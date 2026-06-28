Принц Андрю отново в центъра на скандал заради луксозна ваканция

Андрю Маунтбатън-Уиндзор, бившият принц Андрю, е пътувал с частен самолет до Франция за тридневна почивка в луксозно имение за развъждане на коне, собственост на дубайския милиардер Мохамед А. Бейкър.

Според британски медии Андрю е напуснал временно уединението си в Сандрингам и е заминал за Бретан като гост на влиятелния бизнесмен, свързан с конния спорт и Близкия изток. Твърди се, че пътуването е било организирано и платено от домакина му.

Бившият херцог на Йорк е летял с частен самолет от Норич до летище Динар, след което е отседнал в MAB Stables — голяма конна база близо до Сен Мало. По време на престоя си той е яздил по плажа, играл е петанк и е вечерял с храна, приготвена от частен готвач.

Съобщенията за луксозната ваканция идват в неудобен момент за Андрю. По-рано британски медии писаха, че му е било препоръчано да не язди около сегашния си дом в имението Сандрингам, тъй като подобни снимки биха изглеждали неподходящо на фона на продължаващото полицейско разследване срещу него.

Според публикацията той е пътувал до Франция на 30 май и се е върнал на 1 юни. Само няколко дни по-късно, на 4 юни, Андрю е бил заснет със силно посинено лице, което предизвика спекулации дали травмата може да е свързана с престоя му в Бретан. Официално обяснение за нараняването не е дадено.

MAB Stables се описва като мащабна база за развъждане на чистокръвни коне, в която има около 130 коня и жребчета. Френският треньор на състезателни коне Артур Депре е заявил пред британски медии, че Андрю е бил гост на Мохамед Бейкър и е отседнал в дома му.

Бейкър е известен бизнесмен от Дубай и ръководи Gulf Marketing Group — компания с интереси в търговията, спорта, здравословния начин на живот и дистрибуцията на големи международни марки. Групата е свързвана със спортната верига Sun & Sand Sports и партньорства с брандове като Nike и The North Face.

Макар досега да не е била публично известна близка връзка между Андрю и Бейкър, двамата имат общи контакти в Обединените арабски емирства и споделят интерес към конете. Бейкър е свързван с управляващите кръгове в Дубай и с влиятелни фигури от региона.

Андрю Маунтбатън-Уиндзор беше лишен от кралските си титли и официален статут през 2025 г. след години на скандали около връзките му с покойния финансист Джефри Епстийн. През февруари 2026 г. той беше арестуван по подозрение за злоупотреба с публична длъжност, свързано с твърдения за предаване на конфиденциална информация от времето, когато е бил търговски представител на Великобритания. По-късно беше освободен, докато разследването продължава.

Андрю отрича да е извършил неправомерни действия. Въпреки това всяка негова публична поява продължава да предизвиква силен медиен интерес, а новината за луксозното пътуване до Франция отново постави въпроса за връзките му с богати и влиятелни фигури от чужбина.