Откриха картина на Пикасо за 15 млн. евро при акция срещу наркотрафик във Франция

Платно, удостоверено за автентично произведение на испанския художник Пабло Пикасо, бе открито при претърсване, проведено във връзка с дело за наркотрафик във Франция, в област Вал дьо Марн, съобщи прокуратурата в град Кретей. Образувано е разследване за кражба и укривателство на крадено имущество, пише bTV.
"Тази находка е резултат от претърсване, разпоредено в рамките на разследване, свързано с деяния по трафик на упойващи вещества“, уточнява прокуратурата. Срещу четирима души е образувано бързо производство по това дело за наркотрафик, посочва същият източник.
Според „Льо Паризиен“ претърсването е извършено в понеделник от служители на криминалната полиция на Вал дьо Марн в частна къща, разположена в Шампини сюр Марн - община, намираща се източно от Париж. Освен платното на Пабло Пикасо, полицейските служители са иззели канабисова смола, луксозно облекло и няколко хиляди евро в брой, уточнява всекидневникът, цитиран от БГНЕС.
Прокуратурата на Кретей потвърждава, че оттогава картината е била удостоверена като произведение на прочутия испански художник, без да уточнява за коя точно творба става дума.
Според „Льо Паризиен“ обаче картината изобразявала Мари-Терез Валтер, която е била спътница на художника и му е вдъхновявала множество произведения в периода между 1927 и 1935 година.
Стойността ѝ се оценява между 12 и 15 милиона евро, уточнява изданието.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Mими Кучева🐕🦺
🥳🤣👍
21:09 21.06.2026
2 тонке
21:25 21.06.2026