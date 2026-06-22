Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Бритни Спиърс мечтае за още едно бебе (ВИДЕО)

Бритни Спиърс мечтае за още едно бебе (ВИДЕО)

22 Юни, 2026 17:32 495 5

  • бритни спиърс-
  • певица-
  • майка-
  • бебе

Певицата направи признанието за деня на бащата в САЩ

Бритни Спиърс мечтае за още едно бебе (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Бритни Спиърс изненада почитателите си с признание, че мечтае отново да стане майка. Поп звездата направи това в публикация в Instagram по повод Деня на бащата, където сподели видео, на което танцува с малка китара в ръце.

44-годишната изпълнителка се появява във видеото с жълта рокля и черни ботуши, а към кадрите добавя емоционално послание, в което разкрива желанието си за още едно дете.

„Това е емоционален ден за мен. Китарите ми напомнят за малки извънземни бебета, толкова нежни струни. Казват, че музиката е езикът на ангелите. Купих тази китара в Мексико с надеждата един ден да имам още едно бебе“, написа певицата.

По-късно през деня Бритни публикува и второ видео, в което отново танцува, този път облечена в дълга черна рокля.

Изпълнителката на хитовете „Toxic“ и „...Baby One More Time“ вече е майка на двама синове от брака си с Кевин Федърлайн – Шон Престън, който е на 20 години, и Джейдън Джеймс, на 19 години.

Изненадващото признание идва няколко месеца след труден период в живота на певицата. През март тя беше арестувана за шофиране под въздействие на алкохол, а впоследствие постъпи доброволно в рехабилитационен център. Според близки до звездата престоят ѝ там е продължил по-малко от месец, но е оказал положително влияние върху състоянието ѝ.

Източници твърдят, че след лечението Бритни Спиърс се чувства значително по-добре, настроена е позитивно и е решена да започне нов етап в живота си. По информация на американски медии тя продължава да посещава консултации дистанционно.

Според публикации в пресата двамата ѝ синове са изиграли ключова роля в решението ѝ да потърси помощ. Твърди се, че те са провели разговор с майка си и са я убедили да започне лечение, като са подчертали колко важно е това за бъдещите им отношения.

Близки до семейството посочват, че именно желанието на Бритни да запази връзката със синовете си е било основната мотивация да предприеме необходимите стъпки за възстановяването си.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 шон дизел

    1 0 Отговор
    почваме!

    17:36 22.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Уфффф....

    3 0 Отговор
    Вече ми се струва пораснала, за да бърка, че когато й се приамве, иска да ражда!

    17:46 22.06.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор
    Абе те много мъже мечтаят да й направят бебе❗

    18:11 22.06.2026

  • 5 Бачо е баччо

    0 0 Отговор
    Да ми се обади...

    18:31 22.06.2026