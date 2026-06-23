Светлана Василева призна, че е правила опити за самоубийство

Бившата плеймейтка Светлана Василева стресна мрежата с откровено признание за най-мрачния период в живота си, белязан от изневери, глад, отчаяние и дори досег до смъртта.
Красавицата призна, че е стигнала до ръба: „Правих няколко опита за самоубийство“, споделя тя без задръжки, цитирана от "България Днес".
Светлана разказва, че сривът започнал заради бившия ѝ съпруг Христиан Гущеров, който я предавал по най-болезнения начин – с нейни близки приятелки, при това в семейния им дом, докато тя била бременна.
Но истинският кошмар дошъл след раздялата. Светлана разкрива ужасяващи детайли: „Имало е дни, в които хладилникът беше празен. Седяхме с майка ми и четирите ми деца и нямаше какво да ядем!“
Тя твърди, че буквално е останала без нищо: „Взеха ни всичко – дрехи, обувки, дори приборите! Оставиха ме с два чифта обувки… Бях на дъното!“
И докато се бори да оцелее, Василева започва да вярва, че всичко това не е случайно. Според нея зад падението може да стоят магии.
„Намерих кичур коса с бележка със странни знаци в къщата. Страх ме е от такива неща“, признава Мис Плеймейт.
Драмите с Гущеров все още не са приключили, а разводът се проточва ненужно заради споровете за четирите им деца. Светлана твърди, че той не се грижи за децата им и дори не се явява на делата за развод. „Една близалка не им е купил!“, казва тя с болка.
Светлана не крие нищо в този момент, а си спомня за думите на баща му Добромир Гущеров: „Ще разбереш, че той не обича никого!“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ръгала се е
12:35 23.06.2026
2 ГРАД КОЗЛОДУЙ
12:35 23.06.2026
3 Зевс
12:36 23.06.2026
4 Лично
Гущера не я бил виждал на тази граница...
12:36 23.06.2026
5 От акъла ѝ
12:38 23.06.2026
6 Боби
12:40 23.06.2026
7 Мдада...
12:43 23.06.2026
8 Гущер
12:48 23.06.2026
9 Тъга и мечти
12:48 23.06.2026
10 И що не е
12:49 23.06.2026
11 Исторически парк
12:55 23.06.2026
12 Българин
Коментиран от #13, #15
12:57 23.06.2026
13 Програмист
До коментар #12 от "Българин":Смятай на какво са готови жените за пари само и само да не трябва да работят в офис 😅🤣😂
12:58 23.06.2026
14 Елизабет Цветанова
Коментиран от #16
12:59 23.06.2026
15 Плюс
До коментар #12 от "Българин":Последните 2 деца не са от Гущер, за което и не ги вижда и не плаща пару. Бабка на деца Гущерова винаги гледа само 2 деца, а си кичат копията на Густиров, другите две са гледани от бсба Кумка
13:04 23.06.2026
16 Дзак
До коментар #14 от "Елизабет Цветанова":Поредна откровение на алфагея от факти.бг!
13:16 23.06.2026
17 Само популизъм и медиини изявления
Толкова струваше преди 17 години животинката.
13:19 23.06.2026
18 И с един
13:21 23.06.2026
19 Защо бее
13:22 23.06.2026
20 аБе,
13:24 23.06.2026
21 Мързел
13:32 23.06.2026
22 Съдбата на мечтателките
Коментиран от #23
13:33 23.06.2026
23 Фют
До коментар #22 от "Съдбата на мечтателките":Впрочем завършва така: събуждаме се и сбъдваме мечтите си...което няма нищо общо с никаква работа.
13:44 23.06.2026