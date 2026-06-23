Легендарният музикален продуцент Клайв Дейвис си отиде на 94 години

Прочутият американски продуцент Клайв Дейвис е починал на 94-годишна възраст. Информацията бе потвърдена от неговото семейство, а NBC първи съобщиха за тъжното събитие.
Клайв Дейвис оставя след себе си богато наследство, което ще вдъхновява поколения напред. През 1967 година, едва на 35, той поема кормилото на Columbia Records – една от най-големите звукозаписни компании в света. Девет години по-късно, през 1976 г., Дейвис основава Arista Records, лейбъл, който се превръща в люлка на нови музикални таланти и хитове.
През дългата си кариера, Клайв Дейвис е бил движеща сила зад успеха на редица световноизвестни изпълнители. Сред тях са канадският бард Леонард Коен, неповторимата Джанис Джоплин и иконата на поп музиката Уитни Хюстън. С неговата подкрепа и визия, тези артисти оставиха незаличим отпечатък в историята на музиката.
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08:00 23.06.2026