На 116 години издъхна най-възрастният узбек, участвал във Втората световна война

Най-възрастният ветеран от Втората световна война в Узбекистан, Рузибой Баба Саторов, почина на 116-годишна възраст, съобщи Ахрор Содиков, прессекретар на областната администрация на Кашкадария.
„Най-възрастният участник във Втората световна война в Узбекистан почина на 116-годишна възраст“, написа той в своя Telegram канал.
Саторов е роден в Камашински район на област Кашкадария. Според регионалните власти 47 051 души, включително 95 жени, от област Кашкадария са служили във Великата отечествена война. След войната 22 077 ветерани са се завърнали в региона.
Кун съобщава, че Саторов е служил като стрелец на Сталинградския фронт.
През 2025 г. узбекското Министерство на отбраната, по указание на президента, изпълни мечтата на ветерана: той летя като пътник на военен самолет.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ГИТЛЕР К А П У Т!
СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА!
19:55 21.06.2026
3 Анти комунист
До коментар #1 от "Елизабет Цветанова":Комунистите сте жлъчно завистливи за това получавате това на среща.. 🥳😅
19:55 21.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.