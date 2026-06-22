Бритни Спиърс мечтае за още едно бебе (ВИДЕО)

Бритни Спиърс изненада почитателите си с признание, че мечтае отново да стане майка. Поп звездата направи това в публикация в Instagram по повод Деня на бащата, където сподели видео, на което танцува с малка китара в ръце.

44-годишната изпълнителка се появява във видеото с жълта рокля и черни ботуши, а към кадрите добавя емоционално послание, в което разкрива желанието си за още едно дете.

„Това е емоционален ден за мен. Китарите ми напомнят за малки извънземни бебета, толкова нежни струни. Казват, че музиката е езикът на ангелите. Купих тази китара в Мексико с надеждата един ден да имам още едно бебе“, написа певицата.

По-късно през деня Бритни публикува и второ видео, в което отново танцува, този път облечена в дълга черна рокля.

Изпълнителката на хитовете „Toxic“ и „...Baby One More Time“ вече е майка на двама синове от брака си с Кевин Федърлайн – Шон Престън, който е на 20 години, и Джейдън Джеймс, на 19 години.

Изненадващото признание идва няколко месеца след труден период в живота на певицата. През март тя беше арестувана за шофиране под въздействие на алкохол, а впоследствие постъпи доброволно в рехабилитационен център. Според близки до звездата престоят ѝ там е продължил по-малко от месец, но е оказал положително влияние върху състоянието ѝ.

Източници твърдят, че след лечението Бритни Спиърс се чувства значително по-добре, настроена е позитивно и е решена да започне нов етап в живота си. По информация на американски медии тя продължава да посещава консултации дистанционно.

Според публикации в пресата двамата ѝ синове са изиграли ключова роля в решението ѝ да потърси помощ. Твърди се, че те са провели разговор с майка си и са я убедили да започне лечение, като са подчертали колко важно е това за бъдещите им отношения.

Близки до семейството посочват, че именно желанието на Бритни да запази връзката със синовете си е било основната мотивация да предприеме необходимите стъпки за възстановяването си.