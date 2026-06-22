Род Стюарт шашна публиката: Диша от кислородна бутилка, на косъм да припадне на сцената (ВИДЕО)

Рок легендата Род Стюарт беше принуден да използва кислородна бутилка по време на свой концерт в американския щат Юта, след като едва не припадна на сцената. Инцидентът се случва само седмици след като изпълнителят отмени няколко свои участия заради здравословни проблеми.

81-годишният певец изнасял концерт в амфитеатъра Utah First Credit Union в Уест Вали Сити, когато зрители забелязали, че се движи значително по-малко от обичайното. Видеоклипове от събитието показват как Род Стюарт се подпира на сценично оборудване, ограждения и стойки, докато продължава изпълнението си.

В един момент членове на екипа му изнесли кислороден апарат, а музикантът направил няколко дълбоки вдишвания, преди да се обърне към публиката: „Шоуто трябва да продължи. За малко да припадна. Ще имате ли нещо против да седна за тази песен?“, казал той на присъстващите.

След това британският изпълнител довършил концерта, седнал на стол.

Според местни медии надморската височина на Уест Вали Сити, разположен на около 1300 метра над морското равнище, може да е допринесла за физическия дискомфорт на певеца.

Случаят идва само седмица след като Род Стюарт отмени концерт в Сан Диего по-малко от час преди началото му. Първоначално организаторите посочиха инфекция на синусите като причина, а по-късно самият изпълнител съобщи, че е диагностициран с остра инфекция на горните дихателни пътища, довела до ларингит.

Малко след това певецът беше критикуван в социалните мрежи, след като се появи на мач от Световното първенство по футбол в Бостън по-малко от ден след отменения концерт. Публикувани снимки показаха как той подкрепя националния отбор на Шотландия заедно със синовете си Ейдън и Аластър.

През май Род Стюарт отмени и две свои участия в Лас Вегас, като тогава обясни, че е поставен на вокален покой заради проблеми със синусите.

Въпреки поредицата здравословни затруднения музикантът неведнъж е заявявал, че няма намерение да се пенсионира. След обявяването на прощалното турне „One Last Time“ през 2024 г. той уточни, че се отказва единствено от мащабните световни обиколки, но не и от концертната дейност.

„Това ще бъде краят на големите световни турнета за мен, но нямам никакво желание да се пенсионирам. Обичам това, което правя, и правя това, което обичам“, заяви тогава изпълнителят.

Стюарт често подчертава, че добрата физическа форма му помага да остане активен на сцената. През последните години той разказва, че поддържа редовен тренировъчен режим и работи със същия личен треньор вече близо четири десетилетия.

🚨 EXCLUSIVE: Rod Stewart had a rough show in Utah ... doubling over in discomfort during the set -- and needing puffs from an oxygen tank onstage. pic.twitter.com/iT0idEp86t — TMZ (@TMZ) June 21, 2026