПРОЕКТИ.МНОГО КЪСМЕТ И ЗДРАВЕ.💯💯💯

    19:56 21.06.2026

  • 5 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Анита ескорт топмодел счетоводство русия":

    Като Гейдвойка, може да си позволите елитен квартал!

    20:19 21.06.2026

  • 6 Сульо

    0 0 Отговор
    Евтини ПР глупости.
    Има много българи участвали на CVPR. И конференцията не е нещо особено. Плащаш -участваш,само дето е много скъпо.

    20:20 21.06.2026

  • 7 Проф.Юлиян Кирилов

    0 0 Отговор
    Аз,съм разработил ,,Аудиовизуалем Метод и Логическо устройство,, за диагностика и лечение.Публикувано в Американско научно списание,още през 1983г..
    Т.е. ИИ много по рано от сегашните публикации.

    Участието,да бъде самостоятелно,а не със съавторство.
    Много рано е още това съобщение за.хвалба.

    Пожелавам на студентите успех със самостоятелни изяви.

    20:36 21.06.2026

  • 8 Сарказ Иронов

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Анита ескорт топмодел счетоводство русия":

    ИИ ще ти резне нещото и ще ти посади найсе кубика силикон за пълен успех в Инстаграм. Но ще изкарваш кинти и ще си щастлива.

    20:41 21.06.2026