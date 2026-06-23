Починал е британският актьор Дейвид Дейкър, известен с участията си в „Доктор Кой“ и други сериали

Британският актьор Дейвид Дейкър, известен с участията си в сериалите „Доктор Кой“, „Само глупаците и техният късмет“, „Улица Коронейшън“ и други телевизионни сериали, почина на 90-годишна възраст, предаде Daily Mirror, позовавайки се на семейството на актьора.
Според Daily Mirror Дейкър е починал още на 30 април, но новината е била обявена едва сега. Причината за смъртта не е уточнена.
Роден през 1935 г. в Билстън, Уест Мидландс, Дейкър започва телевизионната си кариера през 1964 г. Появява се във второстепенни роли в сапунената опера „Улица Коронейшън“ от 1968 до 1985 г., участвайки общо в 31 епизода.
В „Доктор Кой“ (1963–1989) той играе бандита и военачалника, Айрънгрон в четирисерийната история „Воинът на времето“ (1973–1974) и капитан Риг в четирисерийната история „Кошмарът на Едем“ (1979).
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