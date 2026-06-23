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Светлана Василева призна, че е правила опити за самоубийство

Светлана Василева призна, че е правила опити за самоубийство

23 Юни, 2026 12:31 1 241 23

  • светлана василева-
  • модел-
  • плеймейт-
  • христиан гущеров

По време на най-тежкия ѝ период бившата плеймейтка е останала без нищо

Светлана Василева призна, че е правила опити за самоубийство - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившата плеймейтка Светлана Василева стресна мрежата с откровено признание за най-мрачния период в живота си, белязан от изневери, глад, отчаяние и дори досег до смъртта.

Красавицата призна, че е стигнала до ръба: „Правих няколко опита за самоубийство“, споделя тя без задръжки, цитирана от "България Днес".

Светлана разказва, че сривът започнал заради бившия ѝ съпруг Христиан Гущеров, който я предавал по най-болезнения начин – с нейни близки приятелки, при това в семейния им дом, докато тя била бременна.

Но истинският кошмар дошъл след раздялата. Светлана разкрива ужасяващи детайли: „Имало е дни, в които хладилникът беше празен. Седяхме с майка ми и четирите ми деца и нямаше какво да ядем!“

Тя твърди, че буквално е останала без нищо: „Взеха ни всичко – дрехи, обувки, дори приборите! Оставиха ме с два чифта обувки… Бях на дъното!“

И докато се бори да оцелее, Василева започва да вярва, че всичко това не е случайно. Според нея зад падението може да стоят магии.
„Намерих кичур коса с бележка със странни знаци в къщата. Страх ме е от такива неща“, признава Мис Плеймейт.

Драмите с Гущеров все още не са приключили, а разводът се проточва ненужно заради споровете за четирите им деца. Светлана твърди, че той не се грижи за децата им и дори не се явява на делата за развод. „Една близалка не им е купил!“, казва тя с болка.

Светлана не крие нищо в този момент, а си спомня за думите на баща му Добромир Гущеров: „Ще разбереш, че той не обича никого!“


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ръгала се е

    14 0 Отговор
    с дилдо но не се е получило...

    12:35 23.06.2026

  • 2 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    16 0 Отговор
    Дано успее жената!

    12:35 23.06.2026

  • 3 Зевс

    15 0 Отговор
    Днес сте станали медия на труженичките, ама поне слагайте телефон и цена ;)

    12:36 23.06.2026

  • 4 Лично

    5 3 Отговор
    Съм я виждал на границата между живота и смъртта, докато опитваше да се прониже многократно...
    Гущера не я бил виждал на тази граница...

    12:36 23.06.2026

  • 5 От акъла ѝ

    12 0 Отговор
    Не птиченце , а цяло ято ѝ беше кацнало по раменете ѝ ! Но "шило в торба не стои" както казват хората.

    12:38 23.06.2026

  • 6 Боби

    2 0 Отговор
    Как не е успяла, да подобри малко генофонда в БГ, тцтцтц...

    12:40 23.06.2026

  • 7 Мдада...

    11 0 Отговор
    Опитвала се е да се задави със смок с едно око и две дисаги.

    12:43 23.06.2026

  • 8 Гущер

    13 0 Отговор
    Раждате на разни гущери и после ревете. А га яди кифтетата, що ни рива?

    12:48 23.06.2026

  • 9 Тъга и мечти

    12 0 Отговор
    Ще умре от глад с майка и деца, но няма да се хване на работа. Вярва, че някой ще я издържа с 4 деца на 45 , лошо съшита.

    12:48 23.06.2026

  • 10 И що не е

    7 0 Отговор
    успяла? Щото е страхлива...

    12:49 23.06.2026

  • 11 Исторически парк

    5 0 Отговор
    Жалко,че са били неуспешни

    12:55 23.06.2026

  • 12 Българин

    6 0 Отговор
    Мо нормално.. охраната му разправяше, че я карал да яде фекалиите му от купа със сребърна лъжичка, докато охранителите му я изреждали,а той лъскал надрусан през това време 🤣😂

    Коментиран от #13, #15

    12:57 23.06.2026

  • 13 Програмист

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Българин":

    Смятай на какво са готови жените за пари само и само да не трябва да работят в офис 😅🤣😂

    12:58 23.06.2026

  • 14 Елизабет Цветанова

    4 1 Отговор
    За пари сам готова негър да ми се качи в центъра на софия

    Коментиран от #16

    12:59 23.06.2026

  • 15 Плюс

    1 4 Отговор

    До коментар #12 от "Българин":

    Последните 2 деца не са от Гущер, за което и не ги вижда и не плаща пару. Бабка на деца Гущерова винаги гледа само 2 деца, а си кичат копията на Густиров, другите две са гледани от бсба Кумка

    13:04 23.06.2026

  • 16 Дзак

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Елизабет Цветанова":

    Поредна откровение на алфагея от факти.бг!

    13:16 23.06.2026

  • 17 Само популизъм и медиини изявления

    3 0 Отговор
    Ще ѝ подсигурим срещу един долар от Тунис пясъчен кротал и като Клеопатра. Четете история за да знаете как се правят нещата.
    Толкова струваше преди 17 години животинката.

    13:19 23.06.2026

  • 18 И с един

    3 0 Отговор
    чифто обувки да остане не се притеснявам за нея, щото все още може да заработи доста средства.

    13:21 23.06.2026

  • 19 Защо бее

    3 0 Отговор
    Защо не си успяла, та да зарадваш малко тоя изстрадал народ

    13:22 23.06.2026

  • 20 аБе,

    6 0 Отговор
    Лъже,ако е искала е щяла да успее.Мързелива простафела разчитаща единствено на чужди пари. Нацвъка 4 банкоматчета/криви сметки/ и то все в 7мия месец със секцио за да не пълнее до 9тия.Егоист,това не е майка.Доизглеждаха и децата в кувьози.Да престане да се излага по подказстове а да ходи да работи.Не ни занимавайте.

    13:24 23.06.2026

  • 21 Мързел

    2 0 Отговор
    Още колко време, гладуващи деца и статии ще и коства на тази да изкара един курс за маникюр, че да си гледа децата? А не да се надява напразно.

    13:32 23.06.2026

  • 22 Съдбата на мечтателките

    3 1 Отговор
    Е нелека и завършва така. Намерете си работа.

    Коментиран от #23

    13:33 23.06.2026

  • 23 Фют

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Съдбата на мечтателките":

    Впрочем завършва така: събуждаме се и сбъдваме мечтите си...което няма нищо общо с никаква работа.

    13:44 23.06.2026