Светлана Василева призна, че е правила опити за самоубийство

Бившата плеймейтка Светлана Василева стресна мрежата с откровено признание за най-мрачния период в живота си, белязан от изневери, глад, отчаяние и дори досег до смъртта.

Красавицата призна, че е стигнала до ръба: „Правих няколко опита за самоубийство“, споделя тя без задръжки, цитирана от "България Днес".

Светлана разказва, че сривът започнал заради бившия ѝ съпруг Христиан Гущеров, който я предавал по най-болезнения начин – с нейни близки приятелки, при това в семейния им дом, докато тя била бременна.

Но истинският кошмар дошъл след раздялата. Светлана разкрива ужасяващи детайли: „Имало е дни, в които хладилникът беше празен. Седяхме с майка ми и четирите ми деца и нямаше какво да ядем!“

Тя твърди, че буквално е останала без нищо: „Взеха ни всичко – дрехи, обувки, дори приборите! Оставиха ме с два чифта обувки… Бях на дъното!“

И докато се бори да оцелее, Василева започва да вярва, че всичко това не е случайно. Според нея зад падението може да стоят магии.

„Намерих кичур коса с бележка със странни знаци в къщата. Страх ме е от такива неща“, признава Мис Плеймейт.

Драмите с Гущеров все още не са приключили, а разводът се проточва ненужно заради споровете за четирите им деца. Светлана твърди, че той не се грижи за децата им и дори не се явява на делата за развод. „Една близалка не им е купил!“, казва тя с болка.

Светлана не крие нищо в този момент, а си спомня за думите на баща му Добромир Гущеров: „Ще разбереш, че той не обича никого!“